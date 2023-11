Israel und Hamas verlängern Feuerpause: Weitere Geiseln frei - darunter auch Deutsche

Von: Nail Akkoyun, Sonja Thomaser, Franziska Schwarz

Die beiden Kriegsparteien haben sich auf eine Verlängerung der Feuerpause geeinigt. Die USA und UN-Generalsekretär António Guterres begrüßen die Entscheidung. Der News-Ticker zum Krieg in Israel.

Feuerpause um zwei Tage verlängert: Freilassung weiterer Hamas-Geiseln erwartet

um zwei Tage verlängert: Freilassung weiterer Hamas-Geiseln erwartet Katar als Vermittler : Regierungschef sieht Krieg im Gazastreifen als „echte Bedrohung“

als : Regierungschef sieht Krieg im Gazastreifen als „echte Bedrohung“ Die hier verarbeiteten Informationen zum Krieg in Israel und in Gaza stammen von lokalen und internationalen Medien sowie von Nachrichtenagenturen. Unabhängig überprüfen lassen sich viele Angaben zur Situation in Israel und im Gazastreifen nicht. Auch in diesen Fällen bleiben wir transparent.

Update vom 27. November, 22.20 Uhr: Unter den am Montag im Gazastreifen freigelassenen Geiseln sind auch zwei deutsche Teenager. Das teilte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Abend im Netzwerk X (ehemals Twitter) mit. Damit erhöht sich die Zahl der freigelassenen Geiseln mit deutschem Pass auf zehn. Bei ihrem Terrorangriff am 7. Oktober hatte die Hamas insgesamt etwa 240 Menschen in den Gazastreifen verschleppt, darunter rund 20 Menschen, die auch die deutsche Staatsbürgerschaft haben.

Nach Angaben der israelischen Streitkräfte befinden sich die elf Geiseln, die zuletzt aus der Gefangenschaft der Hamas im Gazastreifen befreit wurden, inzwischen auf israelischem Gebiet. Die Betroffenen werden derzeit von Spezialkräften und Mitgliedern des Sicherheitsdienstes Shin Bet zu ihren Familien eskortiert, berichtet die Times of Israel. Es handelt sich demnach um neun Kinder und Jugendliche sowie zwei Mütter. Die jüngsten Kinder seien dreijährige Zwillinge.

Krieg in Israel: Geisel-Gruppe dem Roten Kreuz übergeben

Update vom 27. November, 20.55 Uhr: Im Rahmen der Feuerpause im Gaza-Krieg hat die islamistische Hamas nach israelischen Armeeangaben eine weitere Gruppe von Geiseln dem Roten Kreuz übergeben. Elf Geiseln seien am Montag in die Obhut der Mitarbeiter des Roten Kreuzes übergeben worden, teilte die israelische Armee laut dpa mit. Nach israelischen Medienberichten handelt es sich neun Kinder und zwei Frauen. Im Gegenzug sollen 33 weibliche und jugendliche palästinensische Häftlinge entlassen werden. Israelische Medien hatten berichtet, es sollten auch mehrere thailändische Geiseln im Gazastreifen freigelassen werden.

Eine Frau geht in Jerusalem an einem Plakat vorbei, das die Rückkehr der etwa 240 Geiseln fordert. © Mahmoud Illean/AP/dpa

Israel-Krieg: Chef der Hamas soll Geiseln getroffen haben

Update vom 27. November, 20.52 Uhr: Der Chef der islamistischen Hamas im Gazastreifen, Jihia al-Sinwar, soll israelische Geiseln nach ihrer Entführung in den Küstenstreifen besucht haben. Das israelische Fernsehen berichtete dies laut dpa am Montag unter Berufung auf eine freigelassene Geisel.

Der Besuch habe sich in den ersten Tagen nach der Entführung am 7. Oktober in einem unterirdischen Tunnel ereignet, erzählte die namentlich nicht genannte Frau demnach. Der Besucher habe sich als Jihia al-Sinwar vorgestellt und Hebräisch gesprochen. „Ihr seid hier am sichersten, euch wird nichts geschehen“, habe er gesagt. Der Bericht lässt sich nicht unabhängig überprüfen.

Sinwar war 1988 wegen Mordes an vier mutmaßlichen Kollaborateuren und zwei israelischen Soldaten von Israel verurteilt worden. Er verbrachte mehr als zwei Jahrzehnte in israelischer Haft und lernte in der Zeit Hebräisch. 2011 kam Sinwar als einer von mehr als 1000 palästinensischen Häftlingen im Gegenzug für den israelischen Soldaten Gilad Schalit frei. 2017 wurde er dann Hamas-Chef im Gazastreifen.

Israel-Krieg: Guterres sieht Verlängerung der Feuerpause als „Hoffnungsschimmer“

Update vom 27. November, 19.45 Uhr: UN-Generalsekretär António Guterres sagte laut AFP vor Journalisten, die Verlängerung sei ein „Schimmer der Hoffnung und der Menschlichkeit“. Die UNO hoffe, dadurch die humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen weiter ausbauen zu können.

Israel-Krieg: Freilassung weiterer Geiseln erwartet

Update vom 27. November, 18.35 Uhr: Wenige Stunden vor Ablauf der ersten Feuerpause steht fest, dass die Waffenruhe in Gaza verlängert wird. Das teilte der Sprecher des katarischen Außenministeriums, Madschid al-Ansari, am Montagabend mit.

