Landtagswahl in Hessen: Ministerpräsident Rhein weit vor SPD-Kandidatin Faeser – FDP muss zittern

Hessen wählt einen neuen Landtag: CDU-Kandidat und Ministerpräsident Boris Rhein liegt deutlich vor SPD-Kandidatin Nancy Faeser, die in Umfragen zuletzt abstürzte.

Wiesbaden – Endspurt im Wahlkampf: Hessen wählt am Sonntag (8. Oktober) einen neuen Landtag. Etwa 4,3 Millionen Menschen in Hessen sind wahlberechtigt. Mindestens 110 Abgeordnete werden für die nächsten fünf Jahre gewählt. Das Parlament könnte wegen Überhang- und Ausgleichsmandaten aber größer werden – aktuell hat der Landtag in Wiesbaden 137 Abgeordnete.

Klarer Favorit bei der Hessen-Wahl: CDU um Boris Rhein wohl deutlich vorn

Kurz vor der Wahl liegt die CDU um Boris Rhein in Umfragen klar vorne. Umfragen sagen für die CDU Werte zwischen 31 und 32 Prozent voraus. Dahinter folgen weit abgeschlagen die SPD von Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser sowie die Grünen von Spitzenkandidat und Vizeministerpräsident Tarek Al-Wazir sowie die AfD.

Für den hessischen CDU-Chef Rhein ist es die bislang wichtigste Wahl in seiner Karriere. Er ist Nachfolger des zurückgetretenen Ministerpräsidenten Volker Bouffier – und befindet sich nun im Dauerwahlkampf. Der Jurist aus Hessen präsentiert sich als Mann für Recht und Ordnung und wettert regelmäßig gegen die Ampel-Koalition in Berlin.

Nancy Faeser und SPD kommen in Umfragen zur hessischen Landtagswahl nicht gut weg

Mit großen Ambitionen war die SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser in den Wahlkampf in Hessen gestartet. Doch Faesers scheinbarer Plan, ihre als mediale Aufmerksamkeit als Bundesinnenministerin im Wahlkampf zu nutzen, geht wohl nicht auf. In Umfragen hat die SPD zuletzt sogar einige Prozentpunkte verloren. Mit 16 bis 17 Prozent wäre man weit hinter der CDU. Nur rund 14 Prozent gaben in einer Umfrage von Infratest Dimap für die ARD an, dass sie Nancy Faeser direkt wählen würden. Zum Vergleich: bei Boris Rhein sind es 35 Prozent, beim Grünen-Kandidaten Al-Wazir immerhin 19 Prozent.

Am Tag vor der Wahl will Faeser in Marburg noch einmal mit SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert auftreten. Auch in Kassel wird sie erwartet.

Die AfD liegt in Umfragen etwa gleichauf mit der SPD. Anders als die Sozialdemokraten werden die Rechtspopulisten aller Voraussicht nach aber einige Stimmen im Vergleich zur Landtagswahl 2018 dazugewinnen. Am Samstag vor der Hessen-Wahl will Bundeschefin Alice Weidel nach Wiesbaden reisen, um ihre Partei auf einer Kundgebung zu unterstützen.

Auf einen ähnlichen Wert in den Umfragen kommen die Grünen, die im Vergleich zur letzten Landtagswahl wie die SPD auch wahrscheinlich Stimmen verlieren werden. Ein Weiterführen der schwarz-grünen Koalition wäre aber möglich.

FDP zittert vor Hessen-Wahl – Freie Wähler optimistisch

Die FDP muss Umfragen zufolge um den Wiedereinzug in den Landtag bangen. Die Partei liegt bei fünf bis sechs Prozent. Schlechter sieht es für die Linke aus, die an der Fünfprozenthürde zu scheitern drohen.

Derweil hoffen die Freien Wähler, ins Parlament einzuziehen. In den letzten Umfragen zur Hessen-Wahl lag die Partei unter Spitzenkandidat Engin Eroglu zwischen vier und fünf Prozent. Dieser bekräftigte kurz vor der Wahl den Anspruch, Teil der Landesregierung und bald zur Volkspartei zu werden.

Nach Prognosen und Hochrechnungen am Sonntagabend wird ein vorläufiges Ergebnis der Hessen-Wahl in der Nacht zu Montag erwartet. Die Wahl findet zeitgleich zur Bayern-Wahl statt. (lrg/dpa)