Vor der Bayern-Wahl: Söder mit neuem Vorschlag an „überforderte“ Faeser

Von: Franziska Schwarz

Auch auf dem Oktoberfest machte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ein kleines bisschen Wahlkampf. Zur Stunde berät der Vorstand seiner CSU die weiteren Schritte.

Update vom 18. September, 13.35 Uhr: Im Mittelpunkt der Tagung des CSU-Vorstands heute stand die „große Herausforderung“ Migration, hat nun Parteichef Markus Söder auf der anschließenden Pressekonferenz in München informiert. Der bayerische Ministerpräsident bekräftigte dabei seine Forderung nach einer „Integrationsgrenze“.

Die Lage auf Lampedusa zeige die aktuellen europaweiten Herausforderungen, schlug Söder einen Bogen ins Ausland. Schätzungen zufolge könnten dieses Jahr insgesamt etwa 400.000 Asylsuchende in Deutschland ankommen. Integration sei bei einer solch hohen Zahl nicht mehr leistbar, meinte er.

Bayern-Wahl: Söder kritisiert Ampel und sieht Faeser „überfordert“

Die Lage sei aktuell anders als 2015, denn damals wurde eine Integrationsgrenze gefunden, „und man konnte mit etwa 200.000 pro Jahr vernünftig arbeiten“, sagte Söder. Die Bundesregierung forderte er auf, ihre Sonderaufnahmeprogramme, die „im EU-Feld einzigartig“ seien, zu stoppen. Er nahm explizit die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine aus. Auch die Liste der sicheren Herkunftsstaaten sollte erweitert werden, befand Söder. „Man kann keinem Normalbürger erklären, warum Indien kein sicheres Herkunftsland sein soll.“

„Seit einem Jahr fordern die Bundesländer die Ampel-Regierung auf, etwas zu verändern. Es ist nichts passiert“, wetterte Söder gegen Berlin. Die Ampel-Regierung legte er einer Reise in die Maghrebstaaten nahe, „am besten durch den Kanzler selbst“. Weiter teilte er aus: „Aber die Ampel blockiert, die Ampel schweigt. Es drängt sich das Gefühl auf, dass Innenministerin Nancy Faeser ihrer Aufgabe nicht gewachsen ist, ja, dass sie zunehmend überfordert ist.“

Bayern-Wahl: CSU will Grenzpolizei verstärken

Darüber hinaus brachte Söder eine eigene deutsche Grenzpolizei ins Spiel. „Wenn es einzelne Bundesländer Bayern da nicht gleichtun können, muss das durch die Bundesregierung passieren“, sagte Söder. Die bayerische Regierung wolle am Mittwoch (20. September) neue Pläne zur Verstärkung der bayerischen Grenzpolizei vorstellen. „Für alle, die meinen, das hätte jetzt etwas mit der bayerischen Landtagswahl zu tun: Lampedusa kennt keine Landtagswahl“ betonte Söder – und auch: „Wir sind uns einig mit CDU-Chef Friedrich Merz, das ist uns wichtig.“

In Bezug auf die Landtagswahl sagte Söder, die Umfragewerte seien gut, „aber wir wollen noch drauflegen“, denn „Hauptwunsch“ der Bayern sei eine bürgerliche Regierung „ohne Grün“ und eine starke CSU stehe für mehr Einfluss Bayerns in Berlin.

CSU-Chef Markus Söder beim Oktoberfest kurz vor der Bayern-Wahl 2023 © Tobias Schwarz/AFP

Erstmeldung: München – Kommenden Samstag ist CSU-Parteitag. Eine Woche vorher hat Parteichef Markus Söder den Aufschlag gemacht. Einen „Deutschlandpakt gegen unkontrollierte Zuwanderung“ fordert er. Sein CDU-Amtskollege Friedrich Merz fände eine Obergrenze auch gut, SPD-Innenministerin Nancy Faeser nicht.

Umfragen zur Bayern-Wahl stellen „Aiwanger-Hoch“ fest

An diesem Montag (18. September) trifft sich in München der CSU-Vorstand zur Vorbereitung dieses Parteitags, zu dem laut Vorabmeldungen auch Merz kommen will. Auf der Tagesordnung steht auch die weitere Koordinierung des Wahlkampfs zur Bayern-Wahl am 8. Oktober. Umfragen zur bayerischen Landtagswahl stellen seit Kurzem ein „Aiwanger-Hoch“ fest, womit gemeint ist, dass die Freien Wähler nach der Flugblatt-Affäre an Zustimmung gewinnen.

Auf dem jetzt gestarteten Oktoberfest übrigens soll Wahlkampf offiziell keine Rolle spielen. Trotzdem erhob Söder kurz vor dem Anstich eine politische Forderung. Die „Gastro-Steuer“ dürfe nicht erhöht werden: „Ich finde, Essen und Trinken ist eh schon zu teuer“, rief er den Menschen im Festzelt zu.

Meiden CSU-Politiker Fotos mit Aiwanger auf dem Oktoberfest?

Auch sein Vize-Regierungschef und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger war dieses Jahr schon auf dem Volksfest – und wird nach eigenen Angaben derzeit so oft um Selfies gebeten „wie noch nie“. Die Nachrichtenagentur dpa berichtete allerdings von Eindrücken, wonach CSU-Politiker sich eher nicht gemeinsam mit Aiwanger auf der Wiesn zeigen wollten.

Danach gefragt, kommentierte Aiwanger das am Samstag so: „Ob ein CSUler mit mir auf ein Foto will oder nicht“, das interessiere ihn weniger. „Wichtig ist, dass die Leute ein Selfie machen wollen.“

Wahlkampf vor Landtagswahl: Pressekonferenz mit Söder in München

Aiwanger war in den vergangenen Wochen in die Schusslinie geraten, nachdem bekanntgeworden war, dass er in seiner Zeit als Gymnasiast ein antisemitisches Flugblatt in seiner Schultasche mit sich geführt hatte. Er bestreitet die Autorenschaft für die Hetzschrift, bekannt dazu hat sich sein Bruder.

Söder hatte Aiwanger trotz heftiger Kritik im Amt belassen, die CSU will die Koalition mit den Freien Wählern auch nach der Bayern-Wahl fortführen. Nach der Sitzung des CSU-Vorstands ist ab 12.30 Uhr eine Pressekonferenz mit Söder anberaumt. (frs mit Nachrichtenagenturmaterial)