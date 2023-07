Nach Heizungsgesetz-Klatsche: Habeck attestiert Merz eine „intellektuelle Schwäche“

Teilen

Heizungsgesetz gekippt – doch Habeck gibt sich bei Markus Lanz betont gelassen. Giftig wird der Minister allerdings gegenüber Kubicki und Merz.

Hamburg - Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist am Mittwochabend gerade zuhause angekommen und will Feierabend machen. Doch die Nachrichten, die dann auf seinem Handy aufleuchten, verändern die Planung, wie er in der ZDF-Talksendung von Markus Lanz verrät: „Eigentlich wollte ich Dinge machen, die nicht politisch sind“, sagt der 53-Jährige, „aber dann habe ich doch ein bisschen telefoniert am Abend.“

Heizungsgesetz gestoppt: Habeck verteidigt das aktuelle Chaos bei Markus Lanz

Was sich aus dem Mund von Habeck bewusst lapidar anhört, bewegt das ganze Land: Das Bundesverfassungsgericht hat die Verabschiedung des sogenannten Heizungsgesetzes gestoppt. Nicht aus inhaltlichen Gründen, aber aus formalen: Die Abgeordneten benötigten mehr Zeit, um über die Vorlage abschließend zu befinden. Es wird zwar nichts daran ändern, dass das Gesetz kommt. Nur eben einige Wochen später. Und deswegen kann der landläufige Aufschrei über die Entscheidung der Karlsruher Richter bei genauerer Betrachtung verwundern.

Markus Lanz – Dieser Gast diskutiert mit am 6. Juli:

Robert Habeck – (Bündnis 90/Die Grünen, Bundeswirtschaftsminister)

Auf den ersten Blick ist es aber ein Fiasko für die Bundesregierung, allen voran für Robert Habeck, der das Gesetz federführend gestaltet und gegen heftige Widerstände aus den Reihen der Koalitionsparteien verteidigt hat. Für die Opposition indes ist es ein riesiger Erfolg. Sie kann sich damit brüsten, die besorgten Bürger vor dem „Satan mit der Wärmepumpe“, wie Lanz es sagt, beschützt zu haben – zumindest für zwei Monate..

Der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Vizekanzler) nimmt bei „Markus Lanz“ Stellung zum aktuellen Stand des Gebäudeenergiegesetzes, der Zukunft des Wirtschaftsstandorts Deutschland und den Herausforderungen der Energiewende. © Cornelia Lehmann/ZDF

Umso erstaunlicher scheint es, dass sich Habeck am Donnerstag als einziger Gast bei Markus Lanz in die Sendung setzt. Auch Lanz gibt zu, dass er damit gerechnet habe, dass sein Gast „am Tag eins danach“ absagt. „Er hätte es noch nicht einmal wirklich begründen müssen“, wundert sich der Moderator. Ob der Politiker es zur Bedingung gemacht hat, allein im Studio zu sein, oder ob es eine redaktionelle Entscheidung war, ist nicht bekannt. Doch schon nach den ersten Sätzen in der 75-minütigen Sendung wird klar, warum Habeck bei Lanz sitzt.

„Kein Beinbruch: Habeck zeigt sich zum gestoppten Heizungsgesetz gelassen

Habeck vermittelt den Anschein, als sei das Chaos um das gestoppte Heizungsgesetz alles halb so wild. Ohne Emotion, nahezu ohne Regung geht er zwar auf die Fragen von Lanz ein, schiebt diese aber gekonnt beiseite. Er könne die Entscheidung des Gerichts nachvollziehen: „Natürlich soll die Opposition viel Zeit haben. Das Gesetz war ungefähr eine Woche im Lauf. Aus unserer Sicht war das ausreichend. Aber okay, wenn mehr Zeit gewünscht und erforderlich ist, weil das Gericht das festlegt, dann ist das eben so.“ Um seine Gelassenheit zu demonstrierten, unterstreicht Habeck das Gesagte: „Das ist kein Beinbruch.“ Auch eine Niederlage der Regierung sehe er darin nicht.

Inhalt ändert sich trotz Urteil nicht: Habeck stichelt beim Heizungsgesetz gegen die FDP

Interessant wird es, als Habeck betont, dass keine Fraktion von dem Gesetz abgerückt sei, „auch die FDP nicht“. Lanz: „Ist das nicht irre, dass Sie gerade so betonen müssen, dass auch die FDP das gut findet? Ich meine, das ist Ihre eigene Regierung.“ Nun schmunzelt auch der Vize-Kanzler. „Ich weiß, worauf Sie anspielen. Wir sind in den vergangenen Tagen und Wochen gut zusammengekommen. Es ist deutlich konstruktiver und ruhiger geworden.“

Apropos FDP: Deren stellvertretender Parteichef Wolfgang Kubicki bezeichnete den Heizungsgesetz-Stopp als „verdiente Quittung für die Grünen“. Habeck lächelt die Kritik weg: „Es gibt immer Leute, die – höflich gesprochen - gegen den Strich bürsten.“ In rhetorisch geschickter Art wertet der Minister anschließend die Bedeutung von Kubicki ab: „Relevant ist, was die Fraktionsvorsitzenden und Fachpolitiker sagen, und die unterstützen das Gesetz nach wie vor.“

Habeck: Deutschland leidet unter Planlosigkeit

Den Vorwurf, dass die Grünen das Gebäudeenergiegesetz mit aller Gewalt durchpeitschen wollten, streitet Habeck nicht einmal ab: „Es stimmt, dass die Grünen einen Plan haben, den sie durchsetzen wollen. Aber keinen Plan zu haben, scheint mir fast das größere Problem zu sein.“ Dies habe Konsequenzen für das gesamte Land: „Deutschland leidet bitterlich darunter, dass die Vorgängerregierungen alles ausgesessen haben.“

Markus Söder, Jens Spahn, Friedrich Merz kritisierten zuletzt deutlich das Heizungsgesetz. Letzterer nannte die Grünen sogar den „Hauptgegner in der Bundesregierung“. Und wieder packt Habeck verbal die scharfe Klinge aus: „Das muss in einem Moment der intellektuellen Schwäche gesprochen worden sein, weil er wohl vergessen hat, dass seine Partei in der Hälfte der Bundesländer mit den Grünen regiert. Da hat er, glaube ich, nicht richtig nachgedacht.“

Markus Lanz – Das Fazit der Sendung:

Am Ende der Sendung ist klar geworden, warum Robert Habeck nicht abgesagt hat. Er setzte sich ins Studio, um zu demonstrieren, dass alles halb so wild ist. Diesen Eindruck vermittelte der Wirtschaftsminister glaubwürdig, zumal das Heizungsgesetz trotz der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts kommen wird. Zum Abschluss der Sendung sagt Habeck: „Das war alles viel weniger tragisch, als Sie ahnen.“ (Christoph Heuser)