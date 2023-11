Katar und Co. kritisieren Lage der Menschenrechte in Deutschland

Von: Christian Stör

Pro-palästininensische Kundgebung in Berlin. © Jörg Carstensen/dpa

Deutschland stellt sich der Überprüfung seiner Menschenrechtslage. Die Bundesregierung räumt Probleme ein – und bekommt Rat, was verbessert werden sollte.

Genf – Wie sieht es mit den Menschenrechten in Deutschland aus? Dieser Frage ging der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen in Genf bei seiner turnusgemäßen Überprüfung nach. Das Ergebnis der Anhörung war eindeutig: Die deutsche Delegation musste viel Kritik über sich ergehen lassen.

Vor allem der Krieg in Israel spielte dabei eine große Rolle. Dutzende muslimisch geprägte Staaten bemängelten vor allem die teilweise Einschränkung von propalästinensischen Demonstrationen in Deutschland. Katar, Iran, Syrien und andere islamische und arabische Länder erklärten in ihren Wortmeldungen, dass damit das Recht auf Versammlungsfreiheit eingeschränkt werde. Deutschland müsse diese Kundgebungen ungehindert stattfinden lassen.

Kritik an Deutschlands Umgang mit Pro-Palästina-Demos

Eine Vertreterin der palästinensischen Gebiete kritisierte zudem Waffenlieferungen an Israel, mit denen nach ihrer Darstellung Kriegsverbrechen begangen werden. Aus Sicht der Türkei werden Übergriffe gegen Muslime in Deutschland nicht ausreichend verfolgt. Der Iran und mehrere andere Länder bemängelten die Diskriminierung von Musliminnen mit Kopftüchern.

Deutsche Menschenrechtlerinnen kritisierten derweil die Beschlüsse des Migrationsgipfels. Franziska Vilmar von Amnesty International sagte, statt darüber zu reden, wie Menschen abgeschoben oder von Deutschland ferngehalten werden können, solle mehr für die Integration getan werden. Aus der Debatte darüber, wie die Aufnahme von Geflüchteten bewerkstelligt werden kann, sei eine Debatte über Geld und die Beschränkung der Rechte der Menschen geworden, sagte die Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte, Beate Rudolf. Sie bezog sich auf die jüngste Einigung von Bund und Ländern, Leistungen für Asylbewerber zu kürzen. „Das ist nicht hinnehmbar“, sagte sie.

Bundesregierung räumt Probleme bei Menschenrechten ein

Die deutsche Delegation verteidigte sie die deutsche Haltung im Nahost-Krieg. Die Attacken der Hamas auf Israel seien barbarisch gewesen, sagte die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Luise Amtsberg (Grüne). Israel habe ein Recht zur Selbstverteidigung. Amtsberg verurteilte judenfeindliche Angriffe in der Bundesrepublik scharf. Gleichzeitig räumte Amtsberg Probleme beim Schutz der Menschenrechte ein. Deutschland müsse weiter gegen Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus und andere Formen von Ausgrenzung und Diskriminierung kämpfen, so Amtsberg.

Im Rahmen des UN-Menschenrechtsrates muss die Bundesregierung in regelmäßigen Abständen Rede und Antwort zur Lage der Menschenrechte in Deutschland stehen. Solche Prüfungen finden für jedes Land alle vier bis fünf Jahre statt. Mehr als 100 Länder hatten Wortbeiträge angemeldet. (cs/dpa)