Geht die Tür auf? FDP-Bildungsministerin findet bei Lanz keine klare Antwort zum Thema Wasserstoff

Markus Lanz fühlt Bundesministerin für Bildung und Forschung Stark-Watzinger in Bezug auf Wasserstoff auf den Zahn: Ist diese Technik wirklich - wie auch die FDP den Eindruck vermittelt - eine Heiz-Alternative?

Hamburg – Markus Lanz beginnt seinen Polit-Talk im ZDF wie gewohnt freundlich animierend, doch beim Thema Wasserstoff versteht der Moderator keinen Spaß mehr. Bereits mehrfach hat der Moderator bei Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) nachgehakt, wann die Technik einsatzbereit sein werde, doch die weicht einer konkreten Antwort aus und lässt die Fragen nach einem Einsatzdatum an sich abperlen.

Lanz meint: „Sie sind doch die Forschungsministerin, Sie müssen das doch wissen!“ Und verlangt erneut eine Antwort: Wann werde man in Deutschland mit grünem oder überhaupt mit Wasserstoff heizen können? Doch Stark-Watzinger jongliert weiter mit Begriffen, spricht von „Energieoffenheit“, damit deutlich gemacht werde, dass „der Weg zur Klimaneutralität nicht nur mit Wärmepumpen“ erreicht werde.

„Markus Lanz“ im ZDF: Diese Gäste diskutierten mit

Bettina Stark-Watzinger (FDP) - Bundesministerin für Bildung und Forschung

- Bundesministerin für Bildung und Forschung Sonja Álvarez - Stellv. Leiterin des Hauptstadtbüros der Wirtschaftswoche

- Stellv. Leiterin des Hauptstadtbüros der Wirtschaftswoche Prof. Jürgen Schmidhuber - wissenschaftlicher Direktor am IDSIA

Man wisse schließlich „heute noch nicht, wie in 20 Jahren unsere Netze aussehen würden“ oder wie in den „Kommunen die Wärmeversorgung aussehe“, so die Ministerin leicht belehrend. Und verkündet - statt auf die konkrete Frage zu antworten - engagiert, die FDP unterstütze den Ansatz, „Deutschland zu einer Wasserstoff-Republik“ zu machen.

Lanz versucht es nun ein weiteres Mal: „Finden Sie es nicht irritierend“, so der Moderator, dass die FDP das „ganze Land“ in dieser ,Wasserstoff ready’-Frage monatelang vor sich hergetrieben habe, und die Ministerin nun „nicht wirklich verbindlich“ sagen könne, „wann das läuft?“

Betreibt die FDP Irreführung von Wählern? Stark-Watzinger weist den Vorwurf zurück

Zur Verstärkung seiner Kritik holt sich Lanz die stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros der Wirtschaftswoche, Sonja Álvarez, an seine Seite. Die formuliert die Kritik deutlich: „Ich finde, dass die FDP hier tatsächlich eine komplette Irreführung der Wählerinnen und Wähler betreibt“, sagt Álvarez direkt. Unter „dem Begriff der Energieoffenheit“ werde von den Liberalen suggeriert, „man könne sich Gasheizungen einbauen“, führt die Journalistin fort. Und diese würden dann irgendwann - „vielleicht von Zauberkraft“, so Álvarez süffisant, „Wasserstoff ready sein“.

Die Bundesministerin für Bildung und Forschung Bettina Stark-Watzinger (FDP) äußert sich bei „Markus Lanz“ zur Bedeutung von Wasserstoff für die Wärmeversorgung der Zukunft und die „Schlüsseltechnologie“ KI. © Cornelia Lehmann/ZDF

Stark-Watzinger scheint die Kritik kaum zu tangieren. „Irreführung finde ich jetzt schon einen sehr harten Begriff“, befindet sie lediglich. Und spricht von einem langen Weg. Stark-Watzinger gibt zu, dass aufgrund der wenig wassernahen Lage Deutschlands „70 Prozent importiert“ werden müssen. Derzeit liege daher der Fokus vor allem auf dem Aufbau von Lieferketten, unter anderem mit Australien. Grüner Wasserstoff sei noch ein viel weiterer Weg, gibt die Ministerin schließlich zu. Doch Wasserstoff als Speichermedium sei ein realistischer Wirtschaftszweig.

