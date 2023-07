Mexiko setzt weiter auf Öl und Gas: Erneuerbare werden gezielt ausgebremst

Teilen

Mexikos Präsident Andrés López Obrador hat 2019 den Plan verkündet, die neue Raffinerie Dos Bocas zu bauen. © Alex Dalton/Imago

Über Mexiko rollt eine weitere mörderische Hitzewelle hinweg. Aber die Regierung investiert Milliarden in fossile Energien. Klimapläne sind intransparent und ohne Ambitionen, Erneuerbare werden gebremst.

Dieser Artikel liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem Climate.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn Climate.Table am 6. Juli 2023.

Mexiko City/Berlin – Die mexikanische Regierung setzt trotz tödlicher Hitzewellen im Land – die laut Wissenschaftlern im Wesentlichen auf die Erderwärmung zurückgehen – bei ihrer Energiepolitik weiter hauptsächlich auf Öl und Gas. Während die Förderung erneuerbarer Energien blockiert wird, baut das Land die fossile Industrie weiter aus.

Klimaziele werden gelockert, Gelder gestrichen, das nationale Klimainstitut soll geschlossen werden und fossile Brennstoffe werden weiter hoch subventioniert. Der neue Klimaplan (NDC) werde 2030 zu höheren Emissionen führen als die Planungen von 2016, kritisiert der Thinktank „Climate Action Tracker“. Sein Fazit: „Mexikos Klimapolitik ist weiterhin rückwärtsgewandt“.

„Mexikos Klimapolitik geht rückwärts“

Newsletter von Table.Media Erhalten Sie 30 Tage kostenlos Zugang zu weiteren exklusiven Informationen der Table.Media Professional Briefings – das Entscheidende für die Entscheidenden in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Verwaltung und NGOs.

Vergangenen Freitag floss erstmals Rohöl in die neu errichtete Raffinerie Dos Bocas, verkündete Präsident Andrés Manuel López Obrador. Energieministerin Rocío Nahle gab zudem neue Pläne bekannt: „Das Land braucht noch eine weitere Raffinerie.“ Die Umstellung auf erneuerbare Energien gehe überall auf der Welt langsam voran, der Konsum nach Kraftstoff steige aber jetzt, erklärte sie.

Dabei rollt derzeit die vierte Hitzewelle mit Temperaturen bis zu 50 Grad über das mittelamerikanische Land. Die lange Trockenheit schadet der Landwirtschaft, über hundert Menschen sind bereits gestorben. Laut Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik (CEPAL) ist die Durchschnittstemperatur in Mexiko seit 1961 bereits um 1,43 Grad gestiegen. Natürliche Wasservorräte nehmen ab, zugleich bedroht der steigende Meeresspiegel schon jetzt Dörfer auf der Karibik-Halbinsel Yucatán.

Mexiko unter den Top-15 der CO₂-Emittenten

Welche Rolle die intensive heimische Ausbeutung von Erdöl- und Gas im Klimawandel spielt, wird kaum diskutiert. Dabei zählt Mexiko mit 418 Millionen Tonnen (2021) zu den 15 Staaten mit dem größten CO₂-Ausstoß. Und die Regierung hat auf der COP27 ein NDC verkündet, der ehrgeizig klingt: Bis 2030 sollen die Emissionen um 35 Prozent gegenüber 1990 sinken. 30 Prozent sollen mit eigenen Ressourcen gestemmt werden, fünf Prozent mithilfe internationaler Kooperationen.

Weil aber die Berechnungsrundlage geändert wurde und Transparenz fehlt, können 2030 höhere Emissionen als 2016 stehen, auch wenn die Ziele angeschärft wurden, kritisiert der Climate Action Tracker. Das NDC von 2020 setzte zudem ein Gericht aus, weil es wegen zu geringer Ambition gegen das Pariser Abkommen und gegen mexikanische Gesetze verstieß. Der Think-Tank stuft Mexikos Klimapolitik deshalb auf „kritisch ungenügend“ herab.

Mexikos Regierung stützt die nationalen Öl- und Stromgiganten

Die Vorliebe für die Fossilen hat Gründe: Seit der linksnationalistische Präsident López Obrador 2018 sein Amt übernommen hat, konzentriert sich die Regierung energiepolitisch darauf, den schwer angeschlagenen ehemals halbstaatlichen Erdöl- und Gaskonzern Petróleos Mexicanos (Pemex) und den Stromversorger Comisión Federal de Electricidad (CFE) zu stärken. Besonders bei Pemex ist das bei vielen Mexikanern populär. Das Unternehmen ist mit seiner Verstaatlichung 1938 zum Symbol für Souveränität und Prosperität des ölreichen Landes geworden.

