Medien in den USA berichten kaum noch über Trumps aggressive Rhetorik

Der frühere US-Präsident Donald Trump. © Julia Nikhinson/Imago

Donald Trump verschärft im Wahlkampf in den USA zusehends seine Rhetorik. Doch viele Medien ignorieren ihn inzwischen. Das könnte zum Problem werden.

Washington, D.C. - Letzte Woche schlug der führende Präsidentschaftskandidat der Republikanischen Partei vor, mutmaßliche Ladendiebe hinzurichten. „Wenn Sie einen Laden ausrauben, können Sie ganz einfach davon ausgehen, dass Sie beim Verlassen des Ladens erschossen werden“, sagte der ehemalige Präsident Donald Trump in Anaheim, Kalifornien, als er auf dem Parteitag der Republikaner seine Vision für eine zweite Amtszeit erläuterte. Als das Publikum applaudierte, lachte und jubelte, fügte Trump zur Betonung hinzu: „Erschossen!“

Trumps Befürwortung von außergerichtlichen Tötungen wurde von den Zeitungen und Fernsehsendern in Kalifornien ausführlich behandelt, von der nationalen Presse jedoch im Allgemeinen ignoriert. Kein Mainstream-Fernsehsender übertrug seine Rede live oder brachte später in der Nacht einen Auszug daraus. CNN und MSNBC erwähnten sie während der Podiumsdiskussionen in den nächsten Tagen. Die Washington Post, das Wall Street Journal, NPR und PBS berichteten überhaupt nicht darüber. Die New York Times schrieb vier Tage später darüber und brachte die Geschichte auf Seite 14 ihrer Printausgabe.

Die Rede in Anaheim war Teil einer immer aggressiveren Rhetorik Trumps - und einer eher verhaltenen Reaktion der Medien auf seine wiederholten Gewaltaufrufe.



Während seiner Rede in Anaheim machte sich Trump auch über den Ehemann der Abgeordneten Nancy Pelosi (D-Kalifornien) lustig, der im vergangenen Jahr bei einem Hammerangriff durch einen Angreifer schwer verletzt wurde, der angeblich den Lügen des ehemaligen Präsidenten über eine „gestohlene“ Wahl 2020 Glauben schenkte.

Trump will Vergeltung üben

Wenige Tage vor seinem Auftritt in Kalifornien hat Trump auf seiner Plattform Truth Social angedeutet, dass der scheidende Vorsitzende der Joint Chiefs of Staff, General Mark A. Milley, den „TOD“ verdiene, weil er chinesischen Beamten versichert habe, dass die Vereinigten Staaten in den letzten Tagen der Trump-Regierung keine Angriffspläne hätten.



Er hat auch angedeutet, dass er Vergeltung an Richtern, Staatsanwälten, Zeugen und Beamten üben will, die an seinen zahlreichen Straf- und Zivilverfahren beteiligt sind. Im April sagte Trump, dass eine Anklage durch den Bezirksstaatsanwalt von Manhattan, Alvin L. Bragg (D), zu „potenziellem Tod und Zerstörung“ führen würde. Am Montag rief Trump angesichts einer Zivilklage wegen angeblichen Geschäftsbetrugs dazu auf, Letitia James (D), die Generalstaatsanwältin des Staates New York, die die Klage eingereicht hatte, zu verfolgen.



Die jüngste Bemerkung fand nur vereinzelt Beachtung.



Laut Brian Klaas, Politikwissenschaftler am University College London, haben Trumps Andeutungen von Gewalt in der Presse relativ wenig Beachtung gefunden, weil sie zur Routine geworden sind. Klaas sagt, dies spiegele die Banalität des Verrückten“ wider - eine Tendenz der Nachrichtenmedien, Aussagen zu ignorieren oder herunterzuspielen, die einst als schockierend galten, heute aber aufgrund ihrer Wiederholung eher als selbstverständlich angesehen werden.



„Bombardiert von einem konstanten Strom von geistesgestörtem autoritärem Extremismus eines Mannes, der bald wieder Präsident werden könnte, haben [Journalisten] jeglichen Sinn für Maßstäbe und Perspektiven verloren“, schrieb Klaas letzte Woche im Atlantic in einer Schlagzeile, die sowohl schockierend als auch nicht überraschend war: „Trump bringt die Idee ins Spiel, den Vorsitzenden der Joint Chiefs, Milley, zu exekutieren“. Klaas fuhr fort: „Aber weder die amerikanische Presse noch die Öffentlichkeit können es sich leisten, sich einlullen zu lassen. Der Mann, der als Präsident zu einem gewalttätigen Angriff auf das US-Kapitol angestiftet hat, um eine Wahl zu kippen, schürt erneut offen politische Gewalt und befürwortet ausdrücklich autoritäre Strategien, sollte er an die Macht zurückkehren.“

Trumps „gefährliche Doppelmoral“

In einem Interview mit The Post sagte Klaas, Trumps lange Geschichte schockierender Kommentare habe „eine gefährliche Doppelmoral“ in der Nachrichtenberichterstattung geschaffen: Trumps jüngste Empörung erregt weniger Aufmerksamkeit, weil sie typisch oder zu erwarten ist, aber kleinere Fehler anderer Kandidaten und Beamter erhalten unverhältnismäßig viel Aufmerksamkeit, weil sie neu sind.

Daher, so Klaas, die übermäßige Berichterstattung in der letzten Woche über den Hund von Präsident Biden, der einen Secret-Service-Agenten gebissen hat.

