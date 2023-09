Lampedusa-Krise „absichtlich“ inszeniert? Experten erheben Vorwürfe gegen Italien

Von: Kilian Beck

Teilen

Flüchtlinge warten am einzigen Flüchtlingscamp auf Lampedusa auf ihre Registrierung. © Zakaria ABDELKAFI / AFP

Kann Italien mehr Bootsflüchtlinge aufnehmen, als es behauptet? Migrationsexpert:innen sind überzeugt. Eine unterstellt der Meloni-Regierung sogar „Absicht“.

Lampedusa – Zehntausend Bootsflüchtlinge erreichten in der vergangenen Woche die italienische Insel Lampedusa. Mehrere Tausend Menschen zwängten sich in das dortige Flüchtlingscamp, das nach Regierungsangaben für knapp 400 Menschen ausgelegt ist. Vergangene Woche starb ein wenige Monate altes Kind, beim Kentern eines Flüchtlingsbootes. Die ultrarechte Regierung unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hält das ganze Land für überfordert. Der Migrationsforscher Gerald Knaus vom Thinktank „Europäische Stabilitätsinitiative“ (ESI) und einige Fachkolleg:innen sehen das anders.

Lampedusa: Instrumentalisierung eines „logistischen Problems“

Dass Italien damit überfordert sei, „auf einer winzigen Insel ein paar Tausende Menschen unterzubringen“ , sei kein Zeichen dafür, dass das Land besonders viele Asylsuchende im Land habe, sagte Knaus bereits am Montag dem ZDF. Auf Lampedusa leben circa 5000 Menschen. Die Insel liegt circa 200 Kilometer vor der tunesischen Küste. Auch der französische Migrationsforscher Matthieu Tardis vom Französischen Institut für Internationale Beziehungen diagnostizierte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP vor allem ein „logistisches Problem“: „Wenn diese paar tausend Menschen auf dem italienischen Festland gelandet wären, hätte das keine Polemik ausgelöst. Wir haben es mit einer politischen Instrumentalisierung zu tun“, ordnete Tardis die Debatte ein.

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (r.) und ihr Stellvertreter Matteo Salvini auf einer Pressekonferenz im März. © TIZIANA FABI/AFP

Knaus verwies in seiner Analyse auf die Zahlen: In Italien seien letztes Jahr 86.000 Asylanträge gestellt worden, 26.000 davon wurden anerkannt. In Deutschland waren es im selben Zeitraum gut 230.000, von denen in knapp 130.000 ein Schutzstatus gewährt wurde. „Deutschland hat fünfmal mehr Menschen Schutz gewährt“, sagte Knaus. Deshalb brauche es einen europäischen Verteilungsschlüssel für Asylsuchende, der nur auf „richtigen Zahlen“ und nicht auf „Schlagworten“ beruhe. Der Sprecher der NGO Asylkoordination Österreich Lukas Gahleitner-Gertz schlug in dieselbe Kerbe: Es zeigte auf X (vormals Twitter) ausführlich auf, dass Italien in den letzten zehn Jahren im Schnitt lediglich einen Asylbewerber auf 100.000 Einwohner:innen im Jahr zu versorgen hatte. „Lampedusa ist ein Nadelöhr“, schrieb er.

Lampedusa-Krise: Schafft Melonis Regierung „absichtlich“ eine Krise?

Dieses Jahr kamen bereits 130.000 Bootsflüchtlinge in Italien an. Doch es sei nicht gesagt, so Knaus, dass diese alle in Italien bleiben würden. Viele wollten weiter Richtung Deutschland oder Frankreich. Die auf Migration spezialisierte Geografin Camille Schmoll sieht auf Lampedusa sogar eine „absichtlich“ herbeigeführte Überbelegung des Camps. Damit wolle Melonis Regierung eine Krise schaffen, mit der sie Politik machen könne. Sie machte auch darauf aufmerksam, dass die Türkei und Iran jeweils mehr als drei Millionen Flüchtlinge beherbergten.

Als der Inselbürgermeister vergangene Woche den Notstand ausrief, verbreitete Lega-Chef Matteo Salvini, postwendend Verschwörungserzählungen, dazu, dass jemand der Regierung „schaden“ wolle. Knaus warnte eindringlich vor Salvini: Er habe als italienischer Innenminister die EU und die Europäische Menschenrechtskonvention „immer zum Einsturz bringen“ wollen. Die „radikale Rechte“ nutze diese Bilder für ihre „Propaganda“, um Angst zu schüren, sagte Camille Schmoll. (mit afp)