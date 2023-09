Meloni macht Ernst: Gleichgeschlechtliche Paare verlieren ihre Rechte

Von: Sandra Kathe

Bislang konnten sich in Teilen Italiens gleichgeschlechtliche Partner ebenfalls als Elternteil in die Geburtsurkunde eintragen lassen. Das soll sich ändern.

Rom – An mehreren Gerichten wird derzeit über einen umstrittenen Richtungswechsel der italienischen Regierung unter der extremrechten Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia) verhandelt, der für LGBTQI-Paare in Italien neue Hürden errichten soll. Konkret geht es um die Anerkennung beider Elternteile von Kindern gleichgeschlechtlicher Paare, die künftig landesweit untersagt werden soll. Das soll das Leben von Regenbogenfamilien in Italien weiter erschweren, wie die britische Zeitung Guardian berichtet.

Eine einheitliche Regelung gab es in der Frage um die Elternschaftsanerkennung ohnehin nie: Seit der Einführung einer eheähnlichen eingetragenen Lebenspartnerschaft für alle im Jahr 2016 gab es immer wieder Verwaltungsstellen in einigen Städten und Provinzen Italiens, die gleichgeschlechtliche Elternpaare in die Papiere ihrer Kinder eintrugen, was den Eltern vor allem in der Schule oder bei medizinischen Notfällen oder Arztbesuchen wichtige Rechte zugestand.

Seit die extremrechte Giorgia Meloni in Italien Regierungschefin ist, fürchten LGBTIQ-Personen um wichtige Rechte. (Archivfoto) © Filippo Monteforte/AFP

„Geistereltern“ in Italien: Rechte wollen gleichgeschlechtliche Paare nicht mehr als Eltern akzeptieren

Diese Ausnahmen will Melonis Regierung jedoch nun auch verbieten, womit in diesen Fällen nur noch das leibliche Elternteil das Sorgerecht haben soll. Aktivistinnen und Aktivisten in Italien und viele Betroffene kritisieren das scharf, die EU warf der italienischen Regierung vor, wichtige Kinderrechte zu verletzen. In Italien hat sich für die Menschen, die das Sorgerecht für ihre Kinder verlieren sollen, der Begriff „Geistereltern“ durchgesetzt.

Gegenüber dem Guardian äußerte sich etwa der demokratische Politiker Alessandro Zan, der sich seit Jahren für LGBTQI-Rechte starkmacht und von einer „grausamen, unmenschlichen Entscheidung“ sprach. Melonis Regierung warf er vor, Kinder per Gesetz zu Waisen zu machen. Eine betroffene Mutter sprach der Zeitung gegenüber von „reiner Diskriminierung“.

Aberkennung nicht-leiblicher Elternschaft in Italien: Auch Adoption ist nicht unbedingt eine Lösung

Problematisch wird die Verwaltungsvorgabe, die bereits seit Frühjahr greift, für die nicht leiblichen Elternteile, die für viele alltägliche Dinge wie Arztbesuche oder das Abholen der Kinder von der Schule eine Genehmigung ihrer Partnerin oder ihres Partners benötigen. Bei einer lebenswichtigen medizinischen Entscheidung soll ihre Entscheidung noch nicht mal mit ausdrücklicher Genehmigung berücksichtigt werden. In mehreren italienischen Regionen haben betroffene Eltern sich zusammengetan, um gegen das Verbot zu klagen – bislang ergebnislos.

Eine Möglichkeit für die Eltern ihr Recht zurückzuerhalten, wäre in diesem Fall Adoption, was für gleichgeschlechtliche Paare in Italien ein komplizierter und langwieriger Prozess ist, wie Rechtsprofessor Angelo Schillaci dem Guardian erklärt. Stattdessen fordert auch der Rechts-Experte ein Gesetz über gleichgeschlechtliche Elternschaft. „Denn aktuell verursacht das Fehlen konkreter Gesetze, dass Diskriminierung und Kinderrechtsverletzungen mehr und nicht weniger werden – und das ist empörend.”

Insgesamt zählt Italien europaweit zu den Ländern, in denen LGBTQI-Personen die wenigsten Rechte haben. Kritiker gehen davon aus, dass die Regierung unter Meloni die Lage weiter verschärfen wird. Die 46-jährige rechte Politikerin vertritt offen die Position, sich der „LGBT-Lobby“ entgegenstellen zu müssen. Viele erzkonservative und extremrechte Parteien in Europa propagieren, dass nur „Mutter und Vater“ Eltern sein können, obwohl vielerorts bereits Gesetze zugunsten von Regenbogen-Familien geändert wurden. (saka)