Seit seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus vor mehr als 30 Monaten ist Trump kaum aus den Nachrichten verschwunden. Der Schwerpunkt der Medien lag jedoch auf seiner Wiederwahlkampagne und seinen zahlreichen juristischen Problemen, darunter 91 Anklagen wegen Straftaten, und nicht so sehr auf den eskalierenden und alarmierenden Äußerungen.

Kürzlich bezeichnete Trump die Berichterstattung von NBC und MSNBC über ihn als „Verrat“ und versprach, gegen die Muttergesellschaft Comcast Corp. zu ermitteln, falls er ins Amt zurückkehrt.

Ein Nachrichtenmanager des Senders wies auf einen banalen Grund hin, warum Trumps Rede in Anaheim von seinem Sender und anderen ignoriert wurde: Sie fand in einer Woche statt, in der der drohende Stillstand der Regierung das beherrschende Thema war. Ein Korrespondent desselben Senders - beide sprachen unter der Bedingung der Anonymität, da keiner von ihnen befugt war, sich öffentlich zu äußern - sagte ebenfalls, dass ein Teil der Nichtbeachtung darauf zurückzuführen sei, dass man gefährliche Äußerungen von Trump nicht verstärken wolle“.



Die Sprecher von ABC, CBS, NBC, CNN und Fox News lehnten es entweder ab, sich zu dieser Geschichte zu äußern, oder reagierten nicht auf Bitten um einen Kommentar.

Milde Reaktion der Medien auf Trumps verbale Ausfälle überrascht

Der Herausgeber des Magazins Atlantic, Jeffrey Goldberg, dessen jüngste Geschichte über Milley Trumps Idee von Milleys Hinrichtung ausgelöst hatte, sagte, er sei von der milden Reaktion auf Trumps Truth-Social-Post überrascht.

„Ich hatte erwartet, dass jede Website und alle Kabelnachrichtensendungen mit einer Geschichte darüber beginnen würden, dass Trump die Hinrichtung des höchsten Militäroffiziers des Landes fordert“, sagt Goldberg. „Wenn Barack Obama oder George W. Bush das getan hätten, wären die Nachrichtenmedien sicher voll davon gewesen.“

Goldberg fügt hinzu: „Es ist unsere Aufgabe, die Menschen mit genauen Informationen über die Kandidaten für das Präsidentenamt zu versorgen. Wenn einer der Spitzenkandidaten sagt, er sei dafür, Ladendiebe zu erschießen, haben wir die Verantwortung, die Leser und Wähler darüber zu informieren.“



Charlie Sykes, Schriftsteller und Gründer der Website für politische Analysen The Bulwark, war ebenfalls verblüfft über die träge Reaktion der Presse auf Trumps Äußerungen über Ladendiebe. „Wenn der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten die außergerichtliche Tötung von Ladendieben befürwortet und wir uns fragen müssen, ob das berichtenswert ist, müssen wir neu bewerten, was wir für wichtig halten“, sagte er.

Sykes zufolge deutet dies darauf hin, dass die Medien immer noch nicht wissen, wie sie über Trump berichten sollen, mehr als acht Jahre nach seiner Ankündigung, für das Präsidentenamt zu kandidieren.



Seit seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus hat Trump offen eine Reihe von Vorschlägen gemacht, die sowohl die Befugnisse des Bundes als auch die Verfassung selbst überschreiten könnten. Er hat sich für den Einsatz des Militärs zur Bekämpfung der Straßenkriminalität und zur Abschiebung von Menschen ohne Papiere ausgesprochen. Er hat auch vorgeschlagen, Obdachlose gewaltsam aus den Städten zu entfernen und sie in Lager zu schicken, die von der Bundesregierung betrieben werden.



Und er hat autoritäre ausländische Führer wie den russischen Präsidenten Wladimir Putin, den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman und den ungarischen Premierminister Viktor Orban gelobt oder verteidigt.

Trump muss ernst genommen werden

„Nachrichtenorganisationen müssen Trumps Äußerungen sowohl wörtlich als auch ernst nehmen“, sagt Susan Glasser, die Trumps Präsidentschaft als Autorin und Korrespondentin für den New Yorker dokumentiert hat.

„Keine Frage, wenn der führende republikanische Kandidat mit dem Vorsitzenden der Generalstabschefs und mit Ladendieben über den ‚TOD‘ spricht und täglich eine Reihe anderer bedrohlicher, bizarrer und verfassungsrechtlich fragwürdiger Äußerungen von sich gibt, müssen Journalisten darüber berichten“, sagte sie per E-Mail und fügte hinzu: „Die letzten Jahre sind übersät mit Beispielen für unvorstellbare Dinge, die Trump tatsächlich getan hat“, darunter der Versuch, das Wahlergebnis 2020 zu kippen, was in der gewaltsamen Plünderung des US-Kapitols gipfelte.



Unabhängig von der Reaktion der Medien wird Trumps bedrohliche Rhetorik von seinen treuen Anhängern registriert. Seine Bemerkung über die Erschießung mutmaßlicher Diebe in der vergangenen Woche wurde durch lauten Applaus unterbrochen.



„Trump! Trump! Trump!“, skandierte die Menge.

Zum Autor Paul Farhi ist seit 2010 Medienreporter bei der Washington Post. Zuvor war er als Finanzreporter, politischer Reporter und Style-Reporter tätig.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 05. Oktober 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.