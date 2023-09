Ein ferngesteuerter Pickup als „Leopard“: Ukraine-Firma will Putins Truppen mit Dummy foppen

Von: Momir Takac

Im Ukraine-Krieg setzt das ukrainische Militär bereits erfolgreich Panzer-Attrappen ein. Jetzt arbeitet eine Firma wohl an einem „Leopard“-Dummy.

München - Im Verteidigungskrieg gegen Russland hat die Ukraine bereits mehrfach gezeigt, dass sie Methoden der asymmetrischen Kriegsführung beherrscht. Weil das angegriffene Land weniger oder schlechtere Waffen besitzt, und Wladimir Putins Armee auch zahlenmäßig unterlegen ist, muss es den Mangel kompensieren.

Ukrainische Firma entwickelt neuen „Leopard“-Dummy - eigentlich ist es nur ein Pickup

So entwickelten ukrainische Streitkräfte bereits Kamikaze-Drohnen mit enormer Sprengkraft, verwandelten Anglerzubehör in tödliche Waffen oder foppten Russland mit Holz-Attrappen. Jetzt hat sich eine ukrainische Firma offenbar einen neuen Dummy ausgedacht, um russische Soldaten zu täuschen. Das Unternehmen Temerland LLC soll gerade an einer Attrappe des Panzers Leopard 2 arbeiten.

Dieser Leopard-2-Panzer ist echt. Eine ukrainische Firma will bald eine Attrappe herausbringen. © IMAGO / Funke Foto Services

Die „erste autonome aktive Schaufensterpuppe“ des deutschen Kampfpanzers Leopard 2 werde bereits in dieser Woche in Metall hergestellt, sagte CEO Eduard Trotsenko dem ukrainischen Medium Defense Express, das auf Militärnachrichten spezialisiert ist. Das Medium bekam eigenen Angaben zufolge Modellzeichnungen der Attrappe zu Gesicht. Demnach bildet die Basis ein handelsüblicher Ford-Pickup. Zahlreiche Elemente auf dem Dach des Fahrzeugs werden so platziert, dass es optisch einem Leopard-Panzer sehr nah kommt.

„Leopard“-Attrappe soll per Fernbedienung gesteuert werden können

Im Gegensatz zu bereits in der Vergangenheit eingesetzten Panzer-Attrappen lässt sich die Neuheit per Fernbedienung aus sicherer Entfernung steuern. Zudem lässt sie sich einfach auf- oder abbauen. So kann das Fahrzeug mit einem Lastwagen dorthin gebracht werden, wo es als Täuschungsobjekt benötigt wird.

Ziel ist, den feindlichen Truppen im Ukraine-Krieg eine größere Truppenpräsenz vorzugaukeln oder sie dazu zu bringen, teure Artilleriegeschosse und Panzerabwehrwaffen auf verhältnismäßig spottbillige Dummys feuern. Bislang sollen bereits Hunderte Nachahmungen zerstört worden sein. Die Ukraine setzte auch schon Plastik-Panzer als Köder ein. (mt)