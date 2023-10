Mit Marinefliegern gegen Kamikaze-Drohnen: Russland will Kiews tödliche Strategie aus der Luft stoppen

Von: Felix Busjaeger

Putins Marineflieger sollen nun im Ukraine-Krieg vermehrt über dem Schwarzen Meer eingesetzt werden. Das Bild zeigt zwei Suchoi Su-24 bei einem Trainingsflug. (Archivbild) © Nikolai Akimov, Oleg Porokhovnikov/TASS/imago

Im Ukraine-Krieg verschieben sich die Kräfte zuungunsten Putins. Im Schwarzen Meer will Russland nun Flugzeuge gegen Kiews Drohnen einsetzen, um die Verluste zu reduzieren.

London/Moskau – Ukrainische Überwasserdrohnen gelten im Ukraine-Krieg als tödliche Gefahr bei den Kämpfen im Schwarzen Meer – und werden für die Verteidiger immer wichtiger. Da Kiew keine eigene Flotte mehr besitzt, greifen Marine-Spezialeinheiten auf die selbstgebauten Drohnen-Boote zurück und können immer wieder Erfolge gegen Wladimir Putin verbuchen. Die gegenwärtige Gegenoffensive gegen die russischen Aggressoren sorgt derweil offenbar im Kreml für ein strategisches Umdenken: Um effektiver gegen die Bedrohung im Schwarzen Meer vorzugehen, sollen nun vermehrt russische Marineflieger eingesetzt werden.

Jagd auf Drohnenboote der Ukraine: Putin schickt im Ukraine-Krieg Marineflieger an die Seefront

Sie sind klein, wendig und haben im Ukraine-Krieg nur eine einzige Aufgabe: während der Gegenoffensive gegen Putins Truppen möglichst viel Schaden anrichten. Die sogenannten Kamikaze-Boote der ukrainischen Streitkräfte tragen eine tödliche Ladung Sprengstoff und werden vermehrt gegen die russische Marine eingesetzt. Zwar mag es auf einen ersten Blick wie ein verzweifelter Versuch der Ukrainer wirken, allerdings bewies die Armee von Präsident Wolodymyr Selenskyj bereits kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs, dass Erfindungsreichtum gegen Putins Armee zielführend sein kann.

Wenige Wochen nach Kriegsbeginn gelang es den Ukrainern unter anderem, den Stolz der russischen Schwarzmeer-Flotte, die Moskwa, zu versenken. Auch damals setzten die Kämpfer etwa auf Drohnen-Unterstützung. Offenbar sorgt die Strategie im Ukraine-Krieg nun dafür, dass Russland, um die eigenen Verluste im Krieg in der Ukraine gering zu halten, vermehrt auf Aufklärung setzt.

Marineflieger im Schwarzen Meer: Im Ukraine-Krieg sollen Bomber Kamikaze-Drohnen stoppen

Wie das britische Verteidigungsministerium in seinem täglichen Bericht zur täglichen Lage im Ukraine-Krieg schreibt, würden die russischen Marineflieger nämlich zunehmend an Bedeutung gewinnen. Russland nutze auch angesichts ukrainischer Angriffe auf die russische Marine die Seeluftstreitkräfte beim Versuch, den Nordwesten des Schwarzen Meeres zu kontrollieren, heißt es weiter. Vermutet wird, dass die Hauptaufgabe sei, Drohnenboote der Ukraine frühzeitig zu identifizieren. Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine im Februar 2022 täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London Desinformation vor.

Um die Drohnenboote zu finden, nutzen die Marineflieger vor allem Amphibienflugzeuge vom Typ Be-12 Tschaika (Nato-Code: Mail). Angriffe würden mit Bombern des Typs Suchoi Su-24 geflogen. Der taktische Bomber aus der Sowjet-Ära steht seit 1974 im Dienst der Streitkräfte und kann neben herkömmlichen Waffen auch mit nuklearen Sprengkörpern ausgestattet werden.

Kämpfe im Schwarzen Meer verschieben Kräfteverhältnis im Ukraine-Krieg: Putin unter Druck

Dass Putins Seehoheit im Schwarzen Meer während der vergangenen Monate des Ukraine-Kriegs immer weiter bröckelt, zeigte sich auch zuletzt bei den intensivierten Attacken der Ukrainer auf die Krim-Halbinsel. Bei Angriffen auf Sewastopol waren mehrere Schiffe der russischen Marine schwer beschädigt worden. Dass auch die zivile Schiffsfahrt in der Region trotz Drohungen des Kremls wieder ukrainische Häfen anlaufen kann, verdeutlicht umso mehr, dass Putins Kontrolle über die Region weiter schwindet. Der vermehrte Einsatz von Marinefliegern könnte nun aber dafür sorgen, dass sich das Kräfteverhältnis im Schwarzen Meer erneut zugunsten Russlands verschiebt. (fbu mit dpa)