Wahlretter und Lieblingsuntergebener: Marat Khusnullin wird zu Putins Geheimwaffe – wer ist er?

Von: Sonja Thomaser

Der russische Präsident Wladimir Putin (l.) mit Marat Khusnullin. © Aleksey Nikolskyi/imago

Wer ist der Mann, dem der russische Präsident Wladimir Putin den Wiederaufbau der annektierten ukrainischen Gebiete anvertraut?

Moskau - Viele Menschen umgeben Wladimir Putin. Wie vielen er davon wirklich vertraut, ist unbekannt. Aber ein Mann scheint eine Schlüsselrolle für den russischen Präsidenten zu spielen: Marat Khusnullin. Der Baubürokrat aus Tatarstan hat sich in eine führende Rolle als Aufseher der russischen „Wiederherstellung“ der annektierten ukrainischen Gebiete manövriert, eine angesehene Position im Kreml-Regime - und ist somit im Kreis der vertrauenswürdigen Untergebenen Wladimir Putins.

Letzten Monat, Anfang September, weihte Wladimir Putin einen neuen Abschnitt der „Wostok“-Schnellstraße ein, die Moskau und Kasan verbindet. „Sie ist freigegeben … “, sagte der Präsident mit einem Lächeln. An der Zeremonie nahm auch Khusnullin teil, der als stellvertretende Ministerpräsident für die Bauprojekte der russischen Regierung zuständig ist. Er bemerkte hastig und unterwürfig, dass die Autobahn ohne Putin unmöglich gewesen wäre, und lobte den Präsidenten für „alle umfassenden Lösungen“, die nötig seien, „um eine so schöne Straße zu bauen!“, berichtet Meduza, ein russischsprachiges Onlinemagazin mit Sitz in Lettland.

Marat Khusnullin soll Festtagsparade an Wahltag planen

Eine der Präsidialverwaltung nahestehende Quelle teilte Meduza mit, dass Putins Schnellstraßen-Auftritt als Wahlkampfveranstaltung inszeniert worden sei. Tatsächlich fand die Zeremonie nur wenige Tage vor einer Gouverneurswahl in der Region Nischni Nowgorod statt, wo der neue Autobahnabschnitt gebaut wurde. Der Kandidat von „Einiges Russland“, Gleb Nikitin, gewann die Abstimmung später deutlich. Doch der Kreml habe bereits eine größere Kampagne im Sinn, sagt die Quelle, die Marat Khusnullin als „Schlüsselfigur“ bei Putins Wiederwahl im nächsten Frühjahr bezeichnet.



Berichten zufolge wird sich die Regierung darauf verlassen, dass Khusnullin vor dem Wahltag als einer der führenden „Veranstaltungslieferanten“ fungiert. Laut Meduza habe der Kreml den Plan, die Wahl im nächsten Jahr in eine „Festtagsparade“ zu verwandeln, um die vielen „Erfolge von Putins Russland“ zu feiern. Bei einigen dieser Feierlichkeiten wird es um die Eröffnung neuer Infrastruktureinrichtungen gehen, darunter auch um neue Schnellstraßenabschnitte.

Russlands Präsident Wladimir Putin (l.) und Russlands Vizepremierminister Marat Khusnullin begutachten die Stadt Mariupol. © Russian President Press Office/imago

Khusnullin sei „einer von Putins Lieblingsuntergebenen“ geworden, so Meduza. Als der Präsident beispielsweise im März 2023 dem besetzten Mariupol einen flotten nächtlichen Besuch abstattete, war es Khusnullin, der Putin auf einer Fahrt durch die Stadt begleitete und damit prahlte, dass Russland eine Stadt, die es an vielen Stellen bombardiert und beschossen hatte, „wiederhergestellt“ habe.

Marat Khusnullins rasanter Karriereaufstieg

Eine dem Kreml nahestehende Quelle teilte Meduza mit, dass Putin Khusnullin zum ersten Mal bemerkt habe, als dieser das Bauministerium von Tatarstan leitete. Vor diesem Job arbeitete Khusnullin für örtliche Baufirmen und war außerdem Abgeordneter im Staatsrat von Tatarstan. Vor zwei Jahrzehnten besuchte Putin häufig Kasan. Als Putin in die Stadt kam, nahm Khusnullin ihn mit auf Touren zu Baustellen in der ganzen Stadt. „Er verstand es immer, sich seinen Vorgesetzten zu präsentieren und seine Rolle in der gemeinsamen Sache hervorzuheben“, erinnert sich ein langjähriger Bekannter, der mit Khusnullin in Tatarstan zusammengearbeitet hat.



Beobachter:innen führen Khusnullins rasanten Karriereaufstieg auf diese Begegnungen in Kasan zurück. Bis 2010 leitete er als einer der stellvertretenden Bürgermeister der Stadt die Bauarbeiten in Moskau und traf sich sogar noch häufiger mit Putin als einer der Verantwortlichen für die Renovierungsarbeiten am Luschniki-Olympiakomplex im Vorfeld der FIFA-Fußballweltmeisterschaft 2018. Darüber hinaus war er maßgeblich an der Schaffung des Moskauer Landschaftsparks Zaryadye und der Renovierung von Gebäuden in der gesamten Stadt beteiligt. Khusnullin war auch an der Erweiterung der Moskauer U-Bahn zwischen 2012 und 2019 beteiligt, als die Metro weitere 47 Stationen hinzufügte.

