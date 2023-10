Chaos bei Republikanern: McCarthy vor Absetzung als Sprecher des Repräsentantenhauses

Teilen

Abgeordneter Matt Gaetz (R-Fla.) mit Kevin McCarthy (R-Calif.) am 6. Januar während McCarthys Bemühungen, den Sprecherposten im Repräsentantenhaus zu gewinnen. © Jabin Botsford/The Washington Post

Unter den Republikanern im Repräsentantenhaus bricht ein offener Machtkampf aus. Der Abgeordnete Matt Gaetz kündigt an, den Präsidenten der Kongresskammer stürzen zu wollen.

Washington, D.C. - Die Entscheidung war immer die seine.

Mit einem von den Demokraten geführten Senat, der bereit ist, die Regierung auf parteiübergreifende Weise zu finanzieren, und einem demokratischen Präsidenten im Weißen Haus würde der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy (R-Calif.), letztendlich die entscheidende Entscheidung treffen müssen, ob er einen Regierungsstillstand abwenden will.

Nachdem er alle Möglichkeiten ausgeschöpft hatte, die Regierung nur mit den Stimmen der Konservativen zu finanzieren, schlug sich McCarthy auf die Seite der Republikaner, die ihm vorschlugen, eine verfahrenstechnische Hürde zu umgehen, die Obstruktionisten zuvor gegen die Konferenz verwendet hatten, und einen Gesetzentwurf vorzuschlagen, der die Demokraten ausreichend beschwichtigen würde, um die Regierung am Laufen zu halten.

Dieser Vorschlag wurde zum Gesetz. Aber er könnte einen Preis haben: seinen Job.



Der Abgeordnete Matt Gaetz (R-Fla.) sagte am Sonntag, er sei entschlossen, McCarthy aus seiner Führungsposition zu verdrängen, nachdem McCarthy mit Unterstützung der Demokraten eine Überbrückungsmaßnahme zur Finanzierung der Regierung verabschiedet hatte.



The Washington Post vier Wochen gratis lesen Ihr Qualitäts-Ticket der washingtonpost.com: Holen Sie sich exklusive Recherchen und 200+ Geschichten vier Wochen gratis.

Gaetz sagte in der CNN-Sendung „State of the Union“, er plane, noch in dieser Woche einen Antrag auf Absetzung McCarthys einzubringen, was eine dramatische Eskalation der seit langem schwelenden Spannungen zwischen den beiden Männern darstellt. Sobald er dies getan hat, hat das Repräsentantenhaus 48 Stunden Zeit, um darüber abzustimmen.

„Ich denke, wir müssen das Pflaster abreißen. Ich denke, wir müssen mit einer neuen Führung weitermachen, die vertrauenswürdig ist“, sagte Gaetz.



Erzkonservative US-Republikaner gehen nach Shutdown-Deal gegen Führung vor

Die Obstruktionspolitiker in der GOP des Repräsentantenhauses haben seit Wochen deutlich gemacht, dass sie versuchen würden, McCarthy zu entmachten, wenn er sich bei der Verabschiedung eines Finanzierungsgesetzes auf die Demokraten verlassen würde. Mit dem von Gaetz geplanten Antrag auf Amtsenthebung kann eine einzelne Person das Haus zwingen, die Absetzung des Sprechers zu erwägen. Ein solcher Antrag war bisher noch nie erfolgreich.

Bei mehreren Auftritten in Sonntagssendungen beschuldigte Gaetz McCarthy, während der Verhandlungen über die Überbrückungsfinanzierung der Regierung gelogen zu haben und die republikanische Konferenz im Januar während des langwierigen Kampfes um das Amt des Sprechers belogen zu haben, bei dem er 15 Abstimmungsrunden durchlief, bevor er zum Sprecher gewählt wurde.



„Schauen Sie, die eine Sache, die alle gemeinsam haben, ist, dass niemand Kevin McCarthy traut“, sagte Gaetz gegenüber CNN. „Er hat Biden belogen, er hat die Konservativen im Repräsentantenhaus belogen. Er hat die Anweisungsbefugten dazu gebracht, eine ganz andere Zahl zu markieren.“

McCarthy, so Gaetz, habe ein Versprechen gebrochen, das er den Rechtskonservativen während des Kampfes um die Präsidentschaft gegeben hatte, nämlich dass die Kammer einzelne Gesetzesentwürfe verabschieden würde, anstatt sie alle zusammen zu bündeln. Gaetz sagte auch, McCarthy habe der Konferenz 72 Stunden Zeit versprochen, um den Gesetzentwurf zu lesen, und dass der Haushalt auf das Ausgabenniveau vor der Verabschiedung zurückkehren würde.



