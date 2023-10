Nach Wagenknechts Abgang: Linkspartei gewinnt neue Mitglieder

Das Logo der Linken ist bei einem Parteitag an einem Mikrophon angebracht.

Nach der Abspaltung des „Bündnisses Sahra Wagenknecht“ gewinnt die Linke neue Mitglieder - im Bundestag muss sie jedoch um den Fraktionsstatus bangen.

Berlin (dpa) - Die Linke hat nach eigenen Angaben seit der Abspaltung des „Bündnisses Sahra Wagenknecht“ unter dem Strich Mitglieder gewonnen. Binnen einer Woche hätten bis Montagmorgen 422 Menschen online ihren Eintritt in die Partei erklärt, sagte Bundesgeschäftsführer Tobias Bank in Berlin. Demgegenüber stünden 224 Austritte, einschließlich der zehn Bundestagsabgeordneten um die frühere Fraktionschefin Sahra Wagenknecht.

Die Gesamtzahl der Mitglieder gibt die Linke auf ihrer Webseite mit 54.214 an, allerdings mit Stand Ende 2022. Neuere Zahlen nannte die Partei zunächst nicht.

Trotz Austritt von Wagenknecht: Partei Die Linke freut sich über neue Mitglieder

Wagenknecht hatte vor einer Woche angekündigt, Anfang 2024 eine eigene Partei zu gründen. Bank sagte, an der Parteibasis höre er seither am häufigsten das Wort „endlich“. Er erlebe „ein ganz großes Aufatmen“. Das „Bündnis Sahra Wagenknecht“ sei inhaltlich „ein Kessel Buntes“ und müsse nun erstmal liefern. „Wir warten erstmal ab, ob da was kommt und wenn ja, was da kommt“, sagte Bank.

Die Linke im Bundestag: Fraktionsstatus steht auf der Kippe

Der Austritt der zehn Abgeordneten aus der Partei bedroht den Fortbestand der Bundestagsfraktion, die derzeit 38 Mitglieder hat. Sind es weniger als 37 Abgeordnete, könnten sie nur noch als Gruppe zusammenarbeiten. Das bedeutet, sie bekämen weniger staatliche Unterstützung als jetzt, so dass Mitarbeiter entlassen werden müssten. Wagenknecht und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter wollen deshalb bis zur Parteigründung in der Fraktion bleiben. Ob es so kommt, soll sich bei einer Fraktionssitzung am 7. November entscheiden.

Bank sagte, die Linke wolle die Absplitterung „so schnell wie möglich auch über die Bühne kriegen“, habe aber auch große Verantwortung gegenüber der Politik im Bundestag und gegenüber den Beschäftigten der Fraktion. „Wir werden eine gute Lösung finden, aber sie wird nicht länger als notwendig andauern“, sagte Bank.