Panzer in Gaza-Stadt: Lage immer dramatischer – Heftiger Beschuss gemeldet

Von: Felix Busjaeger

Teilen

Die Lage im Israel-Krieg bleibt weiter angespannt – im Gazastreifen sorgen sich Beobachter um die Versorgung. Die aktuellen News zum Gaza-Krieg in Liveticker.

Neue Entwicklungen im Israel-Krieg: Militär tötet erneut Hamas-Kommandeur im Gazastreifen.

Die hier verarbeiteten Informationen zum Krieg in Israel stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Konfliktparteien. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben zur Situation in Israel und im Gazastreifen aber teilweise nicht. Auch in diesen Fällen bleiben wir transparent.

Update vom 11. November, 19.40 Uhr: Israelische Panzer sind nach Augenzeugenberichten auf zentralen Straßen der Stadt Gaza im Einsatz. Der Palästinensische Rote Halbmond berichtete am Samstag, Panzer seien in etwa 20 Meter Entfernung vom Al-Kuds-Krankenhaus in der Stadt Gaza. Zudem soll es im Israel-Krieg zu heftigen Beschüssen kommen. Wie es weiter heißt, seien derzeit Tausende Flüchtlinge in größter Angst. Derzeit sollen im Gazastreifen nur noch sieben Krankenhäuser einsatzfähig sein.

Anfang der Woche hatte die israelische Armee erklärt, Bodentruppen seien „tief“ in die Stadt Gaza vorgedrungen. Israel bekräftigte seither mehrmals Aufrufe an Zivilisten in der Stadt Gaza, in den Süden des Gazastreifens zu fliehen. Israel wirft der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas vor, sie missbrauche Zivilisten gezielt als menschliche Schutzschilde. Die Berichte aus dem Krieg in Israel lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

Versorgung im Gazastreifen wegen Israel-Krieg gefährdet – Betroffener berichtet von Lieferengpässen

Update vom 11. November, 19.22 Uhr: Wie der britische Guardian berichtet, ist die humanitäre Lage im Gazastreifen weiter angespannt. „Hier mangelt es an allem, was man braucht. Entweder gibt es kein Wasser oder es ist sehr knapp und nicht sauber“, sagte ein älterer Mitarbeiter vom Khan Younis Training Center gegenüber UNRWA zur Situation im Israel-Krieg, der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge. „Einen Laib Brot zu besorgen gehört der Vergangenheit an.“

Neue Waffen im Israel-Krieg: Hisbollah aus dem Libanon erhöht Druck an Grenze

Update vom 11. November, 18.54 Uhr: Der Anführer der libanesischen militanten Hisbollah-Gruppe sagte wegen des Gaza-Kriegs in Richtung Israel, seine Kämpfer hätten im Israel-Krieg neue Waffen eingesetzt, darunter eine Rakete mit einem schweren Sprengkopf. Er fügte hinzu, dass die Kämpfer die angespannte Grenze weiterhin nutzen würden, um Druck auf Israel auszuüben.



Sayyed Hassan Nasrallah kritisierte auch die Vereinigten Staaten wegen des Krieges zwischen Israel und der Hamas und sagte, es sei das einzige Land, das Israels groß angelegte Offensive im Gazastreifen stoppen könne

Lage in Krankenhäusern im Gazastreifen angespannt: Versorgung im Israel-Krieg nicht mehr gewährleistet

Erstmeldung vom 11. November, 18.39 Uhr: Tel Aviv – Fünf Wochen nach dem Angriff der Hamas auf Israel und dem Ausbruch des Israel-Kriegs bleibt die Lage im Nahen Osten weiter angespannt. Besonders dramatisch soll weiterhin die Situation in den Krankenhäusern im Gazastreifen sein. Zuletzt stand der Gaza-Krieg auch im Mittelpunkt eines Sondergipfels arabischer und anderer islamischer Staaten in Saudi-Arabien.

