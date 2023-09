Mit krudem Nazi-Vergleich: Meloni-Koalitionspartner hetzt gegen Scholz-Regierung – wegen Geflüchteten

Von: Felix Durach

Fördert Scholz die illegale Einwanderung? Der Koalitionspartner von Meloni erhebt schwere Vorwürfe gegen Deutschland – und zieht einen kruden Nazi-Vergleich.

Rom – Die Debatte um illegale Migration in Italien gewinnt deutlich an Schärfe. Nachdem in den vergangenen Wochen mehrere tausend Geflüchtete auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa angekommen waren, verschärft sich noch einmal der Ton der italienischen Rechtsaußen-Regierung um Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. In der vergangenen Woche rief die italienische Regierungschefin die Vereinten Nationen zu einem „gnadenlosen Krieg“ gegen Schleuser auf, um der Lage im Mittelmeer Herr zu werden. Italien werde dabei „an vorderster Front“ kämpfen.

Wegen Flüchtlingsdrama auf Lampedusa: Meloni-Koalitionspartner wettert gegen Deutschland

Mittlerweile gerät dabei auch die Bundesregierung in Berlin verstärkt ins Visier der italienischen Regierung – wegen des Flüchtlingsdramas auf Lampedusa. Die jüngste verbale Entgleisung leistete sich dabei Andrea Crippa von der rechtspopulistischen Lega. Der 37-Jährige warf Deutschland vor, bewusst illegale Migration zu fördern, um der italienischen Regierung zu schaden.

„Sie versuchen, die Regierung durch die Finanzierung von NGOs zu destabilisieren, indem sie uns mit illegalen Einwanderern füllen und den Konsens der Mitte-Rechts-Parteien in Italiens zu schwächen“, zitiert die italienische Nachrichtenagentur Ansa den Abgeordneten.

„Vor 80 Jahren beschloss die deutsche Regierung, mit der Armee in andere Staaten einzumarschieren, aber das ging schief. Jetzt finanziert sie die Invasion illegaler Einwanderer, um die Regierungen zu destabilisieren, die den Sozialdemokraten nicht gefallen“, sagte Crippa mit Verweis auf das nationalsozialistische Deutschland weiter.

Der italienische Politiker Andrea Crippa von der rechtspopulistischen Lega sorgte mit einem geschmacklosen Vergleich für Aufsehen. © imago-images

Postfaschisten in der Regierung: Ausgerechnet Meloni-Partner poltert mit Nazi-Vergleich

Was Crippa bei seinem verbalen Angriff übersah oder bewusst ignorierte: Ein Einmarsch von Nazi-Deutschland in Italien hat während der NS-Zeit nicht stattgefunden. Im Gegenteil. Das faschistische Italien unter Benito Mussolini war einer der wichtigsten Verbündeten von Hitlers Deutschland und Teil der sogenannten Achsenmächte.

Ausgerechnet Melonis Partei Fratelli d‘ Italia wird von diversen Politikwissenschaftlern immer wieder als geistiger Nachfolger von Mussolinis Politik angesehen. Meloni selbst hat nach eigenen Aussagen ein „unbeschwertes Verhältnis zum Faschismus“ und eine Flamme im Partei-Logo der „Brüder Italiens“ verweist auch heute noch auf den weiter brennenden Geist des Duces.

Seit der letzten Parlamentswahl in Italien führt Meloni eine Dreierkoalition bestehend aus der postfaschistischen Fratelli d‘ Italia, der rechtspopulistischen Lega und der rechtskonservativen Forza Italia an.

Flüchtlingskrise in Italien: Meloni wendet sich in Brief an Kanzler Scholz

Mit seiner inhaltlichen Kritik befindet sich Crippa dennoch auf einer Linie mit Regierungschefin Meloni. Die italienische Ministerpräsidentin wandte sich erst am Wochenende mit einem Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz. Darin beschwerte sie sich über deutsche Gelder für Organisationen, die in Italien Flüchtlingshilfe leisten.

„Ich habe mit Erstaunen erfahren, dass Ihre Regierung, ohne sich mit der italienischen Regierung abzustimmen, beschlossen hat, erhebliche Mittel für Nichtregierungsorganisationen bereitzustellen, die an der Aufnahme von irregulären Migranten auf italienischem Gebiet und in der Rettung im Mittelmeer arbeiten“, schrieb Meloni in ihrem Brief an Scholz. EU-Länder, die Italien helfen wollten, sollten sich besser auf „strukturelle Lösungen“ wie die Zusammenarbeit mit Transitländern konzentrieren, um die Einreisen zu stoppen.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin verwies darauf, dass die Bundesregierung derzeit eine vom Bundestag festgelegte finanzielle Förderung umsetze. Mit dieser würden sowohl die zivile Seenotrettung auf See als auch Projekte an Land für aus Seenot Gerettete gefördert. Förderungswürdige Organisationen seien ausgewählt worden, nun folge die Förderung.

EU-Gipfel in Brüssel – Innenminister wollen Asyl-Recht weiter verschärfen

Die Europäische Union berät derweil am Donnerstag in Brüssel über den letzten Baustein der EU-Asylreform. Wie am Mittwoch bekannt gegeben wurde, hat Deutschland seine Blockadehaltung bei der Debatte um die sogenannte Krisenverordnung aufgegeben. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) kündigte am Donnerstag an, für den Vorschlag zu stimmen.

Die Krisenverordnung ist ein zentrales Element der geplanten EU-Asylreform, mit der unter anderem unerwünschte Migration begrenzt werden soll. So soll etwa bei einem besonders starken Anstieg der Migration der Zeitraum verlängert werden können, in dem Menschen unter haftähnlichen Bedingungen festgehalten werden können. Zudem könnte der Kreis der Menschen vergrößert werden, der für die geplanten strengen Grenzverfahren infrage kommt. (fd mit dpa)