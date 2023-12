Pentagon meldet Angriff der Huthi auf US-Kriegsschiff im Roten Meer

Von: Bona Hyun

Mit Drohnen attackieren die Huthi-Rebellen aus dem Jemen Fracht- und Kriegssschiffe im Roten Meer. Die USA drohen mit Konsequenzen.

Update vom 4. Dezember, 09.08 Uhr: Ein Sprecher der Huthi-Rebellen hat sich nach den Drohnenangriffen auf ein US-Kriegsschiff und mehrere Handelsschiffe zu Wort gemeldet. Das berichtet die Nachrichtenagentur Al Jazeera. Die vom Iran unterstützte Gruppierung bestätigten erneut den Zwischenfall auf dem Roten Meer. Man habe aber nicht auf ein US-Kriegsschiff gezielt, sondern vielmehr zwei israelische Schiffe attackierten wollen.

Erstmals sprachen die Rebellen auch über die Art des Angriffs. Dieser sei simultan mit Kampfdrohnen aus der Luft und Marine-Raketen zu Wasser erfolgt.

Pentagon bestätigt Angriff auf Kriegsschiffe im Roten Meer

Update vom 4. Dezember, 06:50 Uhr: Das amerikanische Militärkommando für den Nahen Osten (Centcom) bestätigt den Drohnenangriff auf das Kriegsschiff USS Cairney. Die Nachrichtenagentur AFP berichtete, der Zerstörer habe laut Centcom drei Drohnen abgeschossen. Diese seien auf das Schiff zugeflogen, nachdem es drei Handelsschiffen zur Hilfe gekommen war, die vor der jemenitischen Küste beschossen wurden.

Centcom erklärte, die Angriffe stellten „eine direkte Bedrohung für den internationalen Handel und die Sicherheit im Seeverkehr“ dar. „Wir haben auch allen Grund zu der Annahme, dass diese Angriffe zwar von den Huthis im Jemen verübt werden, aber in vollem Umfang von Iran unterstützt werden“, hieße es weiter. Die USA würden „in voller Abstimmung mit ihren internationalen Verbündeten und Partnern alle geeigneten Maßnahmen in Erwägung ziehen“, kündigte das Militärkommando an.

Huthi-Rebellen bekennen sich zu Angriff auf dem Roten Meer

Update vom 3. Dezember, 21.46 Uhr: Die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen bekannten sich zu Angriffen im Roten Meer. Sie hätten zwei israelische Schiffe in der Meerenge Bab al-Mandab mit einer Rakete sowie einer Drohne attackiert, sagte Huthi-Militärsprecher Jahja Sari laut dpa am Sonntag. Es handele sich um die Schiffe „Unity Explorer“ und „Number 9“.

Aus dem US-Verteidigungsministerium hieß es zuvor, es gebe Hinweise, dass auch ein Zerstörer der US-Marine Ziel der Attacke gewesen sei. Eine Bestätigung gab es dafür zunächst nicht. Israels Armeesprecher Daniel Hagari betonte, die beiden angegriffenen Schiffen hätten keine Verbindung zum Staat Israel. Eines der Schiffe sei erheblich beschädigt worden und in Seenot. Es drohe zu sinken.

Angriff auf US-Kriegsschiff aus dem Jemen gemeldet

Erstmeldung vom 3. Dezember, 17.30 Uhr: Virginia – Ein amerikanisches Kriegsschiff und mehrere Handelsschiffe sind am Sonntag (3. Dezember) im Roten Meer angegriffen worden. Das teilte das Pentagon laut der Associated Press (AP) mit. „Wir haben Kenntnis von Berichten über Angriffe auf die USS Carney und Handelsschiffe im Roten Meer und werden Informationen liefern, sobald sie verfügbar sind“, heißt es.

Das Pentagon vermeldet Angriff auf das US-Kriegsschiff USS Carney. © Petty Officer 2nd Class Aaron La/imago

Pentagon vermeldet Angriff auf US-Kriegsschiff – Dauer betrug offenbar bis zu fünf Stunden

Das Pentagon gab laut der AP nicht an, woher der Beschuss seiner Meinung nach kam. Ein US-Beamter, der aus nachrichtendienstlichen Gründen anonym bleiben wollte, sagte, der Angriff habe gegen 10 Uhr morgens in Sanaa, Jemen, begonnen und bis zu fünf Stunden gedauert.

Es wird vermutet, dass die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen hinter dem Angriff stecken könnten. Die Rebellen haben eine Reihe von Angriffen auf Schiffe im Roten Meer verübt und Drohnen und Raketen auf Israel abgefeuert, das im Gazastreifen Krieg gegen die Hamas führt. Von den Huthi-Rebellen gab es bislang keine unmittelbare Stellungnahme. Ein Militärsprecher der Huthi sagte jedoch, dass in Kürze eine „wichtige“ Erklärung veröffentlicht werde.

Ein Sprecher der Huthi-Rebellen verkündete laut n-tv inzwischen tatsächlich einen Drohnenangriff im Roten Meer. Allerdings habe dieser auf zwei israelische Schiffe abgezielt: Die beiden Schiffe Unity Explorer und Number Nine seien angegriffen worden, nachdem sie Warnungen der Marine der Miliz ignoriert hätten, sagte der Sprecher. Von einem US-Kriegsschiff ist keine Rede.

US-Kriegsschiff im Roten Meer angegriffen – Huthi-Rebellen beteiligt?

Vergangene Woche hatte das US-Militär einen Angriff auf das US-Kriegsschiff USS „Mason“ vermeldet. Demnacht wurden zwei Raketen aus dem Jemen in Richtung des Roten Meeres abgefeuert – und zwar aus den Teilen, die von den aufständischen Huthi beherrscht werden.

Die Raketen seien abgefeuert worden, nachdem die US-Marine auf einen Notruf eines Tankers reagiert hatte, der von bewaffneten Personen gekapert worden war, teilte das US-Militär am Sonntag (26. November) mit. Unbekannte Angreifer brachten offenbar den Tanker im Golf von Aden in ihre Gewalt. Die abgeschossenen Raketen stürzten rund zehn Seemeilen von den beiden Schiffen entfernt ins Meer. (bohy mit afp)