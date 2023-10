Hamas ruft zu „Tag des Zorns“: Ein Toter in Frankreich nach Messerattacke in Schule

Von: Jens Kiffmeier

Die Hamas ruft ihre Anhänger weltweit zum „Tag des Zorns“ auf. In Arras in Frankreich kommt es dann zu einer tödlichen Messerattacke an einer Schule. Zufall?

Arras – Entsetzen in Frankreich: Bei einem Messerangriff an einer Schule in Arras soll ein Mensch ums Leben gekommen sein. Der Täter habe am Freitag (13. Oktober) eine Person getötet und mehrere weitere verletzt, berichtete die französische Tageszeitung Le Parisien. Unbestätigten Berichten zufolge soll es sich dabei um einen Lehrer handeln. Wie es hieß, soll der Messerstecher beim Betreten der Einrichtung „Allahu Akbar“ (zu Deutsch: Gott ist groß) gerufen haben. Die Sicherheitsbehörden hielten sich mit einer Bewertung zu den möglichen terroristischen Hintergründen zunächst zurück. Doch der Vorfall erweckt in Frankreich unliebsame Erinnerungen.

Am „Tag des Zorns“ im Israel-Krieg: Messerangriff in Schule in Arras entsetzt Frankreich

Die Messerattacke ereignete sich just in einer aufgeheizten Stimmung. Nach dem Ausbruch des Israel-Krieges hatte der frühere Hamas-Führer Khaled Mashaal Muslime für Freitag (13. Oktober) zum „Tag des Zorns“ aufgerufen und die Unterstützer der pro-palästinensischen Terrororganisation weltweit aufgefordert, sich dem Kampf gegen Israel anzuschließen und eine „Botschaft der Wut“ zu übermitteln. International herrschte große Sorge vor möglichen Ausschreitungen, sowohl in News York, London oder Berlin.

Krieg in Israel als Auslöser? Hintergründe zur Messerattacke in Arras in Frankreich unklar

Ob die Tat im Zusammenhang mit dem Krieg in Israel und dem „Tag des Zorns“ steht oder die Tat eine andere Ursache hatte, blieb zunächst unklar. Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin schrieb auf dem Twitter-Nachfolger X zunächst nur: „In der Gambetta-Schule in Arras fand ein Polizeieinsatz statt. Der Täter wurde von der Polizei festgenommen.“ Bei ihm soll es sich um einen Mann in seinen Zwanzigern handeln. Auch sein Bruder sei festgenommen worden, berichtete die Tageszeitung Le Mond.

Frankreich ist in den vergangenen Jahren jedenfalls immer wieder Opfer von islamistischen Anschlägen geworden. Neben Bombenanschlägen und Schießereien gab es bereits auch schon einen Anschlag auf eine Schule. Am 16. Oktober 2020 war der französische Lehrer Samuel Paty in der Nähe seiner im Pariser Vorort Conflans-Sainte-Honorine gelegenen Mittelschule auf offener Straße enthauptet worden. Der Täter damals war ein Islamist mit tschetschenischer Herkunft.