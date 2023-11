Russischer Drohnen-Flop: US-Panzer fährt nach direktem Treffer einfach weiter

Von: Tadhg Nagel

Russland baut seine Drohnenproduktion für den Ukraine-Krieg aus. Die Effektivität der Waffen wird durch ein Telegram-Video infrage gestellt.

Kiew – Ein in den sozialen Medien verbreitetes Video zeigt angeblich ein skurriles Schauspiel aus dem Ukraine-Krieg. In der Hauptrolle: ein von den USA geliefertes Militärfahrzeug, das nach einem direkten Treffer durch eine unbemannte russische Drohne unversehrt bleibt und einfach weiter fährt.

Bei dem auf dem Telegram-Kanal von Voenniy Ocvedomitel (Militärischer Informant) veröffentlichten Material soll es sich um Luftaufnahmen einer Lancet-Drohne handeln. Die Kampfdrohne trifft das Fahrzeug, es folgt eine Explosion. Dem Beitrag scheint ein gewisser Stolz innezuwohnen, dass Russland solche fortschrittlichen Waffen besitzt.

Eine Lancet-Drohne des russischen Herstellers ZALA Aero. © Anton Novoderezhkin via www.imago-images.de

Die „neue ‚Lancet‘ mit Zielerfassung“ habe „den amerikanischen Schützenpanzer M2A2 Bradley ODS-SA mit BRAT-Fernerkundung“ an der Front des Fahrzeugs getroffen, steht dort. Es sei jetzt möglich, „eine genaue Ankunft am Ziel ohne Abweichungen aufzuzeichnen“. Weiter heißt es, das Video sei mit freundlicher Genehmigung der Black Hussars, dem Kanal der 15. separaten motorisierten Alexandria-Brigade der russischen Garde, aufgenommen worden. Das Filmmaterial kann nicht von unabhängiger Seite überprüft werden. Zudem wurden weder Ort noch Datum angegeben.

Russland intensiviert Produktion von Drohen - „für massenhafte, synchronisierte Schwarmangriffe“

Die Lancet, die in der Aufnahme angeblich zu sehen sein soll, ist ein unbemanntes kampffähiges Luftfahrzeug zur Bekämpfung von Bodenzielen, das um 2020 vom russischen Hersteller ZALA Aero entwickelt wurde. Bei der Drohne handelt es sich um eine sogenannte Loitering Weapon („Lauernde Waffe“). Diese können ohne bestimmtes Ziel gestartet werden und anschließend längere Zeit über einem Gebiet kreisen. Erst wenn ein Ziel in Sicht kommt, wird der Angriff eingeleitet, je nach Waffentyp entweder durch einen Steuermann am Boden oder durch die interne Sensorik der Waffe.

Russland soll kürzlich eine neue Version der Lancet auf den Markt gebracht haben. Laut russischen Quellen ist die „Izdeliye-53“-Version der Drohne seit etwa dem 21. Oktober im Einsatz. Das schreibt der Thinktank Institute for the Study of War (ISW). Neuere Versionen dieser Drohnen würden laut russischen Militärbloggern über ein „automatisches Leitsystem“ verfügen, das zwischen verschiedenen Arten von Zielen unterscheiden kann, so das ISW weiter. Das mache sie „für massenhafte, synchronisierte Schwarmangriffe“ effektiver. Russische Medien berichteten zudem, dass die Produktion der Lancet-3-Loitering-Munition intensiviert wurde, so das US-Magazin Newsweek. In Berichten des staatlichen Fernsehens vom Juli sei eine neue Anlage gezeigt worden.

Bradley-Panzer überlebt direkten Treffer: USA wollen weitere Fahrzeuge liefern

Bei dem im Video getroffenen Panzer handelt es sich angeblich um den US-amerikanischen Bradley M2A2-Schützenpanzer. Diese waren als willkommene Ergänzung der ukrainischen Streitkräfte angepriesen worden, nachdem die Regierung US-Präsident Joe Biden im Januar die Lieferung von 50 Schützenpanzern als Teil eines 2,8-Milliarden-Dollar-Pakets zur Unterstützung Kiews im Kampf gegen die russische Aggression genehmigt hatte. Es wird angenommen, dass diese im April in der Ukraine in den Kampfeinsatz gegangen sind, wie Newsweek schreibt. Außerdem habe das US-Verteidigungsministerium am 13. Juni angekündigt, weitere Bradley M2A2-Schützenpanzer in die Ukraine schicken zu wollen.

Laut Hersteller BAE Systems zeichnet sich der Infanteriepanzer durch „hervorragende Überlebensfähigkeit, Mobilität und Tötungswirkung“ aus. Die Version M2A2 wurde erstmals 1988 in der US-Armee eingeführt und ist, der Militär-Website Army Recognition zufolge, eine verbesserte Version des Bradley M2A1 mit „verbesserter Überlebensfähigkeit des Fahrzeugs“. Falls man dem Telegram-Video Glauben schenken kann, scheint der Hersteller zumindest in diesem Fall nicht zu viel versprochen zu haben. (tpn)