Dutzende Geschäftsleute aus Tatarstan folgten Khusnullin nach Moskau, wo sie führende Positionen im Bausektor der Stadt fanden. Bei einer Untersuchung im September 2018 durch Journalisten der Nowaja Gaseta wurden 46 dieser Personen identifiziert. Beispielsweise leitete Khusnullins ehemaliger Stellvertreter im tatarischen Bauministerium, Mars Gazizullin, später das Tiefbauunternehmen Mosinzhproekt der Stadt Moskau, das den Ausbau der U-Bahn überwachte.

Marat Khusnullin: „Unterordnung“ und „Personenkult“

Khusnullin legt immer Wert auf gemeinsame Erfolge und stellt seine Vorgesetzten an erste Stelle. „Das heißt, es war der Bürgermeister, als er im Rathaus arbeitete, nicht Herr Khusnullin. Die oberste Figur kam zuerst. Er war einfach der gute Vollstrecker des Willens der Führung. Unersetzlich vielleicht, aber nur ein Operator“, sagt die anonyme Quelle des Onlinemagazins Meduza.



Diese Taktik hat sich ausgezahlt. Im Jahr 2020 erreichte Khusnullin die Bundesebene und wurde stellvertretender Ministerpräsident mit der Aufgabe, Bauprojekte zu überwachen. Er kündigte umgehend Pläne zum Bau eines Straßennetzes zwischen den Regionen Russlands und zur Renovierung von Wohnraum im ganzen Land an. „Konstruktion ist Bewegung. Es ist Energie“, sagte er 2021.

Quellen, die Khusnullin kennen, sagen, es fehle ihm an „besonderen politischen Ansichten“. „Er versteht die Planwirtschaft der Sowjetzeit, aber er ist auch mit dem freien Markt einverstanden“, sagten die Personen zu Meduza. Khusnullin liebe „praktische Führung“ und „Unterordnung“ nehme er sehr ernst: Er verstehe, wer oben stehe und wer unter ihm sei. In seinem Team herrsche ein echter „Personenkult“.

Khusnullin: Russlands Kurator für „Wiederherstellungs“-Infrastrukturprojekte

Wie Meduza im Herbst 2022 berichtete, verlor Putin in den ersten Monaten der umfassenden Invasion Russlands in der Ukraine fast jegliches Interesse an zivilen und innenpolitischen Angelegenheiten. Sogar Bauprojekte gerieten von der Agenda des Präsidenten. Während andere Mitglieder der Regierung versuchten, Distanz zum Krieg zu wahren, stürzte sich Khusnullin kopfüber hinein, reiste regelmäßig in die „neuen Gebiete“ und wurde de facto Russlands Kurator für „Wiederherstellungs“-Infrastrukturprojekte in der besetzten Ukraine. Dies erregte natürlich wieder Putins Aufmerksamkeit, sagt eine Quelle mit Verbindungen zum Kreml.

Heute spielen Khusnullin und das von ihm kontrollierte Bauministerium eine Schlüsselrolle bei der Vergabe russischer Bauaufträge in den besetzten Gebieten. Die Gesamtkosten dieser Arbeiten sind unbekannt, aber die russischen Behörden haben geschätzt, dass die „Wiederherstellung der Infrastruktur“ mindestens 1,5 Billionen Rubel (ungefähr 15 Milliarden Euro) erfordern wird.

Putin werde „der militärischen Themen überdrüssig“

Putin hat Khusnullin mehrfach gelobt. Da die Frontlinien im Ukraine-Krieg vielerorts eingefroren sind, werde der Präsident „allmählich der militärischen Themen überdrüssig“ und gewinne sein Interesse an innenpolitischen Angelegenheiten zurück, sagen Quellen aus dem Umfeld des Kremls laut Meduza. „Es ist wichtig geworden, [dem Westen] zu beweisen, dass die Wirtschaft hält und alles wie zuvor läuft“, erklärten die Quellen. „Bau, Straßen und Brücken – das ist es, das er bekommt. Es weckt Erinnerungen an die guten alten Tage.“



Eine Quelle mit Verbindungen zur russischen Regierung sagt, Khusnullin „weiß, was er tut“, aber das bedeutet nicht, dass er konkrete berufliche Ambitionen hegt. „Er weiß einfach, wie man wächst“, sagt Meduzas Quelle. „Der Präsident weiß besser, wo und wer gebraucht wird. Wenn sie sagen, er solle das Amt des Premierministers übernehmen, wird er es tun. Er wird es gerne tun. Aber es wäre falsch zu sagen, dass er auf sein Amt als Ministerpräsident hinarbeitet.“ (Sonja Thomaser)