McCarthy und die Republikaner haben bisher vier Gesetzesentwürfe verabschiedet und planen, die restlichen acht in diesem Monat zu verabschieden. McCarthy hat seiner Konferenz zwar keine 72 Stunden Zeit gegeben, um das Überbrückungsgesetz zu prüfen und darüber abzustimmen, doch hat sich sein Führungsteam bei den meisten in diesem Jahr verabschiedeten Gesetzen an diese Regel gehalten.



„Es gibt fast kein Versprechen, das er nicht gebrochen hat“, sagte Gaetz im ABC-Nachrichtensender „This Week“.

Am Sonntagmorgen zeigte sich McCarthy trotzig, als er auf Gaetz‘ mögliche Bemühungen, ihn von seinem Sitz zu entfernen, angesprochen wurde.



„Ich werde es überleben. Das ist eine persönliche Angelegenheit von Matt“, sagte er der Nachrichtensendung „Face the Nation“ von CBS. „Wenn er verärgert ist, weil er versucht hat, uns in einen Shutdown zu drängen, und ich dafür gesorgt habe, dass die Regierung nicht geschlossen wurde, dann lasst uns diesen Kampf führen.“ Trotz McCarthys Zuversicht haben einige Republikaner in Interviews in der vergangenen Woche angedeutet, dass sie für Gaetz‘ Schritt offen sind.

Revolte bei den Republikanern? McCarthy im Visier der Rebellen

Am Samstagabend verabschiedeten sowohl das Repräsentantenhaus als auch der Senat einen „Fortsetzungsbeschluss“, der die Finanzierung der Regierung bis zum 17. November aufrechterhält und Mittel für die Katastrophenhilfe, die Verlängerung eines Bundesprogramms zur Hochwasserversicherung und die Wiederzulassung der Bundesluftfahrtbehörde vorsieht, aber keine zusätzlichen Hilfen für die Ukraine enthält.

Gaetz war einer von sechs Republikanern, die McCarthy in seinem Kampf um das Amt des Parlamentspräsidenten zu Beginn der neuen Legislaturperiode im Januar nicht unterstützten. Diese sechs Mitglieder stimmten schließlich im 15. Wahlgang mit „anwesend“ und senkten damit die für McCarthys Sieg erforderliche Schwelle.



Diese und andere Republikaner der extremen Rechten haben jedoch erfolgreich die Bemühungen der Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus blockiert, die versucht haben, unter den verfassungsmäßigen Zwängen zu regieren, die sich daraus ergeben, dass sie Gesetze mit einem Senat mit demokratischer Mehrheit und einem demokratischen Präsidenten verabschieden müssen.



Am Sonntag schienen einige dieser rechtsextremen Republikaner den Ansatz von Gaetz zu begrüßen. Der Abgeordnete Byron Donalds (R-Fla.), Mitglied des ultrakonservativen House Freedom Caucus, sagte gegenüber Fox News, es sei klar, dass McCarthy in „Schwierigkeiten“ stecke. Auf die Frage, wie er über einen Antrag auf Amtsenthebung abstimmen würde, sagte Donalds: „Darüber muss ich wirklich nachdenken.“

„Es gibt im Moment eine Menge Vertrauensprobleme in meiner Kammer“, sagte er.



Andere Republikaner, die McCarthys Führung kritisch gegenüberstehen, verließen am Samstagabend das Kapitol und wollten nicht sagen, wie sie abstimmen würden, wenn Gaetz den Antrag einbringt, deuteten aber an, dass sie darüber nachgedacht haben.



„Ich stimme mit meinem Gewissen“, sagte der Abgeordnete Tim Burchett (R-Tenn.) in einem Interview. „I‘m over it. Wir werden unser Land verlieren.“



Im Gespräch mit ABC News sagte Gaetz, er plane, seinen Antrag auf Räumung immer wieder einzureichen.

„Es kann sein, dass ich ihn beim ersten Mal nicht bekomme, aber vielleicht bekomme ich ihn vor dem 15. „Ich werde dieses Ziel weiter verfolgen.“



Gaetz sagte jedoch, er habe keinen Ersatz für McCarthy im Sinn.



