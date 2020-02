Kurz auf Besuch in Berlin - Merkel mit kritischer Prophezeiung für Deutschland und Österreich

Da dürften viele Beobachter ganz besonders genau hinsehen: Österreichs Kanzler Sebastian Kurz reist nach Berlin. Zuvor äußert er sich schon über die Zeit nach Angela Merkel.

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz besucht am Montag und Dienstag Deutschland .

am Montag und Dienstag . Unter anderem ein Gespräch mit Amtskollegin Angela Merkel (CDU) steht auf dem Programm.

steht auf dem Programm. Bereits vor Ankunft in Berlin stellte Kurz eine Prognose für die Zeit nach der nächsten Bundestagswahl.

Update um 15.27 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel und der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz sehen sich in der Debatte über den neuen EU-Haushalt nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU in einem Boot. Durch den Brexit seien die Erwartungen an Deutschland und Österreich noch größer geworden - aber nicht unbedingt die Möglichkeiten, lautete Merkels kritische Einschätzung der Situation am Montag nach einem Treffen mit Kurz in Berlin.

„Wir werden uns hier sehr, sehr eng abstimmen“, kündigte Merkel außerdem an. Kurz betonte, der aktuelle Vorschlag der EU-Kommission, 1,11 Prozent der EU-Wirtschaftskraft in den langjährigen Haushalt fließen zu lassen, sei deutlich zu hoch. Der Vorschlag bezieht sich auf die EU-Finanzen für die Jahre 2021 bis 2027. Über sieben Jahre würden sich die Einzahlungen damit auf 1,14 Billionen Euro summieren. Deutschland und andere bedeutende Nettozahler wollen aber maximal 1,0 Prozent geben.

Merkel trifft Kurz: Sie zeigt sich kompromissbereit, er bleibt eher unnachgiebig

Im Gegensatz zu Kurz zeigte sich Merkel allerdings auch kompromissbereit: Es hänge stark davon ab, wofür das Geld ausgegeben werde, sagte sie. Finanzielle Mittel in Milliardenhöhe fließen aus dem Haushalt unter anderem an Unis, Studenten, Bauern und Förderprogramme.

Update vom 3. Februar: Diesen Montagmittag soll er Angela Merkel (CDU) in Berlin treffen - und kurz vorher warnt der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz die deutsche Bundeskanzlerin: Sein Land werde die Finanztransaktionssteuer so wie bisher geplant nicht akzeptieren. „Ich bin sicher, dass sich die deutsch-französischen Vorschläge zur Finanztransaktionssteuer, die auch von Herrn Scholz vertreten werden, so nicht durchsetzen“. Kurz sagte weiter zur Zeitung Welt: „Wir werden jedenfalls alles tun, um das zu verhindern.“ Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) rechnet nach eigenen Angaben mit 1,5 Milliarden Euro jährlich aus der neuen Steuer.

Video: Kritik an Börsensteuer, die besonders Kleinanleger betreffen soll

Erstmeldung: Kurz auf Besuch in Berlin - er hat eine „Erwartung“ für die Zeit nach Merkel im Gepäck

Berlin - Die österreichische Politik ist nicht unbedingt ständig im Fokus der deutschen Debatten. Sebastian Kurz (ÖVP), so viel ist sicher, hat Wien wieder ins Blickfeld des politischen Berlins geschoben. Nicht zuletzt durch seine Wahl der Koalitionspartner. 2017 hatte er sich die nationalistisch ausgerichtete FPÖ ausgesucht. Nach der Wahl im Herbst regieren nun die Grünen an Kurz‘ Seite. Und ungeachtet dessen halten so einige Konservative zwischen Flensburg und Oberstdorf Kurz für ein Vorbild für einen modernen Konservativismus, eine Art konservativen Posterboy.

All das könnte am Montag auch Thema bei einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin sein. Bei einem gemeinsamen Mittagessen im Kanzleramt soll es offiziell um die Beziehungen beider Länder sowie um europapolitische, wirtschaftspolitische und internationale Fragen gehen. Auch diese Felder beinhalten Zündstoff.

Sebastian Kurz besucht Angela Merkel: „Ich erwarte sogar, dass die nächste Regierung in Deutschland ...“

Kurz war in den Jahren nach dem starken Zuzug von Schutzsuchenden 2015 als scharfer Kritiker der deutschen Flüchtlingspolitik aufgetreten - und damit auch von Merkel. Zuletzt gab es weniger Misstöne in den Beziehungen, aus Sicht von Kurz auch deswegen, weil sich Deutschland in Migrationsfragen seiner Position angenähert habe. Just am Wochenende kochte das Thema Migrationspolitik wieder hoch.

+ Sebastian Kurz regiert in Wien nun mit den Grünen von Werner Kogler. © AFP/Alex Halada

Aber auch in Sachen Koalitionsfindung hat Kurz eine Ansage für die deutschen Kollegen im Gepäck. „Selbstverständlich kann die Regierung aus Konservativen und Grünen in Österreich auch ein Modell für Deutschland sein. Ich erwarte sogar, dass die nächste Regierung in Deutschland eine schwarz-grüne sein dürfte“, sagte Kurz der Welt am Sonntag. Dafür könnten tatsächlich die jüngsten Umfragewerte sprechen. Am Dienstag will Kurz dann Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier treffen.

Angela Merkel im Dauereinsatz: Auch Termine mit argentinischem Regierungschef und Lebensmittelhändlern

Für Merkel steht ein arbeitsamer Montag an. Die Kanzlerin empfängt des Weiteren den argentinischen Präsidenten Alberto Fernández zu seinem Antrittsbesuch in Berlin. Themen des Treffens sind die bilateralen Beziehungen und der wirtschaftliche Austausch sowie die aktuellen politischen Entwicklungen in Südamerika. Argentinien durchlebt derzeit eine schwere Wirtschaftskrise.

Am Vormittag steht zudem ein Treffen Merkels mit Vertretern von Aldi, Lidl, Edeka und Co. auf dem Programm - dabei soll es unter anderem um die Preise von Lebensmitteln gehen.

Im September war Sebastian Kurz im deutschen Fernsehen mit ZDF-Moderator Claus Kleber aneinander geraten. Der frühere österreichische Vize-Kanzler Heinz-Christian Strache plant unterdessen ein Comeback.

