Neubauer von Fridays for Future: „Es gibt ein Misstrauen gegenüber weißen, europäischen Klimaschützern“

Von: Bernhard Pötter

Drucken Teilen

Aktuell tagen Staats- und Regierungschefs auf der UN-Klimakonferenz in Dubai. Im Interview erklärt die deutsche Fridays for Future-Aktivistin, was sie erwartet.

Luisa Neubauer von Fridays for Future über die schwierige Lage der internationalen Klimabewegung auf der COP28: Es gebe Misstrauen gegen „weiße, europäische Klimaschützer“. Aber die Bewegung sei groß und die Fridays „pragmatisch sozialisiert“. Zu den COPs als Treffpunkt der Zivilgesellschaft sieht sie keine Alternative.

Frau Neubauer, können Sie sich vorstellen, dass Greta Thunberg beim nächsten Klimastreik der Fridays for Future in Deutschland wieder auftritt?

Die Frage stellt sich derzeit nicht.

Was müsste dafür passieren?

Jeder in diesem Land kann Greta Thunberg einladen, das liegt ja nicht an mir, und das ist auch gut so.

Unterschiedliche Positionen zum Gaza-Krieg haben für Konflikte zwischen der deutschen und internationalen Fridays for Future Gruppe geführt. Wird es während der COP28 zu klärenden Gesprächen kommen?

Ich bin sehr vorsichtig mit meinen Erwartungen an die Klimakonferenz, politisch und zwischenmenschlich. Die Konferenz hat nicht den Ruf, der heilsamste Ort für erschöpfte Aktivisten zu sein. Aber wir werden natürlich sehr viel darüber sprechen, was passiert ist und wie wir wieder zusammenkommen.

So bekommen Sie den Newsletter von Table.Media Dieses Interview liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem Climate.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte es Climate.Table am 30. November 2023. Erhalten Sie 30 Tage kostenlos Zugang zu weiteren exklusiven Informationen der Table.Media Professional Briefings – das Entscheidende für die Entscheidenden in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Verwaltung und NGOs.

„International ist Deutschlands Haltung ein Problem“

Wird es gemeinsame Aktionen der jungen Protestbewegung geben?

Es wird natürlich Aktionen und Proteste geben, wie genau und in welcher Zusammensetzung, das weiß ich noch nicht. Aber es ist ja nicht so, als hätten vor allem wir aus Deutschland Probleme mit dem, was international gesagt wird. Aus internationaler Perspektive ist vor allem die Haltung Deutschlands ein Problem.

Die deutschen Fridays sind international isoliert?

Nicht wirklich, auch die Partner aus Österreich, der Schweiz und Frankreich und andere stehen uns in unserer Haltung nahe. Der normative Durchschnitt der internationalen Klimabewegung steht bei dem Thema woanders.

„Der Vorwurf: Wir stehen nicht an der Seite unserer Freunde“

Was ist da passiert in den letzten sechs Wochen? Zeigt sich ein Riss, den es schon länger gibt?

Seit ich in der internationalen Bewegung arbeite, gibt es ein Misstrauen gegenüber weißen, europäischen Klimaschützern: Wie ernst meinen wir es mit der Klimagerechtigkeit? Das kann ich grundsätzlich gut verstehen, zu lange wurden falsche Versprechen gemacht von Generationen vor uns. Und das hat sich in den Augen mancher jetzt wieder bestätigt: Dass wir, wenn es hart auf hart kommt, nicht an der Seite unserer Partner und Freunde stehen. Aber wir erleben ja auch jenseits der Klimabewegung, wie verständnislos und enttäuscht auf die deutsche Position zu Israel und Gaza geschaut wird. Auch bei internationalen Organisationen: Früher wollten die Leute nicht für USAid arbeiten, jetzt hört man von einer ähnlichen Haltung gegenüber deutschen Organisationen.

Woran liegt dieses Misstrauen?

