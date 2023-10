Republikaner stürzen McCarthy: Wie geht der Machtkampf in den USA weiter?

Der Abgeordnete Kevin McCarthy, R-CA, spricht während einer Pressekonferenz nach seiner Abwahl als Sprecher des Repräsentantenhauses im US-Kapitol in Washington, DC am Dienstag, 3. Oktober 2023. © Bonnie Cash/Imago

Machtkampf im Repräsentantenhaus: Republikaner und Demokraten haben McCarthy fallen gelassen – doch warum? Wie geht es weiter? Alle Fragen und Antworten.

Washington – Da der Regierung in etwas mehr als einem Monat wieder das Geld ausgeht, hat das Repräsentantenhaus zum ersten Mal in der Geschichte der Kammer den Sprecher abgesetzt - ohne einen Nachfolger.

Sprecherposten futsch: McCharty verliert Machtkampf im US-Kongress – und jetzt?

Der Abgeordnete Kevin McCarthy verlor am Dienstag seinen Posten als Sprecher des Repräsentantenhauses und stürzte damit ein wichtiges Regierungsgremium ins Chaos, das ohne einen klaren Anführer für die Verabschiedung von Gesetzen dasteht und das Land ohne einen designierten Stellvertreter für die Präsidentschaft zurücklässt. Dies könnte zu einem Wendepunkt in der Geschichte des Repräsentantenhauses werden und ernsthafte Fragen darüber aufwerfen, ob das Repräsentantenhaus - und die Republikanische Partei - regierungsfähig sind. Doch wie geht es weiter? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

McCarthy gestürzt: Wie der Machtkampf im US-Repräsentantenhaus ablief

McCarthy verlor seinen Posten trotz der Unterstützung durch eine große Mehrheit der republikanischen Abgeordneten. Das liegt daran, dass das derzeitige Repräsentantenhaus so aufgebaut ist, dass große Mehrheiten einer Partei oder die Zweiparteienherrschaft begünstigt werden. Die Republikaner haben nur eine knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus. Um Gesetze zu verabschieden, die von den Demokraten abgelehnt werden, oder um einen von den Demokraten verachteten Sprecher zu halten, müssen sie sich fast einig sein. Sie können es sich nur leisten, fünf Republikaner bei wichtigen Abstimmungen zu verlieren, und McCarthy hat acht verloren. Und er hatte nicht die Unterstützung eines einzigen Demokraten.



„Das Repräsentantenhaus regiert nicht mit reiner Mehrheit“, erklärt Matthew Green, Politikprofessor an der Katholischen Universität und Mitautor eines Buches über Newt Gingrich. „Es ist nicht der Wille der Mehrheit, sondern der Wille der Führung der Mehrheitspartei, und wenn man nur Dinge zur Abstimmung bringt, die die Mehrheitspartei will, und die Mehrheitspartei klein ist, gibt das einem winzigen Teil dieser Partei Einfluss.“



Wegen Shutdown: Die Demokraten spielten eine große Rolle beim Rauswurf von McCarthy

Die Demokraten dachten darüber nach, mit der Mehrheit der Republikaner zu stimmen, um McCarthy zu helfen, seinen Posten zu behalten, entschieden sich aber schließlich dagegen; alle anwesenden Demokraten stimmten gegen McCarthy.



Es gibt viele Gründe, warum die Demokraten McCarthy nicht mögen: Er ist ein Verfechter von Donald Trump; er hat gerade ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Biden eingeleitet; und er hat die Ermittlungen vom 6. Januar vereitelt. Aber der letzte Stein, der das Fass zum Überlaufen brachte: Am Wochenende hatte McCarthy im Fernsehen versucht, die Demokraten für den Beinahe-Shutdown verantwortlich zu machen.

„Er hat sich sein eigenes Grab geschaufelt“, sagte eine eingeweihte Person der Washington Post über die Gründe, warum die Demokraten ihn nicht gerettet haben.

Absetzung im US-Repräsentantenhaus: Wer stimmte gegen McCarthy?

Es war eine seltsame Koalition aus acht rechtsextremen Republikanern und allen anwesenden Demokraten des Repräsentantenhauses.



Nachfolger von McCarthy: Wer ist der nächste Kandidat für das Amt des Parlamentspräsidenten?

