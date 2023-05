Jens Spahn wird bei Lanz deutlich: Flüchtlingsthematik ist ein „deutsches Problem“

Debatte über Migrationspolitik

„Markus Lanz“ und seine Gäste suchen nach einer Lösung in der Asyldebatte.

Hamburg – Auf den momentanen Flüchtlingszustrom reagieren die meisten Staaten derzeit mit Abschottung. Markus Lanz will von Jens Spahn wissen, wie der deutsche Weg aussehen sollte und was er von der europäischen Lösung hält, die auf dem Flüchtlingsgipfel beschlossen wurde.

Spahn begrüßt diesen Vorschlag, den die CDU laut seiner Aussage aber schon vor Jahren vorgebracht habe. Lanz berichtet daraufhin, dass Deutschland im Januar knapp 15.000 Flüchtlinge erfasste, während die Portugiesen (200) und die Ungarn (5) hingegen fast niemanden bei sich aufnahmen. Der Moderator fragt, ob so eine europäische Lösung aussehe.

Spahn fordert stärkere Grenzkontrollen in Europa

„Das ist sie eben nicht“, entgegnet Spahn und fordert stärkere Grenzkontrollen und eine europäische Vorgabe für Sozialleistungen, da Deutschland mit seinen relativ hohen Bezügen viele Menschen anlocke.

Kristin Helberg kritisiert den früheren Gesundheitsminister dafür, dass er Migration als Bedrohung verstehe, obwohl wir auf Einwanderung angewiesen sind. Die Journalistin würde einen Teil der Flüchtlinge zwar ebenfalls ablehnen, ihnen jedoch gleichzeitig einen legalen Weg der Einwanderung in die EU ermöglichen.

Jens Spahn fordert bei „Markus Lanz“ mehr EU-Grenzzäune

Spahn sagt danach, er wolle die Migration lediglich kontrollieren. Der Politiker wünscht sich in diesem Zusammenhang, dass die EU-Außengrenze stärker als solche kenntlich gemacht wird. Lanz fragt, warum dies plötzlich gelingen sollte, wo es doch seit Jahren ein Problem darstellt. „Es ist ja nie richtig versucht worden“, kontert Spahn, der vermehrt Grenzzäune an den Landesgrenzen hochziehen würde.

Der Gastgeber möchte jedoch wissen, wie dies die Asylverfahren beispielsweise auf Lampedusa beschleunigen soll. Spahn behauptet, es kämen auf Dauer viel weniger Menschen über das Mittelmeer, wenn die Staaten die Flüchtlinge konsequent abwehren würden.

Migrationsforscher stimmt Jens Spahn bei Markus Lanz zu

Migrationsforscher Gerald Knaus stimmt Spahn in diesem Punkt zu. Menschen aus sicheren Herkunftsländern seien letztlich nicht auf den Schutz Europas angewiesen.

Wolfram Weimer pflichtet seinen Vorrednern bei. Der Publizist sieht vor allem die illegale Einwanderung als Hauptproblem. Er plädiere daher nicht für noch mehr Grenzzäune, sondern für neue Abkommen mit den Herkunftsländern, die ihre Bürger wieder zurücknähmen.

Spahn verweist diesbezüglich auf unser Grundgesetz, indem geschrieben stehe, dass Menschen, die aus einem sicheren Drittstaat kommen, kein Anrecht auf Asyl haben.

„Markus Lanz“: Jens Spahn fällt hartes Urteil zur Asylpolitik

Mit Blick auf die zunehmende Überforderung der Menschen hierzulande, betont Spahn noch einmal, dass es ihm nur darum gehe, Ordnung in die Asylprozesse zu bekommen, denn: „Irgendwann kommt der Punkt, an dem die Mehrheit in diesem Land sagt. Wir wollen das nicht mehr.“

Weimer sieht deshalb die Abkommen mit den Herkunftsländern als „Schlüssel zur Lösung dieser Migration. Sie schaffen eine Rechtslage.“ Eine Einigung mit Marokko und anderen nordafrikanischen Staaten sei realisierbar. Gleichzeitig könne die Regierung ausländische Fachkräfte mit Arbeitsplätzen in Deutschland locken.

