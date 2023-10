Soldat stirbt bei Unfall mit Leopard-Panzer in Österreich

Panzer-Fiasko in Österreich: Bei einem Unfall mit einem Leopard-Panzer am Truppenübungsplatz ist ein 24-jähriger Soldat tödlich verunglückt.

Allentsteig – In Österreich ist bei einem Unfall mit dem Kampfpanzer Leopard ein Soldat getötet worden. Der Panzer ist Berichten zufolge auf dem Truppenübungsplatz Allentsteig aus bisher unbekannten Gründen von der Straße abgekommen und über eine Böschung gestürzt, teilte das Bundesheer am Montag (16. Oktober) mit. Für einen Berufsunteroffizier kam jede Hilfe zu spät. Das Bundesheer bedauere, dass ein Soldat ums Leben kam.

Unfall mit Leopard-Panzer in Österreich endet für einen Soldaten tödlich

Die drei anderen Soldaten, davon ein Berufsunteroffizier und zwei Grundwehrdiener, die sich im Panzer befunden haben, wurden leicht verletzt und mit der Rettung ins Krankenhaus in Horn gebracht. Es wurden keine anderen Personen in den Unfall verwickelt. Die Unfallkommission des Militärkommandos Niederösterreich werde den Hergang untersuchen, schreibt das Bundesministerium für Landesverteidigung in einer Pressemitteilung.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner zeigte sich tief betroffen: „Meine Gedanken sind bei der Familie und den Freunden des verstorbenen Soldaten. Es ist ein trauriger Tag für das Bundesheer. Die Betroffenen erhalten seitens des Bundesheeres jegliche Unterstützung und Betreuung“, so Tanner. Sie danke allen Einsatzkräften, die eine rasche Rettungskette möglich gemacht haben und die Verletzten unverzüglich versorgen konnten. Die Untersuchungskommission des örtlich zuständigen Militärkommandos Niederösterreich ist auf dem Weg nach Allentsteig, um die Unfallursache zu untersuchen.

Nicht der erste tödliche Unfall: Berufssoldat verunglückt mit Schützenpanzer im Juli

Die Soldaten des Panzerbataillons 14 verbringen die dritte Woche am Truppenübungsplatz in Allentsteig; die Grundwehrdiener sind im Juli eingerückt. Zuletzt ist am 5. Juli 2012 ein Berufssoldat bei einem Unfall mit einem Schützenpanzer tödlich verunglückt; ebenfalls am Truppenübungsplatz Allentsteig. (bohy/dpa/ots)