Neue Entwicklungen im Israel-Krieg: Militär tötet erneut Hamas-Kommandeur im Gazastreifen

Das Militär aus Israel berichtete am Samstag, dass Truppen und Luftwaffeneinheiten Ahmed Siam, einen Kompaniechef der Naser Radwan Company der Hamas, eliminiert hätten. Radwan soll dafür verantwortlich sein, dass schätzungsweise 1000 Zivilisten im Gazastreifen im Rantisi-Krankenhaus festgehalten wurden. „Ahmed Siam wurde getötet, als er sich in der ‚al Buraq‘-Schule versteckte, wo sich auch weitere Terroristen unter diesem Kommando versteckten und getötet wurden“, hieß es in einer Erklärung der IDF zum jüngsten Einsatz im Gaza-Krieg.

Palästinenser inspizieren ihre zerstörten Häuser im Gazastreifen. Im Israel-Krieg bleibt die Lage weiter angespannt. © Abed Rahim Khatib/dpa

Derweil hat Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah vom Sondergipfel arabischer und islamischer Staaten zum Gaza-Krieg mehr Unterstützung für die Menschen im Gazastreifen gefordert. „Können nicht 57 arabische und muslimische Länder den Grenzübergang Rafah öffnen?“, sagte Nasrallah bei einer Rede am Samstag in Beirut unter Hinweis auf den Grenzübergang zwischen dem Gazastreifen und Ägypten. Die Palästinenser hofften auf mehr Hilfslieferungen und den Transport von Verwundeten.

Israel-Krieg: Schlechte Aussichten für Weihnachten wegen Lage im Gazastreifen

Über einen Monat nach dem Ausbruch des Kriegs in Israel wird inzwischen bekannt, dass wegen des Gaza-Kriegs Weihnachten und Advent im Heiligen Land in diesem Jahr nur auf sehr schlichte Weise begangen werden. Die Oberhäupter der verschiedenen Kirchen in Jerusalem legten dies in einem gemeinsamen Brief fest. Das legten die Oberhäupter der verschiedenen Kirchen in Jerusalem fest.

Normalerweise gebe es neben Gottesdiensten in der Vorweihnachtszeit auch „viele öffentliche Feierlichkeiten, eine großräumige Zurschaustellung hell erleuchteter und teurer Dekorationen, um unsere Freude über das kommende Weihnachtsfest auszudrücken“, hieß es in dem Brief. Wegen des Kriegs im Gazastreifen seien es allerdings keine normalen Zeiten. „Seit Beginn des Krieges herrscht eine Atmosphäre der Trauer und des Schmerzes.“ Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MsF) hat ihren Appell für eine Waffenruhe im Gazastreifen erneuert. Angesichts weiterer Attacken auf das Schifa-Krankenhaus und andere Gesundheitseinrichtungen sei das die einzige Möglichkeit, Patienten und Personal zu retten, teilte die Organisation am Samstag in Genf mit.

Kritik an Gaza-Krieg: Ägypten gegen „Umsiedelung“ von Palästinenser aus Gazastreifen

Zuletzt hatte Israel für die Einsätze im Gaza-Krieg internationale Kritik geerntet. Nicht nur aus der arabischen Welt wurden die ausgedehnten Bodeneinsätze im Gazastreifen kritisiert. Während die Regierung in Israel entsprechende Anschuldigungen zurückweist, kamen zuletzt immer wieder Berichte über eine mögliche „Umsiedelung der Palästinenser“ auf. Ägypten hat seinen Widerstand gegen eine Vertreibung der Palästinenser in andere Länder bekräftigt.

Vor dem Krieg in Israel: Die Geschichte des Israel-Palästina-Konflikts in Bildern Fotostrecke ansehen

Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi sagte am Samstag zum Auftakt des arabisch-islamischen Sondergipfels in Riad, alles, was auf „die Zwangsumsiedlung von Palästinensern“ zu Orten „außerhalb ihres Landes“ abziele, müsse gestoppt werden. (mit Agenturen)