Merz-Pöbelattacke gegen Geflüchtete: Drei wichtige Fakten zur Asylpolitik im Check

Von: Momir Takac

Teilen

CDU-Chef Friedrich Merz behauptet, abgelehnte Asylbewerber würden die Gesundheitsversorgung ausnutzen. Doch was sagt das Asylbewerberleistungsgesetz dazu?

München - Die Diskussion um Einwanderung hat in Deutschland zuletzt an Dynamik und Intensität gewonnen. Der Migrationsdruck auf die EU und Deutschland ist enorm, Kommunen fühlen sich überlastet. Insbesondere CDU und CSU üben Kritik an der Flüchtlingspolitik der Ampel-Koalition und fordern gezielte Maßnahmen zur Begrenzung der (illegalen) Migration. Aber sind diese Maßnahmen realisierbar? Wir werfen einen Blick auf drei wesentliche Fakten zur Asylpolitik.

Friedrich Merz, der Vorsitzende der CDU, sorgte kürzlich mit einer Aussage für Empörung: Er behauptete, abgelehnte ausreisepflichtige Asylbewerber würden das deutsche Gesundheitssystem ausnutzen. Im WELT Talk äußerte er, dass sie sich beim Arzt neue Zähne machen lassen würden, während deutsche Bürger keine Termine bekämen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser warf Merz daraufhin „erbärmlichen Populismus auf dem Rücken der Schwächsten“ vor und widersprach ihm auf X. Wer liegt im Recht?

Welche Leistungen des Gesundheitssystems können Asylbewerber in Anspruch nehmen?

In den ersten 18 Monaten - der sogenannten Wartezeit - sind Asylsuchende und Geduldete nicht krankenversichert. Die gesetzliche Regelung ist hier recht klar. Im Asylbewerberleistungsgesetz heißt es im Paragraf 4 zu Leistungen bei Krankheit: „Zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände sind die erforderliche ärztliche und zahnärztliche Behandlung einschließlich der Versorgung mit Arznei- und Verbandmitteln sowie sonstiger zur Genesung, zur Besserung oder zur Linderung von Krankheiten oder Krankheitsfolgen erforderlichen Leistungen zu gewähren.“ Eingeschränkt wird: „Eine Versorgung mit Zahnersatz erfolgt nur, soweit dies im Einzelfall aus medizinischen Gründen unaufschiebbar ist.“

CDU-Chef Friedrich Merz sieht sich nach einer strittigen Asyl-Aussage Kritik ausgesetzt. © IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Nach den 18 Monaten werden Asylbewerber von den gesetzlichen Krankenkassen betreut. Sie erhalten Leistungen, die denen der gesetzlich Versicherten ähnlich sind. Migranten mit einem Aufenthaltstitel werden reguläre Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung.

Obergrenze für Migranten von Union gefordert - ist so eine Regelung überhaupt möglich?

Um die Migration zu begrenzen, forderte der CSU-Chef eine Obergrenze für Geflüchtete. Es war wiederum Faeser, die Markus Söder widersprach und seinen Vorschlag mit Hinweis auf internationales Recht ablehnte. Die Hürden für die Einführung einer Obergrenze sind tatsächlich enorm. „Deutschland müsste aus vielen internationalen Verträgen austreten. Das wären zum Beispiel die Genfer Flüchtlingskonvention und die Europäische Menschenrechtskonvention“, sagte die Völkerrechtlerin Nora Markard dem Mediendienst Integration.

Die Professorin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster führte weiter aus, dass Deutschland auch aus der Europäischen Union austreten müsste. In der EU-Grundrechtecharta ist festgelegt, dass „niemand in eine Situation abgeschoben werden darf, wo Verfolgung, Folter oder unmenschliche Behandlung droht“ (Non-Refoulement). Dieser Verpflichtung könnte Deutschland nur entkommen, indem es die EU verlässt, erklärte Markard.

Schwierigkeiten bei Erweiterung der Liste der sicheren Herkunftsländer um Georgien, Moldau, Indien, Tunesien, Marokko und Algerien

Sie betonte, dass eine Obergrenze immer nur zusätzlich zum individuellen Asylrecht existieren könne. „Wenn nach Erreichen der Obergrenze noch jemand kommt und Anspruch auf Schutz hat, dann ist seine Zurückweisung völkerrechtlich und unionsrechtlich verboten“, so Markard.

Die Forderung der CDU nach einer Erweiterung der Liste der sicheren Herkunftsländer um Georgien, Moldau, Indien, Tunesien, Marokko und Algerien ist ebenfalls problematisch. Hier verweist der Verein Pro Asyl auf ein Urteil aus dem Jahr 1996. Das Bundesverfassungsgericht legte damals klare Kriterien fest, die erfüllt sein müssen, damit ein Herkunftsland als sicher eingestuft werden kann, etwa „eine landesweite Sicherheit sowie eine Sicherheit für jegliche Gruppen innerhalb des Landes“.

Amnesty International kritisiert Menschenrechtslage in Nordafrika

Laut Pro Asyl erfüllen weder Moldau noch Georgien diese Kriterien. Beide Länder möchte die Bundesregierung als sichere Herkunftsländer klassifizieren. In den Maghreb-Staaten Marokko, Algerien und Tunesien, von wo aus viele Flüchtlinge nach Europa aufbrechen, ist die Menschenrechtssituation bedenklich. So berichtet beispielsweise Amnesty International im Regionalbericht Naher Osten und Nordafrika 2022, dass Journalisten und Oppositionelle ins Gefängnis geworfen wurden.

Darüber hinaus wurden „Frauen und Mädchen im gesamten Nahen Osten und in Nordafrika weiterhin durch Gesetze und im täglichen Leben diskriminiert“, so der im März 2023 veröffentlichte Bericht. Lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen wurden strafrechtlich verfolgt, verhaftet und teilweise auch gefoltert. Daher würde Deutschland auch hier gegen das von Markard hervorgehobene Prinzip des Non-Refoulement verstoßen. (mt)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von unserem Mitarbeiter Momir Takac sorgfältig überprüft.