Helberg glaubt indes ebenfalls, dass Anreize den Fachkräftemangel mindern könnten. Hierfür müssten aber bestimmte Bewerbungsverfahren initiiert werden. Dies sei von den Regierungen bisher „verschlafen worden“.

Gegen diesen Vorwurf wehrt sich Jens Spahn und führt aus, dass etwa ein Großteil der Syrer trotz Fachkräftemangel über Jahre keine Arbeit gefunden haben. Sein hartes Urteil lautet aufgrund dieser Einstellung: „Wir können nicht jeden Menschen in die EU kommen lassen.“

Publizist warnt vor dem Erstarken der AfD

Weimer begrüßt unterdessen die angekündigte „Asyl-Wende“, die von Innenministerin Nancy Faeser angestrebt wird. Er hege jedoch Zweifel, was die Umsetzung betrifft, weil er nicht glaubt, dass die Grünen für die Abweisung so vieler Menschen stimmen werden. Diese Uneinigkeit innerhalb der Ampel führt in seinen Augen zu einem weiteren großen Problem.

„Markus Lanz“ – das waren seine Gäste am 11. Mai

Jens Spahn , Politiker (CDU)

, Politiker (CDU) Kristin Helberg , Journalistin

, Journalistin Gerald Knaus , Migrationsforscher

, Migrationsforscher Wolfram Weimer, Publizist

Weimer sorgt sich nämlich darum, dass die AfD noch größeren Zuspruch erhält. Lanz erinnert diesbezüglich an die neuesten Erhebungen, aus denen hervorgeht, wie beliebt die Rechtspopulisten inzwischen bereits sind. Im Osten stellt die AfD demnach die stärkste Partei.

In der Konsequenz müssten sich laut Weimer mehr Fraktionen zur Regierungsbildung zusammenschließen. Dies mache die Bündnisse labiler. Der Verleger befürchtet, dass das Demokratieverständnis daran „zerbricht“ und hofft daher, dass die Innenministerin ihr Vorhaben tatsächlich umsetzt.

Sollte wir uns an den Skandinaviern orientieren?

Markus Lanz erklärt im Anschluss, wie andere Länder wie Dänemark oder Schweden die Asyl-Debatten wegen der Verabschiedung strenger Gesetze längst hinter sich gelassen hätten. Spahn stimmt zu und bezeichnet die Flüchtlingsthematik als „deutsches Problem“. Seine Kollegen in Europa berichteten ihm ferner, dass unsere Sozialleistungen die Ursache dafür seien.

Lanz blickt noch einmal auf Dänemark, wo eine Arbeitspflicht für Asylsuchende herrscht. Der ZDF-Moderator fragt, ob dieses Konzept auch in Deutschland fruchten würde. Weimer hält Integration über die Arbeit in der Tat für den besten Weg. Die Umsetzung stelle er sich aber nicht so leicht vor.

In diesen Fragen sei jetzt besonders Bundeskanzler Olaf Scholz gefordert. Dieser habe nach Weimers Auffassung genügend Vorschläge zur Lösung der Flüchtlingskrise erhalten. Der Nachfolger von Angela Merkel, der bereits im Ukraine-Krieg für sein Zögern kritisiert wurde, müsse nur noch handeln. Immerhin habe Scholz den Ernst der Lage nun erkannt.

„Markus Lanz“ – Das Fazit der Sendung

Die von der Regierung angestrebte „europäische Lösung“ kann auf verschiedene Arten umgesetzt werden. Während CDU-Politiker Jens Spahn auf stärkere Grenzkontrollen drängte, plädierte der Rest der Runde für neue Abkommen mit den sicheren Herkunftsländern. Einigkeit herrschte darüber, dass die Ampel-Parteien schnell handeln müssen. Denn eines wurde deutlich: So weitergehen wie bisher, kann es nicht. (Kevin Richau)