Viele fühlen sich verlassen davon, wie Deutschland durch diese Krise navigiert. Die Unterstützung der Zivilgesellschaft in Gaza sehen viele als nachrangig. Die Klimabewegung ist eine kleine Projektionsfläche davon. Es gibt aber noch einen zweiten Faktor für dieses Misstrauen: Gerade wir Fridays in Deutschland sind im aktivistischen Handwerk pragmatisch sozialisiert, weil wir früh gemerkt haben, dass wir etwas bewegen und verändern können. Ich habe das auch bei AktivistInnen erlebt, die in Kambodscha einen Staudamm verhindert haben. Sie waren dafür im Gefängnis und haben den alternativen Nobelpreis bekommen – aber den Damm haben sie verhindert. Die sind total realpolitisch orientiert. Wenn das eigene System einem den Anschein vermittelt, man könne unter keinen Umständen gewinnen und selbst kleine Fortschritte aussichtslos wirken, dann wird die eigene Radikalität im Zweifel identitätsstiftender, als das eigentliche Organisieren.

„Wir arbeiten daran, Nord-Süd-Fronten aufzubrechen“

Aber hat die internationale Klima-Gerechtigkeitsbewegung nicht schon lange die offiziellen Positionen des globalen Südens gegenüber dem globalen Norden eingenommen? Wenn es heißt „System change, not climate change“ und damit eine grundsätzliche Ablehnung der Politik aus dem kapitalistischen Globalen Norden verbunden ist?

Bei uns war das nicht der Fall. Wir fordern auch in Deutschland „System change“, wenn wir mit „System“ etwa ausbeuterische Verhältnisse meinen. Wir arbeiten weiter daran, diese Nord-Süd-Fronten aufzubrechen, indem wir sagen, wir erzählen eine neue Geschichte von jungen Leuten, die sich nicht auseinanderdividieren lassen von einer eindeutig ausbeuterischen Vergangenheit.

Aber passiert das nicht gerade – dass Sie sich auseinanderdividieren?

Die Gefahr besteht.

Was muss passieren, dass diese Kluft nicht weiter wächst?

Ich habe dafür keine einfache Formel. Sicher müssen wir sensibilisieren für historische Verantwortung, die nicht nur auf deutschen Schultern liegt, sondern eine Weltverantwortung ist. Das heißt auch Antisemitismus erkennen und das Existenzrecht Israels anerkennen. Aber wir sind auch gefragt, einen aufrichtigen und angemessenen politischen Umgang mit der Situation in Gaza zu finden. Ich kann es nachvollziehen, dass man Deutschland vorwirft, nicht klar genug dafür einzustehen, dass das Sterben in Gaza ein Ende findet. Es wäre ein wichtiger Schritt, wenn wir als Deutschland es schaffen könnten, in Richtung einer anhaltenden Feuerpause zum Schutz von Zivilisten hinzuwirken.

„Die Debatte in den Fridays wird nicht so einen Unterschied machen“

Ist die Klimabewegung in Dubai so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass sie als treibende Kraft ausfällt?

Diese Haltung wundert mich schon: Die letzten drei Jahre hat sich niemand hat für die internationale Bewegung interessiert. Jetzt könnte man den Eindruck bekommen, die internationale Arbeit sei unser Dreh- und Angelpunkt. Die internationale Klimabewegung ist riesengroß, Fridays for Future ist da ein relativ überschaubarer Teil. Wir sind in Deutschland sehr groß, aber nur selten in anderen Ländern. Natürlich wird es Aktivisten aus anderen Ländern geben, die ihre Sachen machen. Ich glaube nicht, dass die Debatte innerhalb der Fridays einen solchen Unterschied macht. Es fährt auch nur ein kleiner Teil der Fridays zur COP. Und wir denken auch: Etwaige Versöhnungsprozesse müssen vielleicht nicht ausschließlich in den zwei Wochen stattfinden, wo wir die Chance haben, internationale Klimademokratie zu beeinflussen.

Sie sagen, die Fridays sind nicht so relevant, dass ihre Probleme die Konferenz beeinflussen?

