Prigoschins Anhänger drohen Putin mit neuem Marsch auf Moskau

Von: Momir Takac

Wladimir Putin hat mit einer verunglimpfenden Aussage über Jewgeni Prigoschin Anhänger der Wagner-Gruppe erzürnt. Sie fordern Konsequenzen.

Moskau - Für Russland läuft der Ukraine-Krieg alles andere als gut. Die ukrainische Militärführung meldet immer wieder Fronterfolge ihrer Gegenoffensive und herbe Verluste für die russische Armee. Doch für Kremlchef Wladimir Putin persönlich wirkt eine Niederlage noch schlimmer: Der Marsch von Jewgeni Prigoschins Wagner-Söldner auf Moskau. Das Szenario könnte sich bald wiederholen.

Wladimir Putin wirkt nachdenklich: Wagner-Anhänger fordern einen neuen Marsch auf Moskau.

In Russland rumort es. Die Kämpfer, die im Ukraine-Krieg monatelang an der Seite von Putins Truppen agierten, und nach dem Putschversuch ins Exil nach Belarus mussten, sollen zurück sein. Wie unter anderem Stern berichtet, sollen einstige Wagner-Söldner in Russland schlimme Verbrechen begehen. Auch wird neue Kritik von Prigoschins Verbündeten und Anhängern an Putin laut.

Verbündete der Wagner-Söldner fordern neuen Marsch auf Moskau

Es geht um die Umstände des Flugzeugabsturzes, bei dem der frühere Wagner-Chef und dessen Top-Kommandeur Dmitri Utkin starben. Beim Waldai-Diskussionsforum sagte Putin, dass keine externen Faktoren zum Absturz des Flugzeugs geführt hätten. Auch hätte per Obduktion überprüft werden sollen, ob die Insassen zum Zeitpunkt des Unfalls unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen.

Wladimir Putin spielte auf die Razzia in Prigoschins Villa an, wo unter anderem Pakete mit Kokain gefunden worden sein sollen. „Der Drogen- und Alkoholtest sei nicht durchgeführt worden, obwohl wir wissen, dass dort nicht nur zehn Milliarden Rubel in bar, sondern auch fünf Kilogramm Kokain entdeckt wurden“, sagte Putin weiter. Diese Pakete sollen nach dem Absturz gefunden worden sein.

Wagner-Verbündete erzürnt wegen Putins Aussagen über Prigoschins Tod

Neben Putins Theorie, den Flieger brachten detonierte Handgranaten zum Absturz, schlug auch dessen Kokain-Theorie in den sozialen Medien laut Newsweek hohe Wellen. Der Telegram-Kanal Gray Zone, welcher der Wagner-Gruppe nahesteht, schrieb, dass die Kommentare des russischen Präsidenten „die Situation nur noch schlimmer machen würden“. Schließlich hätten Beamte des russischen Inlandsgeheimdiensts FSB in den Paketen „Pulver, das Betäubungsmittel vortäuscht“, gefunden und diese zurückgegeben.

Geht es nach Wagner-Anhängern, sollte es einen neuen Marsch auf Moskau geben.

Andere Wagner-Anhänger erzürnten Putins Aussagen offenbar so sehr, dass sie einen zweiten Marsch auf Moskau forderten. „Ich weiß es selbst nicht. März noch einmal und endlich“, schrieb ein Unbekannter bei Telegram der unabhängigen russischen Nachrichtenagentur Agentstvo zufolge. „Das ist völliger Unsinn. Zunächst war er sich nicht sicher, ob sie im Flugzeug waren. Jetzt stellten sie sich als Drogenabhängige heraus“, heißt es in einem anderen Beitrag. Wiederum ein anderer bezeichnete Putins Version der „Selbstzerstörung“ als „Farce“. (mt)