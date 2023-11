Linke im Umbruch: Aktivisten strömen in die Partei und verunsichern die Reformer

Von: Kilian Beck

Aktivisten treten reihenweise in die Linke ein. Sie wollen eine fundamental-oppositionelle Partei. Die Moderaten geben sich betont sachlich. Wohin steuert die Linke?

Berlin – Ob Totgesagte immer länger leben, wird die Linke noch in den 2024 anstehenden Landtags- und Europawahlen zeigen müssen. Nach der Abspaltung des „Bündnis Sahra Wagenknecht“ um die Ex-Linke wächst die Partei zumindest wieder. Die Zahlen gehen auseinander, aber mehrere Landesverbände melden mehrere Hundert Neuzugänge. Darunter viele Aktivistinnen und Aktivisten, die einem Aufruf zum Eintritt in die Linke folgten. Sie wollen die Partei „aktiv und radikal“ verändern. Das beunruhigt, laut einem Bericht des Spiegels, das moderate Reformer-Lager in der Partei.

Carola Rackete (l) und Martin Schirdewan. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Aktivisten wollen „neue linke Sprache“

Und der Aufruf „WIR/JETZT/HIER“ von ehemals außerparlamentarisch-oppositionellen Linken hat es in sich. Die Linkspartei habe sich „zur Komplizin des rot-grünen Mitte-Extremismus“ gemacht. Als Gegenentwurf wollen sie „glaubhafte, stabile Opposition zum vermeintlich alternativlosen Status Quo“, der aus ihrer Sicht ein „Spätneoliberaler“ ist. Es brauche ein neues Programm, gar eine „neue linke Sprache“ zur Antwort auf den globalisierten Kapitalismus, aufgebaut auf den „globalen Kämpfen“ gegen fossilen Kapitalismus, Militarisierung, Krieg und für Bewegungsfreiheit und gesellschaftliche Emanzipation. Soweit klingt das alles wie die Programmatik, der sogenannten Bewegungslinken, die mit Janine Wissler an der Bundes-Parteispitze vertreten ist.

Rackete will „glaubhaften Neustart“

Den ersten Erfolg konnte dieses Lager noch vor dem Aufruf verzeichnen: Der Parteitag in Augsburg wählte die ehemalige Seenotrettungs-Kapitänin und Ökologin Carola Rackete als Parteilose auf Platz zwei der Europa-Wahlliste. Selbst beim desolaten Zustand der Partei ist das ein relativ sicherer Platz im Parlament. Sie wolle die Flügelkämpfe der Partei überwinden, sagte sie der Frankfurter Rundschau. In der linken Tageszeitung „Neues Deutschland“ führte sie kürzlich aus, dass sie das Mandat im Kollektiv mit zwei anderen Aktivisten ausfüllen wolle, um einen „glaubhaften Neustart“ für die Linke mit anzuschieben, der auch in den Bewegungen verwurzelt sein solle.

Besonders die regierungs- und kompromisserfahrenen ostdeutschen Landesverbände sollen besorgt sein, schreibt der Spiegel: Die Linke könnte als Aktivisten-Partei ohne Bezug zu den realen Problemen der Menschen ankommen. Linke, wie Bundesvorstands-Mitglied Didem Aydurmuş, die in der taz eine „parlamentarische Vertretung“ für die Veganer einforderte, und gleichzeitig ihrer Partei vorwarf, eine „Currywurst-Linke“ zu sein, gibt es in der Partei bereits länger.

Bodo Ramelows Regierung in Thüringen steht seit Monaten bereits auf wackeligen Beinen. Der faschistische AfD-Mann Höcke ist Oppositionsführer und wartet nur auf die Chance die thüringische Demokratie aus den Angeln zu heben. © Martin Schutt/dpa

Ramelow stellt „praktische Arbeit“ in den Vordergrund

Statt solchen Debatten möchte der Landesvorsitzende in Brandenburg Sebastian Walter über kleinteiligere Verteilungsfragen sprechen: Der Dorfladen oder die Sparkasse im Dorf zu halten, Löhne auf Westniveau und echte Aufstiegschancen, das bewege die Ostdeutschen vor den Landtagswahlen, zitiert ihn der Spiegel. Auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow wird diese Linie zugeschrieben: „Praktische Arbeit“ und „Ostthemen als positive Themen in der Republik“ würden der Maßstab für die Politik der Linken werden, sagte der Ober-Reformer dem Magazin über das kommende Wahljahr.

Die Neuen in der Partei machen auch keinen Hehl daraus, dass sie den Reformern, die teils an ihren Mandaten kleben, ans Leder möchten. Unter der Überschrift „Für eine Partei der Arbeiter:innen“ fordern sie eine Begrenzung der Amtszeiten auf zwei Legislaturperioden. Der Noch-Fraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch, sitzt beispielsweise seit 2005 im Bundestag. Wo wieder Einigkeit bestehen dürfte: Die Autoren des Aufrufs wollen der „AfD und den Rechtskonservativen den Marktplatz streitig machen“.

Kommt es zum Machtkampf, ist der Ausgang offen: Auf dem Bundesparteitag der Janine Wissler für die Bewegungslinke und Martin Schirdewan aus dem Reformerlager mit etwa gleich starken Ergebnissen an die Bundesspitze der Partei gewählt worden. (kb)