Energiepolitik ist Sozialpolitik, heißt es heute aus den zuständigen Ministerien. In erster Linie soll die Bevölkerung günstig durch staatseigene fossile Energie versorgt werden. Doch dieser Linie steht eine Energiereform von López Obradors wirtschaftsliberalen Vorgänger Enrique Peña Nieto von 2013 im Weg. Der liberalisierte den Energiemarkt durch Öffnung, Wettbewerb und globale Integration.

Die Reform beendete das staatliche Monopol von Pemex und CFE und öffente die Betreibe für private Investoren. Zudem wurden Rahmenbedingungen geschaffen, damit Unternehmen ungehindert in andere privatwirtschaftliche Anlagen investieren und ihren Strom ins CFE-Netz einspeisen können. Das hat insvbesondere Projekte erneuerbarer Energien gestärkt: Solaranlagen, Windparks, Geothermie. Von 2017 bis 2022 wuchs die Stromerzeugung um zehn Prozent, fast nur durch Erneuerbare, die um fast 50 Prozent zulegten. Doch zwischen 2021 und 2022 sank der Anteil des sauberen Stroms laut Recherchen des politikwissenschaftlichen Instituts IMCO von 27,5 auf 26,1 Prozent.

Liberalisierung des Energiemarktes gegen Staats-Intervention

Und gleichzeitig investierte López Obrador über 17 Milliarden US-Dollar in Dos Bocas und 600 Millionen US-Dollar in den Kauf einer Raffinerie in Texas. Für sechs Milliarden US-Dollar erwarb er 13 in Mexiko ansässige Kraftwerke von dem spanischen Betreiber Iberdrola – nur eines nicht-fossil.

Für López Obrador ist die Energiereform seines Vorgängers ein „neoliberaler Ausverkauf“. Private Investoren, so der Vorwurf, würden bevorzugt behandelt und agierten nicht im Interesse des Gemeinwohls. Indigene Gemeinden kritisierten Windparks in Tehehuantepec im Süden des Landes, weil die Bevölkerung entgegen internationalem Recht nicht zu dem Projekt auf ihrem Grund befragt worden sei. Auch habe es nicht wie versprochen günstigen Strom gegeben.

Obradores Versuch, die Reform mit einer Verfassungsänderung zu kippen, scheiterte aber 2022 an der nötigen Zweidrittel-Mehrheit im Parlament. Trotzdem hält die Regierung an ihrem Konzept fest. Behörden, die für privatwirtschaftliche Initiativen zuständig sind, finden bei der CFE-Stromeinspeisung wenig Beachtung, nachhaltige Energieprojekte werden blockiert, Ausschreibungen ausgesetzt. Ein unabhängiger Geldtopf für Klimapolitik wurde abgeschafft und die Finanzierungen der Regierung unterstellt. „Dadurch ist kaum mehr zu durchschauen, wie die Mittel genutzt werden“, kritisiert Carlos Asúnsolo von der Umweltorganisation Cemda.

In der Folge stagniert der Ausbau sauberer Energiegewinnung. „Viele Anträge für Windparks und Solaranlagen stecken mit verschiedenen Vorwänden fest, es gibt sehr wenige Genehmigungen“, erklärt der Experte für nachhaltige Entwicklung Victor Ramírez.

USA und Kanada drohen mit Klagen

Das Energieministerium hat bereits im Juni 2022 eingeräumt, dass die für 2024 anvisierten 35 Prozent sauber produzierten Stroms erst 2031 erreicht würden. Dennoch verkündete López Obrador bei einem internationalen Energie- und Klimaforum im April 2023, man werde den Termin 2024 wie geplant einhalten. Er verwies dabei vor allem auf vier geplante Windparks in Tehuantepec und einen 1,6-Milliarden-Dollar teuren Solarpark im nördlichen Bundesstat Sonora mit 1.000 Megawatt.

Für Kritiker zeigen diese Projekte, dass sich in dem Land mit großen Potenzialen für Wind- und Solarkraft etwas bewegt. „Einzelne private Projekte erneuerbarer Energien wurden mittlerweile auf den Weg gebracht“, sagt Nachhaltigkeits-Experte Ramírez. Das dürfte vor allem auf internationalen Druck zurückgehen: Die USA und Kanada drohten Mexiko mit Klagen, weil durch die staatliche Kontrolle des Energiemarktes und die Benachteiligung ausländischer Investoren gegen das gemeinsame Handelsabkommen verstoßen werde. (Wolf-Dieter Vogel)