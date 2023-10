Linke spricht nach Unfall in Bayern von „Hetzjagden auf Geflüchtete“

Von: Kilian Beck

Teilen

Adelheid Rupp, Landessprecherin der Linken, kritisierte die Bundespolizei scharf. © IMAGO/Michael Lucan

Die bayerische Linkspartei kritisiert den mutmaßlichen Schlepperunfall als das Ergebnis von „Hetzjadgen auf Geflüchtete“.

München – Nach dem tödlichen Autounfall mit einem mutmaßlichen Schlepperfahrzeug auf der A94 kritisiert die bayerische Linke die Polizei und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU). „Hetzjagden auf Geflüchtete“, nannte Linken-Landessprecherin Adelheid Rupp das Verhalten der Bundespolizei. Eine Streife hatte am frühen Freitagmorgen einen Kleintransporter mit 23 Insassen verfolgt. Kurz vor der Anschlussstelle Ampfing überschlug sich das Fahrzeug dann nach Polizeiangaben. Mindestens sieben Menschen, darunter ein Kind, kamen dabei ums Leben.

Linke: „Übereifer“ der Polizei führte zum Tod von „Unschuldigen“

Rupp zeigte sich „erschrocken, dass die rechte Stimmung in der Gesellschaft auch auf Polizisten im Dienst übergreift“. Sie warf der Polizei in diesem Fall vor, „verdächtige Fahrzeuge mit solchem Übereifer zu verfolgen, dass unschuldige Menschen sterben“. Das sei „unwürdig“, sagte die ehemalige SPD-Landtagsabgeordnete. Woher die Linke vom „Übereifer“ der Beamten weiß, konnte Linken-Sprecher Martin Bauhof auf Nachfrage von merkur.de nicht beantworten. Man schließe das aus der Berichterstattung. Die zuständige Bundespolizeidirektion München hat eine Merkur-Anfrage bisher noch nicht beantwortet.

Innenminister Herrmann weist Vorwürfe zurück – „völlig aus der Luft gegriffen“

Innenminister Herrmann betonte angesichts des tödlichen Unfalls, es sei „wichtig, die unmittelbaren Grenzkontrollen weiter zu verstärken, um Schleuser bereits an der Grenze aufzuhalten“. Auf dpa-Anfrage, wies er Rupps Vorwurf als „völlig aus der Luft gegriffen und unverfroren“ zurück. Nach bisherigem Ermittlungsstand seien „keinerlei Fehler“ der Bundespolizisten zu erkennen. Es sei bei dem Einsatz darum gegangen, „einen skrupellosen Schleuser festzunehmen und die eingepferchten Geschleusten zu befreien“.

Bayerns Ministerpräsidenten seit 1945 Fotostrecke ansehen

Linke stellt Forderung an Bayerns Innenminister Hermann

Die Linke forderte von Herrmann, das Gespräch mit der für die Bundespolizei zuständiger Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) zu suchen, und zu dort klarzustellen, „dass in Bayern so nicht verfahren wird“. Bauhof wirft der bayerischen Landesregierung auf Merkur-Nachfrage vor, an „einer ganz massiven Stimmungsmache“ gegen Geflüchtete beteiligt zu sein. Die Koalition aus CSU und Freien Wählern spiele das Problem hoch, und übernehme gleichzeitig „keine Verantwortung für Integration“.

Heftige Kritik an Bayerns Grenzpolizei – Die ist aber unbeteiligt

Weiter kritisierte Adelheid Rupp die bayerische Grenzpolizei: Man müsse „am Europa der Menschenwürde festhalten“ und dürfe nicht zulassen, „dass eine völlig überdimensionierte bayerische Grenzpolizei Menschen in den Tod treibt.“ Auf Merkur-Nachfrage fiel der Linken auf, dass die bayerische Grenzpolizei im Fall des Unfalls gar nicht beteiligt war. Die bayerische Grenzpolizei wurde vor fünf Jahren gegründet und sollte ursprünglich Grenzkontrollen zu Österreich und Tschechien durchführen. Da Grenzschutz aber Bundesaufgabe ist, ist sie jetzt eine Truppe von bald 1000 Schleierfahndern. Linken-Sprecher Bauhof erklärte auf Nachfrage: Die Truppe sei „völlig überflüssig“ und gehöre aufgelöst. Die Linke kam bei der Landtagswahl am vergangenen Sonntag auf 1,5 Prozent.

mit dpa