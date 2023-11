Hohe Radioaktivität im russisch besetzten Mariupol gemessen: Ukraine äußert Verdacht

Von: Marius Gogolla

Drucken Teilen

In der russisch besetzten Stadt Mariupol in der Ukraine wurde eine hohe Radioaktivität gemessen. Schuld daran sollen russische Angriffe sein.

Mariupol – In der von Russland besetzten ukrainischen Stadt Mariupol sind die Strahlenwerte 15-mal höher als der für Menschen sicher geltende Wert von 0,3 μSv/h (Mikrosievert pro Stunde). Der Wert soll dort bei 4,04 μSv/h liegen. Das berichtet das US-amerikanische Nachrichtenmagazin Newsweek.

Die Strahlung in der Gegend um Mariupols Strand, in der Nähe des Hafens der Stadt, könne auf das Freilegen von Thoriumsand durch einen schweren Sturm in der Schwarzmeerregion zurückgeführt werden, berichteten russische Social-Media-Kanäle.

Am Strand der ukrainischen Stadt Mariupol sollen die Strahlenwerte erhöht sein. © IMAGO/Nikolai Trishin

Erhöhte Strahlung in Mariupol soll Folge russischer Raketenangriffe sein

Petro Andrjuschtschenko, Berater des Exil-Bürgermeisters der Stadt Mariupol, führte den angeblichen Strahlungsanstieg auf russische „Bomben- und Raketenangriffe auf die Stadt“ zurück, wie er bei Telegram schrieb. Russische Propagandisten hätten den Anstieg der Strahlenwerte als sicher für die Bevölkerung und als Folge des Sturmes darstellen wollen.

Der wahre Grund für den hohen Strahlenpegel sei nicht der Sturm, sondern die russische Besatzung. „Genauer gesagt, die Bomben- und Raketenangriffe auf die Stadt“, so der Berater des Bürgermeisters. Durch die Angriffe seien strahlende Sande freigesetzt worden.

Erhöhte Strahlung bei Mariupol kommt durch strahlenden Sand

Laut dem Telegram-Kanal „Mash in Donbas“ hat das Meer den größten Teil der oberen Sandschicht am Stadtstrand weggespült und eine schwarze Thoriumschicht freigelegt. Thorium ist ein radioaktives Mineral, das häufig in Monazitsanden vorkommt.

Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

Der ukrainische Stadtrat von Mariupol sagte, die Strahlung am Strand habe sich vervierfacht und fügte hinzu, dass der Sand, der die Thoriumschicht bedeckte, vom Wasser weggespült wurde. „Thoriumsand ist ein natürlicher Teil der Asowschen Küste“, so der Rat.

Zwar herrsche dort im Normalfall Strahlung, allerdings sei diese nur schädlich bei langen Aufenthalten in der Gegend. Durch das Freilegen des Thoriumsands habe sich die Strahlung jedoch auf ein kritisches Maß erhöht.

Berater des Bürgermeisters von Mariupol spricht von Ökozid

Mariupol war die erste Großstadt der Ukraine, die in den ersten Monaten des Ukraine-Krieges den russischen Streitkräften zum Opfer fiel. Die Hafenstadt im Südosten der Ukraine wurde schnell von russischen Truppen umzingelt, bevor sie im Mai 2022 eingenommen wurde.

Ukrainische Soldaten wurden monatelang im Asowstal-Stahlwerk der Stadt belagert. Russland bombardierte das Stahlwerk und beschädigte es erheblich. „Wenn jemand die Strahlung im Asowstal messen und die Zusammensetzung des Bodens und des Staubs analysieren würde, der vom Wind über die Stadt geweht und vom Regen ins Meer gespült wird, würde das Bild wirklich apokalyptisch werden“, sagte Bürgermeister-Berater Andrjuschtschenko auf Telegram. Es würde einen Ökozid darstellen, fügte er hinzu. (mag)