Lockdown-Verlängerung in Deutschland: Merkel und Länder einigen sich vor Corona-Gipfel

Der harte Corona-Lockdown in Deutschland droht über den 10. Januar hinaus verlängert zu werden. Offenbar sind sich Kanzlerin Angela Merkel und die Länder schon einig.

Update vom Montag, 04.01.2021, 12.34 Uhr: Offenbar soll der Corona-Lockdown in Deutschland vorerst bis zum 31. Januar verlängert werden, wie das „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ (RND) aus dem Kreis der Ministerpräsidenten erfahren haben will. Demnach habe sich die Mehrheit der Länderchefs bereits für einen solchen Beschluss ausgesprochen.

Allerdings wollen die Länder mit niedrigen Infektionszahlen möglicherweise in zwei Wochen noch einmal über die Corona-Lage beraten und über neue Maßnahmen diskutieren. Am Dienstag (05.01.2021) wird sich Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Länderchefs zusammensetzen.

Lockdown-Verlängerung: Merkel-Plan durchgesickert - Corona-Experte fordert „Lockdown bis zum Frühjahr“

Erstmeldung vom Montag, 04.01.2021, 11.29 Uhr: Berlin - Es braucht keine Glaskugel, um zu erahnen, dass am Dienstag (05.01.2021) vermutlich, ja sehr wahrscheinlich sogar, der harte Corona-Lockdown in Deutschland über den 10. Januar hinaus verlängert wird. Erneut werden sich Bund und Länder samt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an besagtem Dienstag per Videoschalte zusammenfinden. Erneut wird eine Verlängerung des Lockdowns das Thema sein - trotz derzeit sinkender Corona-Neuinfektionen*.

+ Bund und Länder beraten am Dienstag über eine Verlängerung des Corona-Lockdowns in Deutschland. © Hannibal Hanschke/dpa

Verlängerung des Corona-Lockdowns? Söder warnt: „Lockerungen würden uns weit zurückwerfen“

Unklar ist noch, bis wann die Beschränkungen ausgeweitet werden. Ein anderer Streitpunkt sind die Schulen und Kitas. Bereits am Samstag (02.01.2021) hatten sich die Staatskanzlei-Chefs in einer Schaltkonferenz zusammengefunden. Schon hier sollen sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge verschiedene Marschrouten angedeutet haben.

So fordern unter anderem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder* (CSU), Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Thüringens Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) eine Lockdown-Verlängerung in Deutschland von weiteren drei Wochen. Das verwundert nur minder, sind doch besagte Länder besonders stark von der zweiten Corona-Welle betroffen.

„Vorschnelle Lockerungen würden uns wieder weit zurückwerfen“, betonte Söder bei „Bild am Sonntag“ und legte prompt bei Twitter nach: „Der Lockdown muss bis Ende Januar verlängert werden [...] Die Zahlen sind einfach noch viel zu hoch. So sehr es einen nervt, aber wir müssen konsequent bleiben und dürfen nicht wieder zu früh aufgeben.“

Corona-Experte fordert Lockdown-Verlängerung bis zum Frühjahr

Wenn es nach Ramelow geht, soll sogar der Bewegungsradius der Menschen auf 15 Kilometer im Umkreis ihres Wohnortes beschränkt werden. Auch dieser Vorschlag könnte am Dienstag zwischen Bund und Ländern diskutiert werden.

Frank Ulrich Montgomery, Vorsitzender des Weltärztebundes, sprach gegenüber der „Rheinischen Post“ von vier weiteren Lockdown-Wochen, also bis zum 2. Februar. Und: „Ich bin überhaupt nicht sicher, dass dann Schluss ist.“

Der Berliner Amtsarzt Patrick Larscheid geht sogar noch einen Schritt weiter. „Wir haben weiter irre hohe Infektionszahlen“, warnte er gegenüber der dpa. Seine Forderung: ein Lockdown bis zum Frühjahr. „Vernünftigerweise sollte die Politik jetzt schon sagen: Bis Ende März oder bis Ende April kann sich nichts ändern.“ Eine „Rolle rückwärts“ sei nicht möglich.

Corona-Lockdown in Deutschland: Streitthema Schulen und Kitas

Das wohl größte Streitthema dürften aber die geschlossenen Schulen und Kitas darstellen. Hamburgs Regierungschef Peter Tschentscher (SPD) erwartet vom Bund Antworten auf die Frage, „auf welcher wissenschaftlichen Grundlage beziehungsweise Datengrundlage er eine weitere pauschale Schließung von Kitas und Schulen fordert und wie er sich vorstellt, dass damit die wesentlichen Funktionen der Grundversorgung und medizinischen Behandlungskapazitäten aufrechterhalten werden sollen“, wie er bei „Welt am Sonntag“ erklärte.

Söder hingegen warnte* vor einer „überstürzten Öffnung von Schulen und Kitas“. Es sei „angesichts der hohen Infektionszahlen verantwortungslos, Lehrer und Schüler einfach wieder komplett in die Schulen zu schicken.“ Wie auch Ramelow plädierte er in der Telefonkonferenz dafür, die Schulen vorerst geschlossen zu halten, während sich andere Länder pro früherer Öffnung mit Wechsel- oder Distanzunterricht höherer Klassen aussprachen. Gut möglich also, dass die Länder nach der Schalte mit Angela Merkel unterschiedliche Linien fahren werden. (Von Nico Scheck, mit Infos der dpa) *fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