Erzkonservative Republikaner gehen nach Shutdown-Deal gegen Führung vor

Eine Mehrheit der GOP-Konferenz unterstützt McCarthy nach wie vor und würde für ihn als ihren Sprecher stimmen. Der Abgeordnete Jason T. Smith (R-Mo.) sagte der Moderatorin von „Sunday Morning Futures“ auf Fox News, Maria Bartiromo, am Sonntag, dass Gaetz mehr als 200 Demokraten bräuchte, die sich ihm anschließen, um McCarthy abzusetzen, „weil mehr als 200 Republikaner zu 100 Prozent hinter Sprecher McCarthy stehen“.

Und der Abgeordnete Michael Lawler (R-N.Y.), einer der schwächsten Republikaner in der Konferenz, sagte gegenüber „This Week“, Gaetz‘ Entscheidung sei eine „Hetzrede mit wahnhaftem Denken“. Lawler merkte an, dass Gaetz sich zwar darüber beschwert, wie langsam das Repräsentantenhaus bei der Verabschiedung von Bewilligungsvorlagen vorankommt, der Republikaner aus Florida aber selbst einer der Gründe dafür ist, dass sich der Prozess so lange hingezogen hat.



„Wissen Sie, was Matt Gaetz tun wird, indem er diesen Antrag auf Räumung des Parlaments auf den Tisch legt? Er wird die Möglichkeit verzögern, diese Arbeit in den nächsten 45 Tagen abzuschließen“, sagte Lawler. „Und genau wie er und einige meiner Kollegen es in den letzten drei Wochen getan haben, haben sie den Prozess verzögert, indem sie gegen die Regeln gestimmt und damit unsere Konferenzregeln verletzt haben. Sie haben den Prozess verzögert, indem sie sich weigerten, eine Einigung innerhalb der Konferenz zu erzielen“.



Angesichts der knappen Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus werden die Republikaner auf die Hilfe der Demokraten angewiesen sein, wenn mehr als fünf Hardliner für die Absetzung von McCarthy stimmen. Doch ihre Hilfe, wenn sie denn überhaupt gewährt wird, wäre mit einem hohen Preis verbunden.



Die Demokraten im Repräsentantenhaus sind sich ihrer Rolle in diesem Szenario bewusst und beginnen zu diskutieren, wie sie mit einer möglichen Anfechtung von McCarthys Sprecherschaft umgehen würden, da ihre Beteiligung - oder ihr Fehlen - darüber entscheiden wird, ob er als Sprecher des Repräsentantenhauses bleibt.



Mehrere Personen, die mit den privaten Gesprächen vertraut sind, haben gesagt, dass kein Plan endgültig ist und dass McCarthys eigenes Ringen in letzter Minute, um die Berücksichtigung eines sauberen kurzfristigen Ausgabengesetzes zu erzwingen, das einen Regierungsstillstand abwendete, viele Demokraten verärgert hat.



Gaetz sagte, er erwarte, dass die Demokraten McCarthy schützen werden.



„Wenn Kevin McCarthy nächste Woche um diese Zeit immer noch Sprecher des Repräsentantenhauses ist, dann nur, weil die Demokraten ihnen aus der Patsche geholfen haben und er ihr Sprecher sein kann, nicht meiner“, sagte Gaetz in „This Week“.



Die Nummer 2 im Demokratischen Ausschuss des Repräsentantenhauses, die Abgeordnete Katherine M. Clark (Massachusetts), teilte den Mitgliedern am Sonntag in einer Mitteilung mit, dass sie bereit seien, McCarthy „jederzeit, auch am Montag“, als Sprecher abzusetzen. Sie gab keine Präferenz in Bezug auf das Abstimmungsverhalten an und fügte hinzu, dass „wir eine fraktionsübergreifende Diskussion darüber führen werden, wie wir den Antrag am besten im Sinne des amerikanischen Volkes behandeln können“.



Einige gemäßigte Demokraten signalisierten, dass sie McCarthy helfen könnten, weil sie Gaetz mehr misstrauen.



„Jedes Mal, wenn wir alle zusammenarbeiten, verliert er den Verstand“, sagte der Abgeordnete Greg Landsman (D-Ohio) in einer Erklärung. „Er will nicht, dass Mitte-Links und Mitte-Rechts zusammenarbeiten, weil er im Mittelpunkt stehen muss. Wenn wir das tun, schafft er Chaos, um die Aufmerksamkeit zurückzugewinnen. Matt Gaetz hat kein Interesse am Regieren. Es geht ihm nur um Fernsehauftritte.“



Trump-naher Republikaner will McCarthy absetzen lassen

Für McCarthy, den die Demokraten verabscheuen und für unglaubwürdig halten, gibt es jedoch wenig Liebe. Es wäre eine extrem hohe Messlatte, die mit Zugeständnissen verbunden wäre, dass er zumindest die Art und Weise, wie er das Repräsentantenhaus führt, ändert.



