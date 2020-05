Corona: Merkel besteht auf Obergrenze bei Neuinfektionen - Verantwortung bei Ländern

Bund und Länder haben in Zeiten der Corona-Krise weitere Lockerungen beschlossen. Die Pressekonferenz mit Angela Merkel zum Coronavirus im Live-Ticker.

Die Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel im Live-Ticker

+++ 12.45 Uhr: Nach wie vor läuft das Gespräch zwischen Kanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten. Zu erwarten ist eine gemeinsame Linie in wenigen Punkten. In den letzten Tagen hatten sich die Bundesländer einen Wettlauf in Punkto Corona-Lockerungen geliefert.

Was noch geklärt werden muss, sind Entscheidungen bezüglich des Breitensports, der Öffnung der Kitas und der Schulen. Entschieden ist bereits, dass alle Länder alle Läden öffnen dürfen, dass alle Schüler bis zu den Sommerferien wieder in die Schule gehen, dass der innerdeutsche Tourismus bis Ende Mai wieder startet und dass ab Anfang Mai Lockerung der gesamten Gastronomie einheitlich vonstatten geht.

Entwicklung der Corona-App dauert an

+++ 12.35 Uhr: Bezüglich des Wiederstarts der Bundesliga weist das Bundesinnenministerium darauf hin, dass die Spieler und vereine keine Sonderbehandlung genießen würden. Bezüglich der Situation anderer Profisportler sei man „in Gesprächen“.

+++ 12.33 Uhr: Die Entwicklung der Corona-App dauere noch an, wie Hanno Kautz, Pressesprecher des Gesundheitsministeriums mitteilt. Die App werde in jedem Fall freiwillig bleiben.

+++ 12.25 Uhr: Die Bundesländer übernehmen Verantwortung für weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen, müssen aber auch auf mögliche negative Folgen sofort reagieren. Bund und Länder verständigten sich am Mittwoch darauf, dass die Länder sicherstellen, dass in Landkreisen oder kreisfreien Städten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage sofort wieder ein konsequentes Beschränkungskonzept umgesetzt werden muss.

Kabinett beschließt Steuervergünstigungen wegen Corona-Krise

+++ 12.10 Uhr: Das Bundeskabinett beschließt die Senkung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie in Zeiten der Corona-Krise von 19 auf 7 Prozent. Das gilt nur für Speisen, nicht für Getränke. Auch wird eine Steuervergünstigung für Kurzarbeitergeld beschlossen.

+++ 12.00 Uhr: Die Bundespressekonferenz startet, zunächst geht es um das Treffen des Bundeskabinetts und über eventuelle Ergebnisse des Treffens zwischen Kanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder. Bislang ist klar: Eine Obergrenze der Corona-Infektionen muss gewährleistet sein. Sollte die überschritten werden, werde der Lockdown sofort wieder eingeführt. Die Verantwortung liege bei den Ländern.

Eine Einheitlichkeit: der Mindestabstand von 1,5 Metern.

+++ 11.55 Uhr: Dirk Brockmann vom Robert Koch-Institut (RKI) spricht über die zweite Welle. Man könne nicht davon ausgehen, dass diese mit der ersten vergleichbar sei. Richtige Vorhersagen könne man jedoch immer nur ein bis zwei Wochen im Voraus treffen. Deutschland befände sich aktuell an einer kritischen Stelle.

+++ Update, 11.40 Uhr: Der Bund beschließt gemeinsam mit den Ministerpräsidenten der Länder weitreichende Lockerungen. die ersten gastronomischen Betriebe eröffnen bereits am 9. Mai.

Erstmeldung

Berlin - Die Bundesregierung will den Ländern bei den Spitzenberatungen am Mittwoch (06.05.2020) erhebliche Lockerungen der Corona-Auflagen vorschlagen. In einem „zweiten großen Öffnungsschritt“ sollen alle Schulen bis zu den Sommerferien den Unterrichtsbetrieb wieder aufnehmen, heißt es in einer Beschlussvorlage des Bundes, die der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch vorlag. Die Auflagen sollen zudem regionalisiert werden: Lockerungen sollen dann zurückgenommen werden, wenn die Zahl der Menschen, die sich neu mit dem Coronavirus infiziert haben, in einem Landkreis binnen sieben Tagen die Zahl von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner übersteigt.

PK mit Merkel im Live-Ticker: Corona-Maßnahmen - Kitas mit erweiterter Notbetreuung

Für die Kinderbetreuung in Kitas* soll ab dem 11. Mai eine erweiterte Notbetreuung in allen Bundesländern eingeführt werden. Zudem sollen alle Geschäfte wieder öffnen dürfen. Sie müssen dabei aber Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen beachten, heißt es in der Vorlage.

Bevor Armin #Laschet heute dann seine eigenen #Lockerungen verkündet, hören wir doch noch mal rein, was er uns diesen Montag erzählt hat. #COVID19 pic.twitter.com/RN4cBs02Ui — Basti (@djcooky78) May 6, 2020

Auch für Profi- und Freizeitsportler sollen Auflagen fallen. Im Breiten- und Freizeitsport soll der Betrieb unter freiem Himmel schrittweise wieder ermöglicht werden. Und die 36 Profi-Fußballvereine der ersten und zweiten Bundesliga sollen noch im Mai nach einer zweiwöchigen Quarantänephase den Spielbetrieb wieder aufnehmen können; das genaue Datum ist in der Vorlage noch nicht enthalten. Die Spiele sollen zunächst im Stadion ohne Zuschauer stattfinden.

PK mit Merkel im Live-Ticker: Lockerung der Corona-Maßnahmen von Infektionsdynamik abhängig

Nach dem ersten großen Öffnungsschritt am 20. April sei „die Zahl der Neuinfektionen niedrig geblieben“, heißt es in der Vorlage. „Stand heute ist keine erneut einsetzende Infektionsdynamik erkennbar.“

Deshalb gingen Bund und Länder "heute einen erheblichen weiteren Öffnungsschritt, insbesondere um die Bildungschancen von jungen Menschen zu wahren, um den wirtschaftlichen Schaden, den das Eindämmen des Virus verursacht, weiter zu begrenzen und die freiheitseinschränkenden Maßnahmen für die Bürgerinnen und Bürgern auf das unbedingt Notwendige zu begrenzen".

Die Beschlussvorlage will der Bund den Ministerpräsidenten der Länder zur Beratung vorlegen. Die Spitzenrunde mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) beginnt um 11.00 Uhr. (ktho/afp)

