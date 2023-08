Trotz fehlender Mehrheit: Spaniens Oppositionschef mit Regierungsbildung beauftragt

Von: Patrick Peltz

Spanien steht vor einer schwierigen Regierungsbildung. Für den ersten Versuch hat der König die Opposition beauftragt. Für den Fall eines Scheiterns steht der amtierende Ministerpräsident schon bereit.

Madrid – Der spanische König Felipe VI. hat am Dienstagabend (22. August) gemäß dem offiziellen Protokoll den konservativen Parteichef Alberto Núñez Feijóo als künftigen Regierungschef vorgeschlagen. Nach der spanischen Verfassung sei es üblich, erklärte der Königspalast, zunächst die Partei mit den meisten Sitzen mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Vor seiner Ankündigung hatte sich der Monarch bereits mit dem amtierenden sozialdemokratischen Regierungschef Pedro Sánchez und Santiago Ascabal von der rechtsextremen Partei Vox zu Gesprächen getroffen.

Feijóos Partido Popular (PP) muss sich nun der Investitur genannten Abstimmung im Parlament stellen. Dort hat sie nach derzeitigem Stand keine Regierungsmehrheit. In einer Erklärung ließ Feijóo verlauten: „Ich stelle mich zur Verfügung, um die große Mehrheit zu vertreten, die die demokratische Würde bewahren will, für die so viele gekämpft haben“. Er fügte hinzu, dass ihm nur vier Stimmen zur Mehrheit fehlten.

Erfolgreiche Regierungsbildung der PP unwahrscheinlich

Um zum Regierungschef gewählt zu werden, benötigt der vom Staatsoberhaupt nominierte Kandidat im ersten Wahlgang mindestens 176 von 350 Stimmen der Abgeordneten. Im zweiten Wahlgang reicht die einfache Mehrheit. Nach derzeitigem Stand hat Feijóo nur sehr geringe Chancen, vom Unterhaus zum Nachfolger des sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Sánchez gewählt zu werden. Zwar hatte seine PP die Wahl am 23. Juli vor der Partido Socialista Obrero Español (PSOE) gewonnen. Mit 137 Sitzen blieb sie aber hinter den Erwartungen zurück. Nach dem sensationellen Erfolg bei den Regional- und Kommunalwahlen Ende Mai hatte sich die Partei auch bei den Parlamentswahlen mehr Stimmen erhofft.

Die rechtsextreme Partei Vox, die als wahrscheinlicher Koalitionspartner gilt, verlor 19 Sitze und kann mit den verbleibenden 33 Sitzen der PSOE allein nicht zur Macht verhelfen. Auf nationaler Ebene gibt es dieses Bündnis bereits in drei spanischen Regionen. Andere kleinere Parteien, die in der Vergangenheit die PP unterstützt hatten, haben deutlich gemacht, dass sie keine Koalition mit der Vox eingehen werden.

Spaniens Parlamentspräsidentin Francina Armengol kündigt Nunez-Feijoo als Kandidaten des Königs für die Bildung einer neuen Regierung an © dpa

Sánchez bereit zur Regierungsbildung

Scheitert Feijóo bei der Regierungsbildung, bleiben zwei Monate Zeit, um eine andere Mehrheit zu finden. Andernfalls würden Neuwahlen angesetzt. Sánchez steht bereits in den Startlöchern. Er hatte nach dem Treffen mit Felipe VI. auf eine womöglich größere Anzahl Stimmen verwiesen, die er auf sich vereinen könne. In der vergangenen Woche wurde seine Parteikollegin Francina Armengol zur neuen Parlamentspräsidentin gewählt. Unter den insgesamt 178 Stimmen waren auch Stimmen von Parteien, auf die Sánchez hofft, sollte Feijóo wie erwartet scheitern.

Allerdings ließen die Parteien bislang offen, ob sie der PSOE mit ihren Stimmen zur Mehrheit verhelfen würden. Neben den Stimmen des Linksbündnisses Sumar und mehrerer kleinerer Regionalparteien bräuchte Sánchez auch eine Einigung mit der Partei Junts des im Exil lebenden katalanischen Separatistenführers Carles Puigdemont. Junts fordert aber bislang ein Unabhängigkeitsreferendum, was Sánchez ablehnen dürfte.

Neuwahlen als Folge eines Scheiterns von Feijóo und Sánchez

Sollte es Feijóo wie auch Sánchez nicht gelingen, eine neue Regierung zu bilden, so wäre das wahrscheinlichste Szenario Neuwahlen. Denn andere Koalitionsbildungen, wie etwa eine Große Koalition aus konservativer PP und sozialdemokratischer PSOE, gelten in Spanien als undenkbar. Auch eine Minderheitsregierung der Konservativen, die immer auf eine Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten angewiesen wäre, gilt als wenig realistisch. Neuwahlen müssten dann innerhalb von 47 Tagen nach der Ablehnung der Kandidatur stattfinden. Viele in der viertgrößten Volkswirtschaft der Europäischen Union, die derzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehat, befürchten daher eine längere politische Hängepartie. (PaPel/dpa)