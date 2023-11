Beerdigung von Rosalynn Carter: Melania Trump sticht aus der Riege der First Ladies heraus

Die ehemaligen First Ladies Hillary Clinton (l-r), Laura Bush, Michelle Obama und Melania Trump kommen zu einem Gedenkgottesdienst für die ehemalige First Lady Rosalynn Carter in der Glenn Memorial Church. © Andrew Harnik/dpa

Sie kam tatsächlich: Melania Trump nahm an der Beerdigung für Rosalynn Carter teil – mit allen anderen First Ladies. Es soll nett gewesen sein – ohne Kameras.

Washington – Als sich am Dienstag fünf First Ladies in einer Kirche in Atlanta versammelten, um Rosalynn Carter zu gedenken, stach eine von ihnen aus der Menge heraus: Die ehemalige First Lady Melania Trump trug ein helles Grau in einem Meer von meist dunklen Kleidern und Jacken – für viele eine visuelle Erinnerung an ihre Besonderheit in der Menge der Würdenträger.

Beerdigung von Rosalynn Carter: Melania Trump mit anderen First Ladies dabei

Melania Trump war freundlich, als sie die Familie Carter traf, deren Ehemann Jimmy Carter regelmäßig mit Donald Trump aneinandergeraten ist, und sie schien glücklich zu sein, dort zu sein, so die Familie von Rosalynn Carter. „Sie sagte nette Dinge über meine Mutter“, sagte Chip Carter, der Sohn der Carters, in einem Interview im Vorfeld der Beerdigung. „Sie dankte uns für die Einladung und wir dankten ihr für ihr Kommen – und ich umarmte sie.“

Mitglieder der Carter-Familie sagten, sie hätten keine Anzeichen von Unbehagen zwischen Melania Trump und den anderen – Jill Biden, Michelle Obama, Laura Bush und Hillary Clinton – bemerkt, als sie außerhalb der Öffentlichkeit zusammen waren. Aber vor der Kamera schien es reichlich davon zu geben. Die Frauen sahen sich kaum an oder lächelten, und sie schienen sich zu bemühen, nach dem Betreten der Kirche geradeaus zu blicken.

Melania Trump, die sich zuletzt rar gemacht hatte, stand neben Michelle Obama, aber sie schienen nicht miteinander zu sprechen oder sich auch nur gegenseitig zu würdigen. Manchmal schien sich Obama – die sagte, dass falsche Behauptungen von Donald Trump über die Staatsbürgerschaft ihres Mannes zu Drohungen gegen ihre Familie geführt hätten – von ihr wegzudrehen.

Historisch gesehen war es nichts Besonderes, dass eine ehemalige First-Lady an einer Gedenkfeier für eine ihrer Vorgängerinnen teilnahm - ein feierlicher Anlass, der seit langem Parteigrenzen überbrückt und ehemalige Bewohner des Weißen Hauses zum Trauern zusammenbringt.

Wo ist Melania Trump? First Lady hat sich 2023 selten öffentlich gezeigt

Aber Trump wurde selten in der Öffentlichkeit im Jahr 2023 gesehen, seit sie das Weiße Haus kurz nach den Ausschreitungen am 6. Januar 2021 im US-Kapitol verließ, bei denen viele Anhänger ihres Mannes sagten, sie glaubten, dass die Wahl von Joe Biden gestohlen worden sei. In ihrer Begleitung verließ Donald Trump Washington, ohne an Bidens Amtseinführung teilzunehmen, und war damit der erste scheidende Präsident seit 150 Jahren, der seinem Nachfolger nicht zur Seite stand.

Carters Familie sagte, sie habe Melania Trump ausdrücklich wissen lassen wollen, dass sie zu dem Gottesdienst eingeladen sei. In einer Zeit der Spaltung hoffte sie, dass sich alle First Ladies zu ihrem Abschiedsgruß solidarisch zeigen würden.

„Meine Großmutter hat gegen einige ihrer Ehemänner gekämpft und gegen sie gestimmt“, sagte Jason Carter, der Enkel der Carters. „Aber sie war der Meinung, dass es Dinge gibt, die wichtiger sind als Politik.“ Carter wollte Trump aus Respekt vor der oft unbesungenen Rolle der First Ladies einbeziehen, so ihre Familie und Freunde.

„Sie wissen, was der Job mit sich bringt“, sagte Paul Costello, der für Rosalynn Carter im Weißen Haus arbeitete. „Ich würde sie nicht als beste Freunde bezeichnen, aber ich denke, sie haben großen Respekt. . . . Ein einzigartiges Band, unabhängig davon, welcher Partei sie angehören oder wie sehr ihr Mann respektiert oder nicht respektiert wird.“

Rosalynn Carter war Vorbild für Trump

Während des Gottesdienstes spielten mehrere Redner auf diese dauerhafte Verbindung zwischen den First Ladies an - eine Rolle, die Carter, die diesen Monat im Alter von 96 Jahren starb, modernisierte. Sie stellte professionelle Mitarbeiter ein, um die Vorteile der hochkarätigen Plattform zu nutzen, und nahm trotz der Kritik einiger Wähler an Kabinettssitzungen und nationalen Sicherheitsbesprechungen teil. Als überzeugte Verfechterin der Frauenrechte war Carter auch die engste politische Beraterin ihres Mannes.

„Diese Frauen haben eine persönliche Bindung, nicht viele Menschen teilen das, was sie erlebt haben“, fügte Jason Carter in einer Rede anlässlich der Ehrung hinzu.

Bringt der gemeinsame Auftritt politische Entspannung?

Jason Carter nannte jede der First Ladies vom Altar aus beim Namen und sprach von ihrer „bemerkenswerten Schwesternschaft“. In Anspielung auf die Macht und den Einfluss seiner Großmutter und der anderen versammelten First Ladies fügte er unter dem Gelächter von Hunderten in der Kirche hinzu: „Wir heißen auch Ihre reizenden Ehemänner willkommen“.

Präsident Biden, der die Carters seit ihrer Zeit im Weißen Haus kennt, und der ehemalige Präsident Bill Clinton, ein Demokrat aus den Südstaaten, dessen Weg vom Gouverneur zum Präsidenten an die Karriere von Jimmy Carter erinnerte, nahmen am Dienstag an dem Gottesdienst teil. Donald Trump, George W. Bush und Barack Obama waren nicht anwesend.

Virginia Tate, eine Anwältin für den Schutz der Privatsphäre, die in der Nähe der Kirche auf dem Campus der Emory University stand, hatte wenig Hoffnung, dass die Versammlung der First Ladies bei der Trauerfeier irgendeinen Einfluss auf die politischen Brüche in Amerika haben würde. „Es ist irgendwie bedeutungslos“, sagte sie. Andere meinten jedoch, die Bilder hätten etwas bewirkt.

„Das ist etwas, was das Land braucht. Es ist im Moment so hyper-polarisiert, dass die Leute immer bereit sind, einen Streit anzufangen“, sagte Mark Rosenberg, ein Anwalt für globale öffentliche Gesundheit, der in der Nähe stand.

Danielle Paquette hat zu diesem Bericht beigetragen.

Zur Autorin Mary Jordan ist eine mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Korrespondentin, die derzeit über Politik schreibt. Sie war 14 Jahre lang als Auslandskorrespondentin der Washington Post in Tokio, Mexiko-Stadt und London tätig.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 29. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.