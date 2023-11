Unabhängiges Azawad im Norden Malis?

Mit Hilfe von Wagner-Söldnern: Malis Armee erobert nach Ende von UN-Mission Separatisten-Hochburg zurück

Von: Lucia Weiß

Drucken Teilen

Malische Streitkräfte (Symbolbild): Wagner-Soldaten halfen bei Rückeroberung Kidals. © Tack Julien/ABACA/Imago

Der Rückzug der UN-Mission Minusma aus Mali ist von heftigen Kämpfen um die zurückgelassenen Militärbasen begleitet. Nun eroberte die malische Armee eine von Tuareg dominierte Region zurück

Fast zehn Jahre lang stand Kidal unter Kontrolle von Separatisten – nun hat die malische Armee die strategisch wichtige Stadt im Norden des Landes eingenommen. Das teilte Malis Juntachef, Oberst Assimi Goita, vor wenigen Tagen mit. Anfang der Woche waren die staatlichen Streitkräfte, unterstützt von Wagner-Truppen, bis auf wenige Kilometer an Kidal herangerückt; bei Drohnenangriffen sollen nach Informationen der französischen Zeitung Le Monde auch Zivilisten getötet worden sein. Die Separatisten zogen sich bereits vor der Ankunft der malischen Armee aus Kidal zurück, sodass es zu keinen direkten Konfrontationen kam, wie unter anderem France 24 berichtet.

Kidal gilt Experten zufolge als wichtiges Symbol für beide Seiten: Für die Junta in Bamako bedeutet die Eroberung einen Schlag gegen diejenigen, die den Norden Malis schon lange unabhängig sehen wollen. Für die Separatisten wiederum war Kidal bisher so etwas wie ihre Hochburg. Nach dem vorzeitigen Rückzug der UN-Mission Minusma aus ihrer Basis in Kidal hatte Bamako von einem „Verrat“ der internationalen Truppen gesprochen und in Aussicht gestellt, sie nicht den Separatisten überlassen zu wollen. Noch bis Jahresende befinden sich auch Bundeswehrsoldaten im Land, derzeit sind es 600. Sie sind in Gao stationiert.

So bekommen Sie den Newsletter von Table.Media Dieser Artikel liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem Security.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn Security.Table am 17. November 2023. Erhalten Sie 30 Tage kostenlos Zugang zu weiteren exklusiven Informationen der Table.Media Professional Briefings – das Entscheidende für die Entscheidenden in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Verwaltung und NGOs.

Wer kämpft?

Die Lage ist weiterhin unübersichtlich, Informationen zu bekommen und zu prüfen, schwierig, da das Mobilfunknetz zumindest zeitweise gekappt war.

Im Wesentlichen stehen sich zwei Fraktionen gegenüber:

Die malische Armee ( Forces armées maliennes/Fama) mit Wagner-Kämpfern an ihrer Seite – deren Präsenz im Land die malische Regierung jedoch nach wie vor bestreitet.

Die Separatisten des CSP-PSD (Cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement).

2015 unterzeichneten die Separatisten mit der damaligen malischen Regierung ein Friedensabkommen, das Abkommen von Algier, dessen Gültigkeit von den wiederaufgenommenen Kämpfen immer mehr infrage gestellt wird. In der Zwischenzeit gab es einen Militärputsch. Die Junta in Bamako bezeichnet Separatisten sowie Dschihadisten nun stets ohne Unterschied als „Terroristen“.

Wer sind die Separatisten?

Auf Seiten der Unterzeichner haben sich Allianzen seitdem immer wieder verändert und verschoben. In allen Gruppen sind Tuareg vertreten – aber bei weitem nicht alle Tuareg stehen hinter einer Sache oder sind in einer Bewegung zusammengeschlossen.

Die CSP-PSD vereinte von 2021 an bisher drei Akteure, die zuvor zum Teil gegeneinander gekämpft hatten.