Im Zuge der Feuerpause sollen laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) auch weitere Geiseln freikommen. Noch am Montag wurde die Freilassung weiterer israelischer Geiseln erwartet. Wie der ägyptische Staatsinformationsdienst (SIS) mitteilte, sollten voraussichtlich elf im Gazastreifen festgehaltene Geiseln freikommen. Es werde darüber verhandelt, im Gegenzug 33 palästinensischen Häftlinge aus israelischen Gefängnissen zu entlassen.

Die USA begrüßen die Verlängerung der Feuerpause zwischen Israel und der Hamas um zwei Tage. Man hoffe, dass unter den 20 Geiseln, die von der Hamas als nächste freigelassen würden, auch US-Bürger seien, teilt das Präsidialamt in Washington laut der Nachrichtenagentur Reuters mit. Vermutlich seien acht bis neun US-Bürger in der Hand der Hamas. Die USA sind der engste Verbündete Israels und haben sich für die Feuerpause eingesetzt.

Israel-Krieg: Feuerpause um zwei Tage verlängert

Update vom 27. November, 17.25 Uhr: Israel und die Terrogruppe Hamas haben sich kurz vor dem Auslaufen der Feuerpause auf eine Verlängerung geeinigt. Dies teilte das Außenministerium Katars mit, das Land agierte schon zuvor als Vermittler. Die Waffenruhe soll noch zwei weitere Tage gelten, hieß es. Damit dürfte sie bis Donnerstagfrüh andauern. Auch die islamistische Hamas bestätigte die Verlängerung der Feuerpause. Nach Darstellung der Terrororganisation gelten für die zwei weiteren Tage der Kampfpause die gleichen Bedingungen wie für die vier zuvor.

Update vom 27. November, 16.05 Uhr: Israel hat der radikalislamischen Hamas eine Verlängerung der viertägigen Feuerpause vorgeschlagen. Der Hamas sei mitgeteilt worden, dass es „eine Möglichkeit“ für eine Verlängerung der Kampfpause gebe, sagte Regierungssprecher Eylon Levy heute vor Journalisten.

Wie die Nachrichtenagentur AFP aus ägyptischen Sicherheitskreisen erfuhr, arbeiten Israel und die Hamas an den Details für eine Verlängerung der Feuerpause. Israel bestehe darauf, diese „Tag für Tag zu erneuern“, während die ausländischen Vermittler eine „mehrtägige“ Kampfpause vorschlagen würden, hieß es.

Israel-News: Katar ruft Mossad und Hamas zu weiteren Verhandlungen

Erstmeldung: Doha – Katar wird zum großen Image-Sieger im Israel-Krieg: Der Golfstaat hat bei der Vermittlung zur Freilassung der Hamas-Geiseln eine Schlüsselrolle eingenommen. Katar ist Verbündeter der USA und wichtiger Handelspartner zahlreicher westlicher Staaten – bietet jedoch auch hochrangigen Hamas-Vertretern einen Wohnsitz, darunter Hamas-Führer Ismail Hanijeh.

Israel-News: Katar lobt „positive Dynamik“ - Mossad und Hamas in Verhandlungen

Katar hat die Staaten der Region dazu aufgerufen, eine Lösung für den Nahost-Konflikt voranzubringen. Mit der Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas über die Geisel-Freilassung und eine humanitäre Feuerpause sei es „zumindest gelungen, eine positive Dynamik zu erzeugen“, sagte der katarische Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman al-Thani der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ, Ausgabe vom 27. November).

An den Verhandlungen nahmen nach Informationen der Jerusalem Post auch Beamte des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad teil. Unabhängig prüfen ließen sich diese Angaben zunächst nicht. Als federführender Vermittler zwischen den Konfliktparteien habe er „intensive Tage und Wochen“ erlebt, sagte al-Thani der FAZ.

Er äußerte Zweifel daran, dass Israel sein Ziel erreichen werde, die islamistische Palästinenserorganisation Hamas mit dem Krieg im Gazastreifen zu vernichten. „Ob wir mit ihr übereinstimmen oder nicht“, die Hamas sei Teil der Gesellschaft im Gazastreifen und im Westjordanland, sagte er.

Katar bezeichnet Israel-Krieg als „Bedrohung“ - Waffenruhe soll verlängert werden

Al-Thani erklärte, dass sein Land sich als Vermittler eingeschaltet habe, um den Konflikt einzudämmen, der eine „echte Bedrohung“ für die ganze Region sei. Zugleich machte der katarische Regierungschef deutlich, dass sein Land keine Sympathien für die Hamas hege. Die Feuerpause im Israel-Krieg müsse in jedem Fall verlängert werden.

Auf eine entsprechende Frage sagte er: „Wir sympathisieren mit der palästinensischen Bevölkerung und der palästinensischen Sache. Wir haben Sympathie für die Menschen, die seit Jahrzehnten leiden. Und wir werden alles tun, was dem palästinensischen Volk hilft. Unsere Unterstützung gilt nicht politischen Parteien oder politischen Ideologien.“ (mit Nachrichtenagenturmaterial)