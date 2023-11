Heftiger Streit beim Parteitag über Krieg in Israel zeigt Symptom der Linken

Von: Andreas Schmid, Max Müller

Auf dem Parteitag der Linken fielen Äußerungen an der Grenze zum Antisemitismus. Ein Experte sieht darin ein typisch linkes Verhaltensmuster.

Berlin – Zeit für Haltung. Unter dem Motto hat sich die Linke am Wochenende zu ihrem Parteitag getroffen. Besonders in einem Punkt wurde abermals klar, wie groß die Gräben in der Partei sind – und wie schwer eine gemeinsame Haltung fällt. Es geht um den Konflikt im Nahen Osten. Nach einer heftigen Auseinandersetzung brachte der Parteivorstand einen Antrag als Kompromiss ein, auf den man sich letztlich einigen konnte. Darin werden ein Waffenstillstand und die Freilassung der von der Hamas verschleppten Geiseln gefordert. Antisemitismus und der Terrorangriff von der Hamas werden sehr deutlich verurteilt.

Das hat Spuren hinterlassen. „Es ist gut, dass wir den Antrag gestern mit so breiter Mehrheit beschlossen haben, aber ich finde, dass einige Aussagen und die Tonalität in der gestrigen Debatte dem Leid der Menschen im Nahen Osten nicht gerecht wurde“, sagte Parteivorsitzende Janine Wissler dem Spiegel. Die Debatte wurde heftig geführt. Da war zum Beispiel der Delegierte Nick Papak Amoozega. Er sprach von einem „Genozid“ in Gaza, von der „gezielten Vernichtung eines Volks“ und „ethnischen Säuberungen“. Dafür gab es Protestrufe.

Linken-Politiker Lederer: „Unerträgliche Relativierung des Holocaust“

Auf der anderen Seite sagte der ehemalige Kultursenator von Berlin, Klaus Lederer: „Da ist etwas geschehen, was so seit 1945 nicht mehr stattgefunden hat“. Lederer sprach über die Äußerung eines Politikers der spanischen Linken im Europaparlament, der Gaza mit dem Warschauer Ghetto verglich. „Das finde ich eine unerträgliche Relativierung des Holocaust. Auch hier auf dem Parteitag habe ich Grenzüberschreitungen erlebt, die in einer linken Partei keinen Raum haben dürfen“, sagte Lederer in t-Online. Er habe sich geschämt, dass offener Antisemitismus unwidersprochen geblieben sei auf der Parteitagsbühne.

Die Linken und ihre Haltung zu Antisemitismus – das ist seit jeher ein Thema, doch seit dem 7. Oktober wird das so richtig deutlich. Nicholas Potter hat lange vor diesem Tag damit begonnen, sich mit linkem Antisemitismus zu beschäftigen. Herausgekommen ist das Buch „Judenhass Underground“, in dem er die Ergebnisse einer zweijährigen Recherche vorstellt. „Es zeigt sich jetzt nochmal deutlicher, dass auch die Linke nicht frei von Antisemitismus ist“, sagte er vor einigen Tagen unserer Redaktion.

Auf dem Parteitag seien einige Aussagen dem Leid der Menschen im Nahen Osten nicht gerecht geworden, sagte Linken-Chefin Janine Wissler. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Das hat Potter auch in seinem ganz persönlichen Umfeld erfahren müssen. „Mir ist in den letzten Wochen klar geworden, dass viele Linke echt schwer antisemitisch sind und überall nur noch Unterdrücker und Unterdrückte wittern. Sie argumentieren, dass Israel kolonialisiert und die Hamas befreit. Das ist absurd!“, sagte er. „Für viele Linke ist Israel schon immer das Böse und deswegen waren sie auch nicht in der Lage, empathisch zu sein nach dem Hamas-Terror. Als Israel dann mit Gegenoffensiven begonnen hat, war für viele das alte Feindbild wieder hergestellt.“

Linke und Antisemitismus: „Klassischer Nazi-Sprech“

Zu der Suche nach Gründen sagte Potter: „Weil sie das Gefühl haben, nach oben zu treten. Dabei ist es der Kern antisemitischer Verschwörungserzählungen, Juden würden im Hintergrund die Fäden zielen, mit Heimtücke und List arbeiten – klassischer Nazi-Sprech. Gegen Rassismus können sich Linke hingegen prima einsetzen, weil sie da überzeugt sind, man setze sich für ‚die da unten‘ ein.“

Auch Ates Gürpinar hat den Parteitag der Linken sehr genau verfolgt. Er ist stellvertretender Bundesvorsitzender der Partei. Gürpinar sagt Ippen.Media: „Selbstverständlich wurde auch auf dem Parteitag über das Thema diskutiert. Es ist akut, es beschäftigt uns alle. Allerdings ist es uns gelungen, einen sehr breit getragenen Beschluss zu fassen.“ Zentral sei dabei, dass es jetzt einen Waffenstillstand gebe und alle Geiseln freigelassen werden. „Die deutsche Regierung spielt dabei keine gute Rolle, obwohl sie so wichtig wäre“, so Gürpinar. Man werde auch in Zukunft nicht immer einer Meinung sein. Das sei auch gar nicht das Ziel. Sondern: „Dass wir bei solch wichtigen und akuten Fragen diskutieren, dann aber auch gemeinsame Nenner finden und uns klar positionieren: Das ist wichtig. Und das ist gut“, sagt Gürpinar.