Maulkorb für Trump: Details und mögliche Konsequenzen

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump. © Andrew Kelly/UPI Photo/Imago

Trump darf Staatsanwälte, Zeugen und Gerichtspersonal nicht mehr verunglimpfen. Diese Anordnung könnte den Ausgang seines Prozesses entscheidend beeinflussen.

Washington, D.C. – US-Bezirksrichterin Tanya S. Chutkan hat eine begrenzte Nachrichtensperre gegen Donald Trump erlassen, die es dem ehemaligen Präsidenten untersagt, Staatsanwälte, Zeugen und Gerichtspersonal, die an seinem bevorstehenden Prozess wegen Wahlbehinderung vor einem Bundesgericht in Washington, D.C., beteiligt sind, zu verunglimpfen.

Chutkan veröffentlichte die schriftliche Fassung ihrer Anordnung am Dienstag - einen Tag, nachdem sie eine Anhörung zu der Angelegenheit abgehalten und erklärt hatte, sie werde die Nachrichtensperre verhängen.



Trump hat erklärt, die Anordnung verletze seine Rechte aus dem ersten Verfassungszusatz, da er für das Präsidentenamt kandidiert, und er hat versprochen, Berufung einzulegen.



Im Folgenden finden Sie Informationen über die gegen Trump verhängte Nachrichtensperre und Nachrichtensperren im Allgemeinen.



Was ist eine Nachrichtensperre?

Eine Nachrichtensperre wird von einem Richter verhängt und verbietet es im Allgemeinen, über einen Rechtsfall oder Aspekte eines solchen zu sprechen. Laut Anna G. Cominsky, Juraprofessorin an der New York Law School, sind Verteidiger - im Gegensatz zu den Angeklagten selbst – häufig die Empfänger von Nachrichtensperren.

„In der Regel ist es ein Anwalt, da die Angeklagten in der Regel nicht reden - denn alles, was sie sagen, kann vor Gericht gegen sie verwendet werden“, so Cominsky.



Für wen gilt die Anordnung von Richter Chutkan?

Die Nachrichtensperre gilt für Trump und seine Anwälte. Chutkan sagte, dass es ihnen auch untersagt ist, jemanden anzuweisen, Aussagen zu machen, die gegen die Nachrichtensperre verstoßen würden.



Die Verfügung gilt auch für die mit dem Fall befassten Staatsanwälte.



Was bedeutet es, dass Chutkan Trump eine begrenzte Nachrichtensperre auferlegt hat?

Eine Nachrichtensperre würde es Trump verbieten, überhaupt über den Fall zu sprechen. Eine begrenzte Nachrichtensperre bedeutet, dass Trump bestimmte Arten von öffentlichen Äußerungen über Teile des Falles nicht machen darf.



In diesem Fall sagte Chutkan, dass Trump aufhören muss, Staatsanwälte, Zeugen und Gerichtspersonal zu verunglimpfen, die an seinem bevorstehenden Prozess in Washington, D.C., beteiligt sind, bei dem es um den Vorwurf der Verschwörung zur Beeinflussung der Ergebnisse der Wahl 2020 geht, der im März beginnen soll.



Chutkan erklärte jedoch in ihrer Verfügung, dass sie Trump nicht verbieten werde, sich weiterhin abfällig über Präsident Biden, seinen wahrscheinlichen Rivalen bei der Wahl 2024, zu äußern. Trump könne auch behaupten, dass das Verfahren gegen ihn politisch motiviert sei, solange er nicht einzelne Staatsanwälte verunglimpfe, heißt es in der Anordnung.



Was sagt die Anordnung über den ehemaligen Vizepräsidenten Mike Pence aus?

Chutkan erwähnte in ihrer Anordnung ausdrücklich Pence, einen Zeugen in dem Fall, der sich auch um die GOP-Präsidentschaftskandidatur 2024 bewirbt. Sie sagte, es stehe Trump frei, die Wahlkampfplattformen und die Politik seines ehemaligen Vizepräsidenten zu kritisieren. Aber, so Chutkan am Montag von der Richterbank aus, die Nachrichtensperre würde Trump verbieten, über Pence‘ Rolle in dem Fall der Wahlbehinderung zu sprechen.



Warum sollte ein Richter eine Nachrichtensperre erlassen?

Richter erlassen in der Regel eine Nachrichtensperre, wenn sie befürchten, dass die Äußerungen einer Person die Geschworenen beeinflussen oder Zeugen einschüchtern könnten.



„Richter dürfen entscheiden, wie ein Gerichtssaal zu führen ist, und dazu gehört auch, wie das Verhalten eines Angeklagten oder eines Anwalts das Gericht – den Ablauf des Gerichts – oder das Gerichtspersonal und potenzielle Geschworene beeinflussen könnte“, sagte Cominsky.