Die CMA (Coordination des mouvements de l‘Azawad): eine Allianz, 2014 aus mehreren separatistischen Bewegungen gegründet, in der Mehrheit Tuareg, die sich nicht mit der Zentralregierung in Bamako verbündeten. Eine wichtige Einzelgruppe in diesem Bündnis ist das MNLA (Mouvement national de libération de l‘Azawad). Das MNLA kämpfte 2013 an der Seite der Franzosen gegen Dschihadisten.

Das MSA (Mouvement pour le salut de l‘Azawad): 2016 entstanden aus Abspaltungen anderer Gruppen, kämpfte ebenfalls an der Seite der Franzosen gegen Dschihadisten.

Die Plateforme (Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d‘Alger): stand in der Vergangenheit auf Seiten der malischen Regierung, auch hier sind Tuareg vertreten.

Inzwischen hat die CSP aber wegen der Wiederaufnahme der Kampfhandlungen gegen die malische Armee zwei bedeutende Austritte verzeichnen müssen – die der Plateforme sowie des MSA. Beide verurteilten die Angriffe. Damit kämpft nun im Wesentlichen die CMA gegen die Armee der malischen Regierung und die Wagner-Söldner.

Unabhängiges Azawad im Norden Malis?

Die Tuareg fordern die Unabhängigkeit einer Region namens Azawad, während die Regierung in Bamako schon die Verwendung dieses Begriffs als aufrührerisch zurückweist. Azawad bezeichnet eine Region im Norden Malis, die zum größten Teil in der Sahara liegt und zu einem kleineren Teil im Sahel. Auf einer Fläche von mehr als 800.000 Quadratkilometern bevölkern diese wüstenartige Region nur rund 1,3 Millionen Menschen – zum Teil in den Städten Timbuktu, Gao und Kidal, in denen zusammen weniger als 150.000 Einwohner leben.

Diejenigen, die jetzt noch gegen die malische Armee kämpfen, werfen Bamako vor, das Friedensabkommen von Algier nicht respektiert zu haben – insbesondere mit dem Votum für eine neue Verfassung im Frühjahr. Sie machen außerdem die Junta von Assimi Goïta für die seit September wieder zunehmenden Angriffe der Dschihadisten im Norden Malis verantwortlich.

Und was haben die Tuareg damit zu tun?

Mit dem Tod von Muammar Gaddafi im Oktober 2011 und dem Sturz seines Regimes kamen zahlreiche Tuareg aus dem Nachbarland Libyen nach Mali zurück. Dort rebellierten sie im Jahr 2012

Seit den 1970er Jahren hatte Gaddafi Tuareg aus Algerien, Mali und Niger zu sich ins Land geholt, sie an der Waffe ausgebildet und als Milizen für seine Zwecke eingesetzt. Seit den 1990er Jahren unterstützte Gaddafi auch aufständische Tuareg in ihren jeweiligen Herkunftsländern, wie der Journalist Rémi Carayol in seinem Buch Le mirage sahélien zusammenfasst. Die Tuareg-Rebellion von 2012 war nichts Neues. Seit den frühen 1960er Jahren gab es immer wieder Aufstände: „insbesondere dann, wenn der malische Staat eine Krise oder einen Transformationsprozess durchmachte“ (1990, 1994-2000, 2006 und 2012), wie der Leiter der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in Bamako, Christian Klatt, in einer Analyse schreibt.

Wie geht es jetzt weiter?

Dem französischen Journalisten und Sahel-Experten Wassim Nasr zufolge könnte der Verlust Kidals an die malische Armee nun den Al-Qaida-nahen Dschihadisten in die Hände spielen: Al-Qaida habe etwa in Zentralmali ebenfalls versucht, die Regierungstruppen aufzuhalten – dies aber bei Kidal aus strategischen Gründen nicht getan, so Nasr im TV-Sender France 24.

Die zum großen Teil in die Wüsten Richtung algerische Grenze vertriebene und von Gewalt und Hunger ermüdete Bevölkerung könnte sich mit Blick auf die Niederlage der Separatisten eher auf die Seite von Al-Qaida schlagen, so Nasr. Ob die malische Armee Kidal halten könne, sei unklar, sagen Experten.