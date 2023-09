Nächste Bayern-Umfrage: Aiwanger im Kopf-an-Kopf-Duell – Söder kann aufatmen

Von: Felix Durach

Teilen

Die CSU legt kurz vor der Landtagswahl in Bayern in einer Umfrage wieder zu. Um Platz zwei zeichnet sich ein Dreikampf ab. Die FDP muss weiter bangen.

München – Knapp dreieinhalb Wochen vor der Bayern-Wahl entwickelt sich der Wahlkampf zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Freien Wählern und Grünen. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag von Augsburger Allgemeinen und Spiegel stehen beide Parteien aktuell gleichauf bei 14 Prozent. Während die Grünen im Vergleich zur letzten Umfrage einen Prozentpunkt einbüßen mussten, konnten die Freien Wähler zwei Prozentpunkte zulegen. Der Kampf darum, wer die zweitstärkste Kraft im Freistaat wird, ist kurz vor der Wahl also komplett offen.

Bayern-Wahl: Umfrage zeigt Dreikampf um Platz zwei – FDP muss weiter bangen

Nach der Flugblatt-Affäre um ihren Chef Hubert Aiwanger hatten die Freien Wähler zuletzt in Umfragen anderer Institute sogar bei 17 Prozent und damit auf einem Rekordhoch gelegen. Bei der letzten Landtagswahl im Jahr 2018 erreichte die Partei von Wirtschaftsminister Aiwanger 11,6 Prozent.

Knapp hinter Freien Wählern und Grünen liegt die AfD mit 13 Prozent. Die Rechtspopulisten verloren im Vergleich zur letzten Umfrage ganze vier Prozentpunkte. Fünftstärkste Kraft wäre die SPD mit neun Prozent. Die FDP liegt in der Umfrage bei 4 Prozent und damit unter der Fünf-Prozent-Hürde. Die Freien Demokraten um Spitzenkandidat Martin Hagen müssen also weiter um einen Wiedereinzug ins Parlament bangen.

CSU legt in Umfragen wieder zu – Söder kann aufatmen

Etwas aufatmen kann in der jüngsten Umfrage die CSU von Ministerpräsident Markus Söder. Die Christsozialen verbesserten sich im Vergleich zu den vorangegangene Umfragen um zwei Prozentpunkte und erreichen 38 Prozent. Damit liegt die CSU nur noch knapp hinter der in Bayern magischen 40-Prozent-Marke.

Die CSU von Ministerpräsident Markus Söder kann in der letzten Umfrage zu Bayern-Wahl wieder Gewinne verzeichnen. © Tobias C. Köhler/dpa

Trotz des Dreikampfes zwischen Grüne, Freie Wähler und AfD zeichnet sich eine Fortführung der aktuellen Regierungskoalition aus CSU und Freien Wählern ab. Söder hatte zuletzt wiederholt betont, in Bayern nicht mit den Grünen koalieren zu wollen. Der CSU-Chef wolle an der sogenannten „bürgerlichen Koalition“ festhalten. Die Bürgerinnen und Bürger in Bayern werden am 8. Oktober an die Wahlurnen gebeten.

Partei Umfrageergebnis CSU 38 Prozent Bündnis 90/ Die Grünen 14 Prozent Freie Wähler 14 Prozent AfD 13 Prozent SPD 9 Prozent FDP 4 Prozent Andere 8 Prozent

Für die repräsentative Umfrage wurden rund 5000 Bayerinnen und Bayer ab 18 Jahren online im Zeitraum vom 13. bis 20. September befragt. Die Fragestellung lautete: „Wen würden Sie wählen, wenn am Sonntag Landtagswahl in Bayern wäre?“ Civey gibt die Fehlertoleranz mit 2,5 Prozentpunkten an. (fd/dpa)