Im Fall von Trump sagte Chutkan, der ehemalige Präsident habe Äußerungen gemacht, in denen er „Personen, die am Gerichtsverfahren beteiligt sind, einschließlich potenzieller Zeugen, Staatsanwälte und Gerichtsmitarbeiter“ angegriffen habe.



Wie Chutkan es in ihrer Anordnung ausdrückte: „Um die Integrität dieses Verfahrens zu schützen, ist es notwendig, bestimmte Beschränkungen für öffentliche Äußerungen von interessierten Parteien aufzuerlegen.“



Was passiert, wenn Trump gegen die Nachrichtensperre verstößt?

Richter verhängen in der Regel Sanktionen, wenn ein Angeklagter gegen ihre Anordnungen verstößt. Diese Sanktionen können von einer Ermahnung über Geldstrafen bis hin zu Gefängnisstrafen reichen.

Chutkan hat sich nicht dazu geäußert, welche Sanktionen sie verhängen würde, wenn Trump gegen ihre Nachrichtensperre verstößt. Rechtsexperten sagen jedoch, dass es äußerst ungewöhnlich wäre, wenn ein Richter eine Person ins Gefängnis stecken würde, während sie für ein Amt kandidiert.



Wurde Trump in einem der anderen Verfahren gegen ihn eine Nachrichtensperre auferlegt?

Anfang dieses Monats erließ der New Yorker Richter, der ein Zivilverfahren wegen angeblichen Geschäftsbetrugs durch Trump und sein Unternehmen beaufsichtigt, eine Nachrichtensperre. Die Verfügung verbietet es Trump, sich öffentlich über das Personal im Gerichtsgebäude in Manhattan zu äußern.



Zu den Autoren Devlin Barrett schreibt über das FBI und das Justizministerium und ist der Autor von „October Surprise: How the FBI Tried to Save Itself and Crashed an Election“. Er gehörte zu den Reportage-Teams, die 2018 und 2022 mit Pulitzer-Preisen ausgezeichnet wurden. Im Jahr 2017 war er Mitfinalist für den Pulitzer für Feature Writing und den Pulitzer für internationale Berichterstattung. Perry Stein berichtet über das Justizministerium und das FBI für die Washington Post. Zuvor berichtete sie über das Bildungswesen in Washington. Bevor sie 2015 zur Post kam, war sie Mitarbeiterin der Washington City Paper und schrieb für den Miami Herald.

Richter Arthur Engoron erließ die Verfügung, kurz nachdem Trump sich in den sozialen Medien über eine Mitarbeiterin des Richters geäußert hatte. Der Beitrag enthielt ein Bild der Person.



Trump ist in seinen anderen drei Anklagen nicht mit einer Nachrichtensperre konfrontiert: in einem Verfahren wegen Wahlbehinderung in Georgia, in einem Verfahren in New York wegen Schweigegeldzahlungen bei der Wahl 2016 und in einem Bundesverfahren in Florida, bei dem es um das angebliche Horten von Geheimdokumenten und die Behinderung der Bemühungen der Regierung, diese zurückzubekommen, geht.



Da der Sonderberater des Justizministeriums, Jack Smith, sowohl den Fall in Washington, D.C., als auch den in Florida verfolgt, hat dies auch Auswirkungen auf Trumps Verhalten im Fall in Florida. Es ist auch möglich, dass einige Zeugen im D.C.-Fall – wie z. B. General Mark A. Milley, der ehemalige Vorsitzende der Generalstabschefs – als Zeugen im Dokumentenfall oder im Fall des Staates Georgia aufgerufen werden könnten. Als Zeuge in D.C. gehört Milley zu den Personen, die Trump nach Chutkans Anweisung nicht verunglimpfen darf.

Was hat Trump bisher über die Nachrichtensperre gesagt?

Bei einem Wahlkampfauftritt in Iowa am Montag bezeichnete Trump die Nachrichtensperre als „verfassungswidrig“. Er deutete auch an, dass er den Konflikt eskalieren könnte. „Was sie nicht verstehen, ist, dass ich bereit bin, ins Gefängnis zu gehen, wenn es das ist, was nötig ist, damit unser Land gewinnt“, sagte er.



Wie könnte sich eine Berufung auf den Prozess auswirken?

Einige Rechtsexperten sind der Meinung, dass ein Streit vor dem Berufungsgericht oder dem Obersten Gerichtshof über die Frage der Knebelung den Prozess in Washington, D.C., über den geplanten Starttermin im März hinausschieben könnte.