Von einer geheimen Liste, die McCarthy bei seiner Ernennung zum Sprecher für den Fall einer Vakanz erstellt hatte, wurde ein vorläufiger Sprecher ausgewählt. Diese Person ist Patrick T. McHenry. Er wird den Posten aber möglicherweise nur einige Tage oder Monate innehaben, bis die Republikaner einen Kandidaten für das Amt des Sprechers vorschlagen können.

Diese Person wird wahrscheinlich nicht McCarthy sein. Er sagte am Dienstagabend, dass er nicht erneut für das Amt des Sprechers kandidieren werde.



Der Abgeordnete Matt Gaetz ist ebenfalls kein wahrscheinlicher Kandidat. Obwohl er den Vorstoß zur Absetzung von McCarthy anführte, berichtet NBC News, dass Gaetz voraussichtlich als Gouverneur von Florida kandidieren wird.

„Es ging nur darum, Aufmerksamkeit zu bekommen“, sagte McCarthy gegenüber Reportern, warum er glaubt, dass Gaetz ihn rauswerfen wollte. „Ich meine, wir bekommen E-Mail-Spendenaktionen von ihm.“

Endloser Machtkampf im US-Kongress? Wir wissen nicht, was als nächstes passiert

Es gibt niemanden, der bereit oder in der Lage zu sein scheint, den Sprecherposten zu übernehmen. McCarthy brauchte vier Tage im Januar, um den Vorsitz zu erlangen, und er ist der sechste republikanische Sprecher, der von seiner eigenen Partei über Bord geworfen wurde.



Während die Republikaner über ihre nächsten Schritte nachdenken, ist nicht klar, wie viel Autorität McHenry hat, um das Haus zu führen. Das liegt daran, dass noch nie ein Sprecher abgesetzt worden ist, so dass alles, was er tut, beispiellos ist. Einige Experten sind der Meinung, dass die Abgeordnetenkammer einige Gesetze verabschieden könnte, die laut Verfassung „notwendig und angemessen“ sind, aber die meisten anderen Angelegenheiten müssen wohl warten.

Der nächste Sprecher wird wahrscheinlich kein Demokrat sein

Es gibt einen anderen Ausweg aus dem Schlamassel: Mit den Demokraten zusammenarbeiten und eine Koalition der Mitte bilden. Aber um einen demokratischen Vertreter zum Sprecher des Repräsentantenhauses zu wählen, müssten sich die Republikaner mit den Demokraten zusammentun, und dafür scheint der politische Wille einfach nicht vorhanden zu sein.



„Die Wähler erwarten, dass die Leute ihren Parteien treu bleiben und nicht die Parteigrenzen überschreiten“, sagte Green. Das ist die Konsequenz dieser „party-first“-Haltung.



Republikaner könnten Matt Gaetz deswegen aus dem Kongress werfen

„Matt Gaetz muss raus“, rief Newt Gingrich, der ehemalige republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses in den 1990er Jahren, in einem Meinungsartikel in der Washington Post.

Und es gibt eine sich zusammenbrauende Bewegung, um dies zu versuchen, berichtet Jacob Bogage von der Washington Post. Die Verachtung der Republikaner für Gaetz ist offen zutage getreten. Im Januar, während des Kampfes um die Präsidentschaft, den McCarthy gewann, stürzte sich ein republikanischer Abgeordneter im Plenarsaal auf Gaetz, bevor er gebändigt wurde. Am Dienstag ließ ihn die Mehrheit der Republikaner nicht von der republikanischen Seite des Plenarsaals aus sprechen. Er musste seine Kollegen von der demokratischen Seite aus ansprechen.

Ein ordnungsgemäß gewähltes Mitglied des Kongresses seines Sitzes zu entheben, ist ein schweres Unterfangen. Dazu ist eine Zweidrittelmehrheit im Repräsentantenhaus erforderlich, und nicht nur eine Mehrheit. Und nur fünf Mitglieder des Repräsentantenhauses sind jemals von ihren Kollegen ausgeschlossen worden. „Wenn sie mich ausschließen wollen, lassen sie es mich wissen, wenn sie die Stimmen haben“, sagte Gaetz.

Zur Autorin Amber Phillips erklärt und analysiert die Politik und verfasst den Newsletter The 5-Minute Fix, eine schnelle Analyse der wichtigsten politischen Nachrichten des Tages.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 4. Oktober 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.