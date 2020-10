Lübcke-Prozess: Markus H. aus Untersuchungshaft entlassen

Im Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke wird der wegen Beihilfe angeklagte Markus H. aus der Untersuchungshaft entlassen.

Walter Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni 2019 tot auf der Terrasse seines Wohnhauses gefunden worden

Der im Prozess um die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke mitangeklagte Markus H. wird aus der Untersuchungshaft entlassen. H. sei „nicht mehr verdächtig, sich der Beihilfe strafbar gemacht zu haben“, teilte das Oberlandesgericht Frankfurt am Main im Prozess mit. Es bestehe „keine hohe Wahrscheinlichkeit mehr für die Beihilfe“.

Als Grundlage der Entscheidung nannte das Gericht die jüngste Einlassung des Hauptangeklagten Stephan Ernst, der sich zusammen mit H. seit Juni in dem Mordprozess verantworten muss. H. wurde angeklagt, „psychologische Beihilfe“ geleistet zu haben.

Markus H. muss weiter an der Hauptverhandlung teilnehmen und ist nach Überzeugung des Gerichts weiter wegen Waffendelikten dringend tatverdächtig. Diese reichten aber nicht aus, um die weitere Haft zu begründen. — Hanning Voigts (@hanvoi) October 1, 2020

Mord an Walter Lübcke: Stephan Ernst und Markus H. waren frühere Arbeitskollegen

Stephan Ernst hatte in unterschiedlichen Versionen gestanden, Lübcke erschossen zu haben. Laut seiner Aussage vor Gericht war H. bei der Tat im Juni vergangenen Jahres in Nordhessen anwesend. In einem vorherigen Geständnis während der Ermittlungen hatte er jedoch auch angegeben, der Schuss habe sich versehentlich gelöst, als H. die Waffe gehalten habe.

Ernst und H. waren frühere Arbeitskollegen, die sich nach Angaben von Ernst angefreundet hatten. H. war demnach derjenige, der Ernst politisch beeinflusst habe, nachdem dieser sich vor Jahren aus der rechten Szene gelöst habe. Er habe ihn auch zu gemeinsamen Schießübungen im Wald mitgenommen, hatte Ernst in seinen Geständnissen angegeben.

Stephan Ernst soll Walter Lübcke aus rechtsextremen Motiven getötet haben

Bei der Durchsuchung der Wohnung von H. hatten die Ermittler nach dem Mord an Lübcke zahlreiche NS-Devotionalien gefunden. Auf der gelöschten Festplatte seines Computers entdeckten sie zahlreiche Texte mit rechtsextremen und antisemitischen Inhalten.

Stephan Ernst soll ihn aus rechtsextremen Motiven getötet haben. (red/dpa/afp)