„Bevor wir seinen Arsch retten, was bekommen wir?“, sagte ein demokratischer Abgeordneter. „Wir werden die Stimmen nicht zur Verfügung stellen, nur weil wir nette Leute sind.“



Es ist nicht die Aufgabe der Demokraten, die Republikaner vor sich selbst zu retten.

Einige Demokraten begrüßten jedoch die Idee, Gaetz zu helfen, McCarthy zu verdrängen. Die Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.), eine der prominentesten Progressiven im Repräsentantenhaus, sagte, sie würde „absolut“ dafür stimmen, McCarthy als Sprecher abzusetzen.



„Ich denke, Kevin McCarthy ist ein sehr schwacher Sprecher“, sagte sie am Sonntag gegenüber CNN. „Er hat eindeutig die Kontrolle über seine Fraktion verloren. . . Es ist nicht die Aufgabe der Demokraten, die Republikaner vor sich selbst zu retten.“



Abgeordnete Ann Kuster (D-N.H.), Vorsitzende der New Democrat Coalition, einer großen Fraktion, die sich aus pragmatischen Demokraten zusammensetzt, sagte in einem Interview, dass „das tiefe Misstrauen gegenüber McCarthy in der Fraktion, die gesetzgeberische Bilanz seiner Konferenz und die grundlose Anklageerhebung Gründe dafür sind, dass es für jeden Demokraten im Repräsentantenhaus schwierig wäre, für ihn zu stimmen.



Unabhängig davon sagte die Abgeordnete Nancy Pelosi (D-Calif.) - McCarthys Vorgängerin als Sprecherin des Repräsentantenhauses -, dass es bei Gaetz‘ Vorgehen gegen McCarthy „nicht um den Haushalt geht, sondern um eine Wertedebatte“.



„Sie verschwenden Ihre Zeit mit diesem Kerl, weil er im Repräsentantenhaus keinen Einfluss hat, außer im Fernsehen aufzutreten und im Internet Geld zu sammeln“, sagte Pelosi am Sonntag auf CNN.



Der Führer der Minderheit im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries (D-N.Y.), hat sich bei seinen demokratischen Parteifreunden ein erhebliches Maß an Vertrauen und Wohlwollen erworben, und es ist unwahrscheinlich, dass er dieses politische Kapital einsetzt, um McCarthy zu retten, sagen mehrere mit der Situation vertraute Personen.



Jede Forderung, die Jeffries an seine Parteimitglieder stellt, um McCarthys Sprecherposten zu retten, müsste von den Demokraten als bedeutender Sieg gewertet werden.



Donald Trump tritt wieder an – doch die Konkurrenz ist groß Fotostrecke ansehen

Zu den Forderungen, die unter den Demokraten im Raum stehen, gehören die Finanzierung der Regierung auf dem Niveau, dem McCarthy und Präsident Biden zuvor zugestimmt hatten, die Neuverteilung der Anzahl der Demokraten im Vergleich zu den Republikanern in den Ausschüssen und ein gleichmäßigerer Prozentsatz von Ohrmarken in den Bewilligungsvorlagen; die Demokraten sagen, dass sie einen deutlich geringeren Prozentsatz an Ohrmarken erhalten haben als die Republikaner.



Drastischere Zugeständnisse könnten bedeuten, McCarthy aufzufordern, die konservativen Hardliner in seiner Konferenz zu umgehen und eine Koalitionsregierung zu bilden, in der McCarthy mit der Mitte regiert.



Aber nur wenige Demokraten vertrauen darauf, dass McCarthy sich an seine Zusagen halten würde. Und einige Demokraten befürchten, dass das Chaos noch größer wird, wenn McCarthy als Sprecher abgesetzt wird. Sie befürchten auch, dass ein potenzieller Ersatz schlechter sein könnte als McCarthy - oder es könnte überhaupt keinen Ersatz geben.



„Die Demokraten haben nicht die Absicht, ihr Votum für einen Absetzungsantrag zu verraten, um Jeffries die beste Verhandlungsposition zu verschaffen“, sagte ein Abgeordneter, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, um die interne Dynamik offen zu diskutieren.



