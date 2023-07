„Würden wir wieder abschaffen“: Söder schreibt Heizungsgesetz ab – und keilt gegen Aiwanger

Von: Daniel Dillmann

Markus Söder holt bei „maischberger“ zum Rundumschlag gegen die Ampel-Regierung aus. Doch auch der eigene Koalitionspartner bekommt einiges zu hören.

Berlin – Zwar findet die nächste Bundestagswahl erst 2025 statt., doch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder weiß bereits heute, was die Union im Falle eines Wahlsiegs als Erstes angehen würde. „Ich sage es mal für die Union: Wir würden dieses Gesetz nach der nächsten Bundestagswahl komplett überarbeiten und auch wieder abschaffen“, so der CSU-Chef in der ARD-Sendung „maischberger“.

Neben dem Inhalt des von Wirtschaftsminister Robert Habeck entworfenen Gesetzes stört sich Markus Söder auch am Timing der Bundesregierung. „Jetzt es durch den Bundestag peitschen, den Bundesrat mit einer Fristverlängerung unter Druck setzen, halte ich für grundlegend falschen Weg.“ Für seine CSU kündigte der Ministerpräsident bereits an, in der Berliner Ländervertretung gegen das Gesetz zu stimmen. „Es ist und bleibt ein Irrweg“, stellte Söder bei „maischberger“ seine Sicht der Dinge klar.

Markus Söder teilt als Gast bei „maischberger“ gegen Ampel und Aiwanger aus. © Screenshot ARD

Markus Söder schimpft über Habecks Heizungsgesetz

Das Heizungsgesetz war lange diskutiert, mehrfach modifiziert und schließlich vergangene Woche finalisiert worden. Am Freitag soll der Gesetzesentwurf endlich in den Bundestag eingereicht und dort beschlossen werden. Die Zustimmung der Abgeordneten von SPD, Grüne und FDP gilt als sicher – genauso wie die Ablehnung der Vertreter von CSU und CDU.

Aus Söders Sicht ist das Heizungsgesetz viel zu hastig beschlossen worden. Der Ampelkoalition warf er vor, „Musterknabe der Welt“ spielen zu wollen, statt die Interessen der deutschen Bürger zu vertreten.

Markus Söder kritisiert auch Hubert Aiwanger

Doch Bayerns Ministerpräsident beließ es nicht bei Kritik an der Bundesregierung. Auch der eigene Koalitionspartner in Bayern musste sich einiges hören: die Freien Wähler unter Hubert Aiwanger. Dem kürzlich vorgestellten Steuerkonzept des bayerischen Wirtschaftsministers erteilte Söder eine klare Absage – „kaum finanzierbar und praktisch nicht umsetzbar“ seien die Vorschläge Aiwangers, der unter anderem die Einkommenssteuer erst bei einem Monatslohn von 2.000 Euro beginnen lassen will.

Rund 100 Tage vor der Landtagswahl liegt die CSU in Umfragen zur Bayern-Wahl weiter deutlich vorne. Doch laut aktuellen Zahlen sinkt die Zufriedenheit der Wählerinnen und Wähler mit dem Regierungsbündnis in Bayern. 48 Prozent gaben in einer aktuellen Befragung an, unzufrieden mit Regierung zu sein. Nur noch 47 Prozent zeigten sich zufrieden.

Markus Söder spricht bei „maischberger“ über AfD

Markus Söder ging bei „maischberger“ auf die Umfragen nicht ein, sehr wohl aber auf den Kampf gegen die AfD bei den kommenden Landtagswahlen. „Das wird gerade in Thüringen ein ganz, ganz, ganz, ganz schwerer Wahlgang“, so Söder.

Mit Blick auf die Landtagswahlen in den kommenden Monaten empfahl der CSU-Chef der Schwesterpartei CDU mehr Engagement gegen die AfD. „Da muss man sich ganz dringend logistisch, organisatorisch massiv dort einbringen gegen diese Front der AfD“, so Söder. In Bayern kommt die rechte Partei laut Umfragen derzeit auf 13 Prozent. (Daniel Dillmann)