Wasserstoff zum Heizen? Ministerin Stark-Watzinger gibt zu: Das ist umstritten

Lanz fokussiert sich weiter aufs Heizen: „Haben Sie nicht Angst, dass Sie da gerade eine gigantische Wählerenttäuschung produzieren?“, setzt der Moderator nochmal an. Stark-Watzinger bleibt ihrer Haltung treu: „Diese Option auszuschließen, wäre der falsche Weg“, befindet sie: „Warum mache ich eine Tür zu? Ohne Notwendigkeit!“ Lanz bringt es nochmal auf den Punkt: „Die Frage ist, ob diese Tür jemals aufgeht!“ Er verweist auf die Homepage des Ministeriums, auf der dargestellt wird, dass es derzeit umstritten sei, dass Wasserstoff auch zum Heizen verwendbar gemacht werden könne.

Im Gegensatz zu Lanz will die Forschungsministerin weg vom Thema Heizen: „Wir wissen, dass wir den Wasserstoff brauchen, um unseren Industriestandort und unsere Energieversorgung zu sichern“, argumentiert sie. Man wisse bereits, dass die Wasserstoff-Technologie funktioniert. Nun gelte es, „effizienter“ zu werden. Und zählt auf: Elektrolyseure, mit der der Wasserstoff aufbereitet werde, soll in die Serienfertigung kommen, die Netze müssten ausgebaut werden. Doch das sei bereits „in der Planung“, versichert die Ministerin.

Auch beim Thema Kernfusion, die die FDP ebenfalls als Technologie der Zukunft anpreist, sei es noch ein langer Weg bis zur breiten Einsatzbereitschaft, befindet Stark-Watzinger. Im Gegensatz zur Wasserstoff-Technik hat sie nun doch Jahreszahlen parat: In zehn Jahren stehe „vielleicht ein erster Demonstrator in Deutschland“, verkündet sie. Doch ihr ginge es auch hier nicht darum, dass sie jetzt die „Flächenversorgung noch erlebe“, sondern „die Chancen für die Zukunft weiter auszubauen“.

Informatiker bei Markus Lanz: Künstliche Intelligenz wird die Menschen irgendwann überholen

Im zweiten Teil der Sendung erläutert der KI-Experte und Informatiker Prof. Jürgen Schmidhuber, welchen Einfluss die Entwicklung von künstlicher Intelligenz auf die Gesellschaft haben werde. Der KI-Experte überzeugt: „In naher Zukunft wird es KI geben, die den Menschen in allem, was dem Menschen wichtig ist, übertrifft“. Schlimm sei das nicht, so der Experte humorvoll - im Gegenteil: Der Mensch sei ein fehlerbehaftetes Wesen. Er selbst habe bereits als Student Probleme gehabt, sich als „Krönung der Schöpfung“ zu bewerten.

Journalistin Sonja Álvarez sieht in den KI-Anwendungen vor allem das wirtschaftliche Potential und kritisiert die ausbleibende politische Förderung. Die Ampelkoalition habe beschlossen, die KI-Strategie der Vorgängerregierung weiterzuführen, doch derzeit werde sie „verbummelt“, so die Digital-Expertin. Prof. Schmidhuber stimmt zu. Während Deutschland vor 30 Jahren noch als einer der Pioniere für künstliche Intelligenz und deren Grundlagenforschung galt, sei das Land unfähig, diese „tollen Leute“ zu „halten“, so der Professor, der inzwischen selbst in der Schweiz lebe.

Inzwischen hätten die USA und China gezeigt, wie man die Erfindungen kommerzialisiere. Man schaue in diesen Ländern auf die Möglichkeiten, in Deutschland dagegen zu stark auf die Risiken von KI, so Prof. Schmidhuber. Auch Journalistin Álvarez befindet: „Wir werden als Standort offensichtlich immer unattraktiver.“

Fazit des „Markus Lanz“-Talks

Nachhaken ist ja gut, kann aber auch zu viel des Guten sein. Markus Lanz will die Bildungsministerin aus der Reserve locken und offenbart Widersprüche in den parteipolitischen Reden der FDP. Allerdings sind diese wohl für die meisten Zuschauer wenig überraschend. Lanz wirkt teilweise ein wenig zu bemüht. Viel Raum bekommt dagegen der KI-Experte, der sehr viel anschneidet, aber bei keinem Thema in die Tiefe geht. (Verena Schulemann)