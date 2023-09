Interview mit Christian Lindner: Hier können Sie dem FDP-Chef Ihre Fragen stellen

Von: Anne-Christine Merholz

FDP-Chef Christian Lindner tourt für die Wahlkämpfe in Bayern und Hessen durch die Bundesländer © Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Heizungsgesetz, Kindergrundsicherung oder Fragen zur Meinungsfreiheit? Was wollen Sie vom Finanzminister wissen?

Am 8. Oktober werden in Hessen und in Bayern neue Landtage gewählt. FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner stellt sich den Fragen der Politik-Redakteurinnen Christine Dankbar, Anne Merholz und dem Politik-Redakteur Christian Deutschländer. Das Interview führen wir am Dienstag in Frankfurt. Und zu dem Gespräch mit dem FDP-Chef nehmen wir Ihre Fragen mit!

Was wollten Sie von Christian Lindner immer schon mal wissen? Zum Beispiel, wie er als Finanzminister nach der vom Kabinett beschlossenen deutlichen Erhöhung des Bürgergelds zum nächsten Jahr sein Versprechen von gleichzeitigen Steuerentlastungen umsetzen will?

Und so funktioniert es:

So stellen Sie dem Minister Ihre Frage Schicken Sie uns eine Email an agenda-post@redaktion.ippen.media mit dem Betreff „Frage Lindner-Interview“, Ihrem Namen und Ort bis Dienstag 19 Uhr. Wir veröffentlichen dann den Vornamen und den Wohnort.

Vielleicht haben Sie aber auch eine brennende Frage zum Heizungsgesetz oder der Kindergrundsicherung? Oder wollen Sie mehr über seine Zusammenarbeit mit SPD und Grüne als Ampel-Koalition wissen?

Denn aktuell gibt es weiter Zoff. Eigentlich sollte das umstrittene Vorhaben Kindergrundsicherung am Mittwoch ins Kabinett, und doch kam es wieder anders: Politisch sei alles geeint, doch juristische und technische Details müssten noch geklärt werden, sagte Familienministerin Lisa Paus.

Und auch nicht politische Fragen sind erlaubt! Wir sammeln alles ein und geben es an den FDP-Chef weiter. Die spannendsten Leserfragen wird der Minister beantworten und wir veröffentlichen dann den Artikel in den Tagen nach dem Interview.