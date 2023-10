„Lanz & Precht“-Folge zu Israel-Krieg löst Empörung aus – ZDF reagiert

Von: Tadhg Nagel

Richard David Precht empört in der aktuellen Folge des Podcasts mit einer brenzligen Aussage. Inzwischen hat er sich dafür entschuldigt.

Berlin – Nach Veröffentlichung der aktuellen Ausgabe des ZDF-Podcasts „Lanz und Precht“ war es wegen einer umstrittenen Aussage des Autors Richard David Precht zu Kritik gekommen. Inzwischen hat er sich entschuldigt, die entsprechende Passage wurde vom Rundfunksender gelöscht.

Bei der am Freitag (13. Oktober) veröffentlichten 110. Ausgabe des wöchentlichen Podcasts ging es, anlässlich des Kriegs in Israel um Israel und den Gazastreifen. Precht hatte darin die Aussage getroffen, ihre Religion verbiete es orthodoxen Juden zu arbeiten. „Ein paar Sachen, wie Diamanthandel und ein paar Finanzgeschäfte ausgenommen“. Der Moderator Markus Lanz, der die Sendung zusammen mit Precht produziert, bekräftigte das Gesagte. „Richtig“ und „genau“, pflichtete er der faktisch falschen Aussage zu.

„Schuster bleib bei deinen Leisten“: „Lanz & Precht“ mit „uralten antisemitischen Verschwörungstheorien“

Bereits am Samstag hatte die israelische Botschaft in Deutschland Precht daraufhin Antisemitismus vorgeworfen. „Schuster bleib bei deinen Leisten“, riet man dem Autor auf der Plattform X (früher Twitter). Wenn man keine Ahnung vom Judentum habe, solle „man besser nichts darüber sagen, als uralte antisemitische Verschwörungstheorien aufzuwärmen“. Auch die Deutsch-Israelische Gesellschaft zeigte auf X sich fassungslos. „Mazal tov, die Herren Precht & Lanz, ein ganz neuer Tiefpunkt!“ Die Sprecherin des Jüdischen Forums der CDU, Karin Prien, hielt mit Kritik genauso wenig hinterm Zaun. Ebenfalls auf der Plattform X kreidete sie an, dass der „Superphilosoph Richard David Precht“ im Jahr 2023 solche antisemitischen Stereotype verbreite.

Richard David Precht lag mit Aussagen zum Judentum weit daneben - inzwischen hat er sich entschuldigt. © IMAGO/teutopress GmbH

Inzwischen hat sich der Sender im Begleittext zur Folge entschuldigt. Man bedauere, dass eine Passage der aktuellen Ausgabe von „Lanz & Precht“ Kritik ausgelöst habe. „An einer Stelle“ seien „komplexe Zusammenhänge verkürzt dargestellt“ worden, dies habe missverständlich interpretiert werden können. Daher habe man den entsprechenden Satz entfernt. Auch Precht selbst hat den Fehler inzwischen öffentlich bedauert. In einem Statement vor der Folge, das nachträglich eingefügt wurde, sagte er: „In diesem Podcast ist eine Formulierung gefallen, die Anstoß erregt hat und zu Kritik geführt hat [...], das möchten wir natürlich nicht und das bedauern wir auch sehr, dass das so ist. Zumal es nicht ansatzweise irgendwie so gemeint gewesen ist, wie es aufgefasst wurde.“

Richard David Precht trifft oft selbstsicher falsche Aussagen: Ist „Lanz & Precht“ noch zeitgemäß?

Es ist nicht das erste Mal, dass Richard David Precht für seine Aussagen weit daneben liegt. Der Tagesspiegel hat dem Phänomen des recht habenden Fernsehphilosophen im Mai sogar einen ganzen Artikel gewidmet. Darin wird Precht als „Archetyp des Bescheidwissers, der ständig irrt“ beschrieben. Im Mai 2020 habe er den Coronavirus als etwa gleich harmlos wie eine Grippe bezeichnet, im Februar 2022 Waffenlieferungen an die Ukraine für sinnlos erklärt. Moskau werde Kiew ohnehin vier Tage später einnehmen. Die Liste ließe sich fortsetzen, an der Tatsache ändere das wenig: Richard David Precht denke gerne, er habe recht und sei dabei sehr selbstsicher.

Überhaupt wirke der Podcast „Lanz & Precht“ teils aus der Zeit gefallen, urteilte das Portal Übermedien bereits vor zwei Jahren. „Kaum Fakten, kaum redaktionelle Bearbeitung, dafür viel Gerede und Meinung“. Es sei wie bei „all diesen Duo-Laberpodcasts mit bestenfalls Wochenaktualität“, man nehme das Ganze offenbar live auf und veröffentliche dann ohne große Nachbearbeitung. So würden sich Anekdoten und große Meinung abwechseln, wobei Precht gerne provoziere und polemisiere. Lanz spiele dabei den persönlichen „Moderator für Precht“, obwohl es doch eigentlich ein Gespräch sein solle. Letztlich seien es „zwei unvorbereitete Männer, die sich unterhalten“. (tpn)