10.000 Euro Kopfgeld ausgesetzt: Bundesanwalt sucht Ex-Verlobten von Nazijägerin Lina E.

Von: Jens Kiffmeier

Teilen

Lässt öffentlich nach Linksextremist Johann G. fahnden: Generalbundesanwalt Peter Frank. © SPM-GRuppe/dpa/Uli Deck/Montage

Seine Freundin Lina E. sitzt im Knast, jetzt wird er gesucht: Der Generalbundesanwalt fahndet nach Linksextremist und Neonazijäger Johann G. – per Kopfgeld.

Leipzig – Für Hinweise winkt eine saftige Belohnung: Der Generalbundesanwalt Peter Frank hat jetzt seine Bemühungen bei der Fahndung nach dem Linksextremisten Johann G. verstärkt. Der 30 Jahre alte G. ist der Kopf der sogenannten „Hammerbande“ und gilt als einer der meist gesuchtesten Linksextremisten in Deutschland.

„Der Beschuldigte ist dringend verdächtig, sich als Mitglied einer kriminellen Vereinigung an mehreren politisch motivierten körperlichen Übergriffen beteiligt zu haben. Die Opfer erlitten zum Teil erhebliche Verletzungen“, teilte das Bundeskriminalamt (BKA) zusammen mit dem Landeskriminalamt Sachsen und dem Generalbundesanwalt am Montag (25. September) mit. Als Kopfgeld wurden 10.000 Euro ausgesetzt.

Linksextremistische Hammerbande: BKA jagt nach Prozess Freund von Lina E. mit 10.000 Euro Kopfgeld

Johann G. ist seit 2020 untergetaucht. Laut der Bundesanwaltschaft soll er einer der „zentrale Akteure“ der sogenannten „Hammerbande“ sein. Der linksextremen Gruppierung wird vorgeworfen, seit 2018 gezielt Jagd auf Neonazis gemacht zu haben. Ihren Namen erhielten sie, weil sie bei ihren Angriffen mit Hämmern auf die Opfer einschlugen. Mit dabei war auch Lina E., die zusammen mit drei anderen Mitgliedern der Gruppierung im Mai vor dem Oberlandesgericht Dresden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden war. Lina E., deren Verurteilung Massen-Proteste der linksextremen Szene ausgelöst hatte, und Johann G. sollen früher einmal verlobt gewesen sein, heißt es in verschiedenen Medienberichten.

Jagd auf Neonazis: Generalbundesanwalt legt Johann G. mehrere Vorwürfe zur Last

Johann G. ist bereits wegen Landfriedensbruch verurteilt. Nun legt der Generalbundesanwalt dem 30-jährigen Linksextremisten weitere Straftaten zur Last. Unter anderem soll er in Budapest bei einem Überfall dabei gewesen sein. Mindestens acht deutsche mutmaßliche Neonazis sollen dabei mit Tritten, Totschlägern und Reizgas zum Teil schwer verletzt worden sein. Außerdem wird Johann G. auch die Beteiligung an einem Überfall auf eine Neonazi-Kneipe vorgeworfen. Sächsische Ermittler sollen ihn Videobildern erkannt haben.

Die Fahnder gehen davon aus, dass sich die Gruppe akribisch auf die Überfälle und Aktionen vorbereitete. Die Hammerbande agiere zumeist in kleinen Gruppen, um nicht aufzufallen, hieß es. Johann G. soll 1,71 Meter groß sein und eine kräftige, sportliche Figur haben. Aktuelle Fotos des Mannes liegen aber nicht vor. Das auffälligste Merkmal, so hieß es, sei die Tätowierung auf seinen Händen. So hat er sich auf den Finger der einen Hand das Wort „Hate“ (Hass) und auf den Fingern der anderen Hand „Cops“ (Polizisten) verewigen lassen. (jkf)