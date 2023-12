„Mein Vater ist eine Softversion“: Söder-Tochter sieht im Papa keinen Knallhart-Populisten

Von: Franziska Schwarz

Gloria-Sophie Burkandt hat in einem „Stern“-Interview verraten, wie sie die politische Arbeit ihres Vaters Markus Söder bewertet. © Felix Hörhager/dpa/Tobias Schwarz/AFP/Montage: IPPEN.MEDIA

Gloria-Sophie Burkandt blickt jetzt von New York aus auf den politischen Kurs in Bayern – bestimmte Vorwürfe an ihren Vater Markus Söder schmettert sie ab.

New York/München – Die Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Gloria-Sophie Burkandt, hat ein Update zu ihrem Leben gegeben – und sich in der K-Frage der Union positioniert. Sie besuche aktuell „eine der härtesten“ Schauspielschulen in New York und finanziere sich das Leben in der Millionenmetropole mit Modeln, sagte sie im Interview mit dem Stern.

Dabei sei sie der Meinung, dass sich eine Schauspielerin „politisch zurückhalten“ sollte, begründete Burkandt ihren Austritt aus der Union im vergangenen Jahr. Sie persönlich denke jedoch privat viel über Politik nach, sagte sie in dem am 6. Dezember publizierten Gespräch. Kann sie dann den Vorwurf nachvollziehen, Söder sei ein Populist?

Söder ein Populist? Seine Tochter widerspricht

„Wenn man sich Konservative in anderen Ländern anschaut, ist mein Vater eine Softversion“, war Burkandts Antwort. Im Sommer hatte Söder einen Stopp des „Asyltourismus nach Deutschland“ gefordert – später nahm der CSU-Chef dieses Schlagwort zurück.

Sie stimme mit Papa Söder überein, dass ein Land „harte Regeln“ brauche, um zu „funktionieren“, meinte Burkandt nun. Deutschland brauche zwar Zuzug und „Gastarbeiter“, aber „kontrolliert“. Außerdem befand sie mit Blick auf Söders Kurs in der Migrationspolitik: „Viele sagen heute: Er hatte mit allem recht, was er schon früher in der Migrationsdebatte von sich gegeben hat.“

AfD-Zusammenarbeit? Söder-Tochter: „Niemals!“

Eines der aufsehenerregendsten Politiker-Zitate 2023 kam Söders Unionskollegen, dem CDU-Parteichef Friedrich Merz, über die Lippen. Merz hatte im ZDF-Sommerinterview zwar bekräftigt, dass die Union nicht mit der AfD kooperieren werde. Er beschränkte dies aber auf „gesetzgebende Körperschaften“ – etwa auf europäischer, Bundes- oder Landesebene. Wurde von vielen verstanden als: Merz schließt eine AfD-Zusammenarbeit auf Kommunalebene nicht mehr aus. Auch er sah sich – wie Söder beim „Asyltourismus“ – später zur Klarstellung gezwungen.

Söder selbst hatte als Reaktion eine AfD-Zusammenarbeit vehement ausgeschlossen. Seine Tochter bekräftigte das auf Nachfrage des Stern: „Laut meinem Vater: niemals! Den Heimatbegriff dürfen wir uns von denen nicht nehmen lassen.“

Burkandt spricht sich für Söder als Kanzler aus

Im selben ARD-Interview, in dem er eine AfD-Zusammenarbeit ausschloss, hatte Söder erneut eine Kanzlerschaft abgelehnt. Doch Beobachter sehen es noch nicht entschieden, dass nicht doch Söder Unions-Kanzlerkandidat wird. Falls ja, wäre das für Burkandt eine Freude. Mit Blick auf Söders Kurs in der Corona-Pandemie sagte sie, ihr Vater sei „mega stark und stabil“ gewesen. „Wenn er Kanzler würde, wäre das gut fürs Land. Ich sehe es als seine Aufgabe an, unser Land zu retten.“

Doch nicht alle Erinnerungen an diese Phase sind für Burkandt schön. Als Söders Tochter und Politikerkind könne sie mit dem teils auch unerwünschten Druck der Öffentlichkeit zwar umgehen. Doch „nicht schön war, dass ich in der Corona-Zeit Drohungen bekam von irgendwelchen frustrierten Menschen“, sagte sie dem Stern. (frs)