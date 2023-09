Schweiz schickt Leopard-Panzer zurück – Aufatmen in Deutschland: „Wir brauchen diese Panzer“

Von: Nail Akkoyun

Die Schweiz verkauft 25 Leopard-Panzer zurück an Deutschland. Es ist eine Entscheidung, die die Neutralitätspolitik des Landes infrage stellt.

Bern/Berlin – Das Schweizer Parlament hat der Ausmusterung von 25 Panzern des Typs Leopard 2 für den Rückverkauf an den deutschen Hersteller zugestimmt. Nach dem Nationalrat nahmen auch die Vertreter der Kantone im Ständerat den Schritt an. Mit den Panzern sollen Bestände in EU- oder Nato-Ländern aufgefüllt werden, die durch Lieferungen an die Ukraine ausgedünnt sind.

Die Schweizer Regierung unterstützt den Rückverkauf. Sie muss jedoch noch über den eigentlichen Rückverkauf und seinen Zeitpunkt entscheiden. Befürworter des Rückverkaufs im Parlament argumentierten, dass der Schritt im Interesse der Schweizer Außen- und Sicherheitspolitik sei.

Deutschland sei „froh und dankbar über diese Entscheidung“, sagte der deutsche Botschafter in der Schweiz, Michael Flügger. „Wir brauchen diese Panzer“, sagte er dem Sender SRF.

Eine Panzerhaubitze 2000 und ein Leopard-2-Panzer sind bei einer Nato-Übung „Griffin Storm" im Juni 2023 im Einsatz. Die Schweiz schickt nun 25 „Leos" zurück zum Hersteller nach Deutschland.

Verweis auf Schweizerische Neutralitätspolitik: „Verkauf wäre eine Art Ringgeschäft“

Flügger kritisierte jedoch das Schweizer Verbot für die Weitergabe von Schweizer Rüstungsgütern an die Ukraine. Die Bundesregierung hatte die Schweiz im Februar gebeten, die stillgelegten Panzer an den deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall zurück zu verkaufen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) versicherten, die Panzer nicht an die Ukraine weiterzugeben.

Der Ständerat, die kleine Kammer des Schweizer Parlaments, fällte die Entscheidung mit 25 zu 15 Stimmen und drei Enthaltungen. Die rechte SVP lehnte das Vorhaben geschlossen ab. Die Schweiz habe zu wenige Panzer und könne derzeit nicht schnell neues Gerät beschaffen, meinte der SVP-Abgeordnete Werner Salzmann. „Ein solcher Verkauf wäre eine Art Ringgeschäft, in dem wir eine Kriegspartei bevorzugen“, sagte der Politiker, es würde „gegen das Neutralitätsprinzip verstoßen“. Zudem brauche die Schweiz selbst schlagkräftige Panzereinheiten, um Angreifer abzuwehren.

Deutschland hofft auf Sinneswandel der Schweiz: Waffenbezug sonst „schwierig bis unmöglich“

Unter Berufung auf die Neutralität der Schweiz hatte die Regierung in Bern im Juni 2023 einen Antrag des Schweizer Rüstungskonzerns Ruag abgelehnt, 96 eingelagerte Panzer vom Typ Leopard 1 an Deutschland zu verkaufen, damit sie dort instandgesetzt und an die Ukraine geliefert werden können. Der Schweizer Bundesrat verweigerte den Antrag, da dieser im Konflikt mit dem Kriegsmaterialgesetz und der bestehenden Neutralitätspolitik des Landes stand. Auch eine Anforderung zur Lieferung der dringend benötigten Munition für den Flugabwehrpanzer Gepard wurde von der Schweiz bereits zurückgewiesen.

Deutschland bedaure dies und hoffe auf eine Anpassung des Neutralitätsrechts, sagte Botschafter Flügger. Andernfalls werde es „schwierig bis unmöglich“, weiter Waffen oder Munition in der Schweiz zu beziehen.

Nach der Zustimmung im Parlament bezüglich des Leopard-Rückkaufs muss als finale Instanz der Schweizer Bundesrat, die höchste Regierungsbehörde, noch seine Genehmigung erteilen. (nak/dpa)