Eine Idee, die unter den Demokraten weithin diskutiert wurde, ist ein „Antrag auf Vertagung“ der in Frage stehenden Bestimmung, was verhindern würde, dass sie bei der Abstimmung für oder gegen McCarthy als Sprecher eine direkte Rolle spielen müssten.



Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass eine Gruppe institutionalistischer Demokraten mit „anwesend“ stimmt, wodurch die für eine Mehrheitsbeschlussfassung erforderliche Schwelle von 218 Stimmen gesenkt würde. Ein solcher Schritt würde es den Republikanern ermöglichen, McCarthys Schicksal innerhalb ihrer Reihen zu bestimmen.



Einige Republikaner erwarten, dass mehrere Demokraten aus gutem Willen mit „present“ stimmen werden, nachdem McCarthy seine wochenlange Haltung, nur konservative Gesetzesentwürfe durch seine Reihen zu bringen, geändert und das kurzfristige Finanzierungsgesetz eingebracht hat, das am Samstag verabschiedet wurde.



„Er wird dafür bestraft, dass er eine parteiübergreifende Gesetzesvorlage auf den Weg gebracht hat, um unsere Regierung offen zu halten“, sagte der Abgeordnete Brian Fitzpatrick (R-Pa.) in einem Interview am Samstag. „Man sollte also entweder glauben, dass diese Aktivität belohnt oder bestraft werden sollte.



Die Demokraten sagen, ihre Unterstützung sei nicht garantiert, und McCarthy müsse seine Fraktion offiziell um Hilfe bitten. Selbst die gemäßigten Demokraten, die am ehesten bereit sind, den Graben zu überqueren, sagen, dass sie nur dann für das Parlament stimmen würden, wenn McCarthy sie direkt um Hilfe bittet und sich verpflichtet, das Parlament parteiübergreifender zu gestalten.



Wenn nicht, „werden sie ihn abwählen“, sagte ein Berater der Demokraten, der mit der Denkweise der Gemäßigten vertraut ist.



Am Sonntag, nach seiner Rede zur Verabschiedung der Resolution, wich Biden der Frage aus, ob die Demokraten McCarthy retten sollten, wenn Gaetz einen Antrag auf Abwahl stellt. Der Präsident sagte lediglich, er hoffe, dass „diese Erfahrung für den Sprecher eine persönliche Offenbarung“ gewesen sei.



„Ich bin nicht sarkastisch“, fügte er hinzu.



McCarthys endgültige Entscheidung, die Hardliner nicht mehr zu beschwichtigen, sondern auf eine pragmatische Gruppe von Republikanern zu hören, die vorschlugen, auf die Stimmen ihrer Kollegen zu verzichten und sich stattdessen auf die Demokraten zu verlassen, um die Regierung zu finanzieren, wurde von einigen Republikanern und Demokraten als eine Möglichkeit gesehen, wie das Repräsentantenhaus in Zukunft funktionieren könnte.



Der Abgeordnete Kelly Armstrong (R-N.D.) warnte seine republikanischen Kollegen, nicht aus den Augen zu verlieren, worauf sie hingearbeitet haben. Sollte McCarthy abgesetzt werden, würde dies wertvolle Zeit kosten, um die Regierung für das gesamte Jahr zu finanzieren.



„Wir können entweder am Montag mit der Verabschiedung eines Ein-Themen-Gesetzes beginnen und die Grenze sichern, oder wir können den Zirkus beginnen“, sagte Armstrong am Samstag.



Zu den Autoren Marianna Sotomayor berichtet für die Washington Post über das Repräsentantenhaus und konzentriert sich dabei vor allem auf die Führung der Demokraten und Republikaner. Sotomayor kam 2021 von NBC News zu The Post. Leigh Ann Caldwell ist Mitautorin von The Washington Post‘s Early 202 und beschäftigt sich mit dem Kongress und der Politik. Außerdem ist sie Moderatorin bei Washington Post Live und führt Interviews mit hohem Nachrichtenwert. Bevor sie 2022 zu The Post kam, war Caldwell Korrespondentin bei NBC News, zuletzt als Mitglied der Kongressabteilung. Mariana Alfaro ist Reporterin für das Team für politische Nachrichten der Washington Post. Die gebürtige El Salvadorianerin arbeitet seit 2019 für die Post. Zuvor absolvierte Mariana ein Praktikum bei der New York Times, dem Wall Street Journal, Insider und der Texas Tribune .Laura Reiley und Patrick Marley haben zu diesem Bericht beigetragen.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 02. Oktober 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.