Die Stimmung ist relevant, aber das ist kein Fridays-Thema, sondern weltweit. Das hat mit der Klimabewegung weniger etwas zu tun, als mit der weltweiten Zivilgesellschaft. Die steht gerade woanders, als es die deutsche Staatsraison tut. Ich will nicht kleinreden, was wir leisten, aber internationale Dynamiken sind mächtiger als wir. Es gibt allerdings einen Unterschied: Wir als deutsche Fridays for Future Bewegung konnten bisher auf den COPs immer viel anstoßen: wir kennen uns gut aus, haben große Kapazitäten, kennen das Handwerk, das wir gut anwenden können. Vor einem Jahr bei der COP in Ägypten haben wir weite Teile der Proteste begleiten können. Diese Räume konnten wir gut öffnen, auch, weil wir als Menschen mit deutschem Pass privilegiert sind. Das wird jetzt schwieriger werden. Wir wurden in eine Situation gebracht, in der die Zusammenarbeit immer mit Erklärarbeit und Vermittlungsarbeit verbunden ist. Das widerspricht der Rushhour-Logik einer Klimakonferenz.

„50 Wochen zwischen den COPs so wichtig wie zwei Wochen Konferenz“

Wir wichtig sind die Konferenzen? Viele sind da skeptisch.

Es gibt riesige Defizite, aber es gibt aktuell keine Alternative. Es gibt den medialen Reflex, die COP zum singulären Höhepunkt des Jahres hochzuschreiben. Aber die fünfzig Wochen zwischen den COPs sind so wichtig wie die zwei Wochen bei der COP. Und was vorher nicht in Ansätzen geleistet wird, kann da nicht mehr ausgebügelt werden. Aber wir brauchen Orte, wo wir als Zivilgesellschaft zusammenkommen.

Sie sagen, die Fridays seien in Deutschland runtergeredet worden. Wo sehen Sie das?

Seit zwei oder drei Jahren gibt es in der Öffentlichkeit ein großes Erstaunen darüber, dass es ja gar nicht so einfach ist, Klima-Aktivismus in Deutschland zu machen. Ja, natürlich verlieren wir auch mal. Weil wir in einer so riesigen Krise sind, für die man 50 Jahre lang keine Lösung gefunden hat. Das krempeln wir nicht mal so eben in ein paar Jahren um und surfen auf einer grünen Welle davon. Wir sind als FFF in einem unglaublichen Klima-Hype reingestartet, das war schon damals eine totale Ausnahme. Aber wenn wir keine harten Zeiten hätten, bräuchten wir keine Klimabewegung.

„Resignation ist die größte Gefahr für Klima und Demokratie“

Warum ist im letzten Jahr in Deutschland die Stimmung so gegen den Klimaschutz gekippt?

Dafür gibt es viele Erklärungen. Ein Grund ist sicherlich, dass ein Kanzler dachte, er könne das Klimaproblem an eine Partei und auch nur ein Ministerium outsourcen. Und wenn dann halb Deutschland auf diesen Minister einprügelt, dann sei das nicht das Problem des Kanzlers. Aber wenn man es nicht schafft, Klima demonstrativ zur Chefsache zu machen, dann fliegt dir halt dein Laden auseinander. Er müsste im Kabinett eine ökologische Mindestdisziplin durchzusetzen, die bedeutet, wir verhandeln nicht darüber, ob wir die Klimaziele einhalten. Und wer keinen besseren Vorschlag für einen aktuellen Plan machen kann, der hat kein Vorschlagsrecht. Wenn man all das nicht tut, so wie es Kanzler Scholz versäumt hat, dann landen wir an einem Punkt, wo die Existenzkrise unserer Zeit zu einem Privatproblem von Robert Habeck gemacht wird. Und nebenbei die Zuversicht und das Vertrauen in die Ampel und auch in die Demokratie verloren gehen und Resignation in diese Gesellschaft einzieht.

Wie wehren Sie sich gegen diese Resignation?

Die meisten Menschen meinen es ja gut. Und geben ihr Bestes. Das sieht oft sehr unterschiedlich aus, das ist auch okay so. Wenn die Resignation der Anfang von Ende ist, und politisch gesprochen die größte Gefahr für Klima und Demokratie, weil es die Resignierten sein werden, die einen Rechtsrutsch und eine Klimakrise zulassen werden – dann ist der Kampf gegen die eigene Resignation ein ganz banaler Teil von meinem täglichen Aktivismus. Und im nächsten Schritt stehen ja alle Türen offen, wenn wir nur genau hingucken.