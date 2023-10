Wellen der Gewalt in Mexiko: Sind die US-Waffenhersteller verantwortlich?

Von: Foreign Policy

Die mexikanische Armee zerstört öffentlichkeitswirksam Waffen der Organisierten Kriminalität. (Archivbild) © IMAGO/Arturo Hernandez / Eyepix Group

Immer wieder kommen in Mexiko Menschen durch Waffen aus den USA um. Das Land klagte 2021 gegen die US-Waffenindustrie - ein Urteil steht noch aus.

Einer Studie zufolge gelangt eine halbe Million Schusswaffen aus den USA jährlich nach Mexiko

jährlich Korrupte mexikanische Behörden verkaufen die US-Waffen an kriminelle Organisationen

verkaufen die US-Waffen an Eine Klage Mexikos könnte nun den weltweiten Kampf gegen den illegalen Waffenhandel stärken

stärken Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 24. Oktober 2023 das Magazin Foreign Policy.

Mexiko-Stadt - Am 19. Juni 2021 fuhr ein Konvoi bewaffneter Männer in die Grenzstadt Reynosa im mexikanischen Bundesstaat Tamaulipas und eröffnete das Feuer auf Fußgänger. Mehr als acht Stunden lang durchstreiften die Bewaffneten vier Stadtteile, entführten und töteten 15 Menschen, darunter zwei Taxifahrer, einen Krankenpflegeschüler und eine Gruppe von Bauarbeitern. Nachdem Sicherheitskräfte in der ganzen Stadt eingesetzt worden waren, wurden vier mutmaßliche Bewaffnete getötet. In den darauffolgenden Tagen verbreiteten sich Gerüchte in den sozialen Medien. Die Menschen in Reynosa trauten sich nicht mehr auf die Straße, die Fabriken verkürzten zum Schutz ihrer Angestellten die Nachtstunden, und die örtlichen Geschäfte schlossen früher.

Drei Tage später erklärte der Generalstaatsanwalt von Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, das Motiv des Anschlags sei die Destabilisierung der mexikanischen Gesellschaft. Die Angreifer gehörten zu einem Kartell, das die Kontrolle über das Gebiet um die internationale Brücke Pharr-Reynosa an der Grenze zwischen den USA und Mexiko anstrebte. Die Behörden beschlagnahmten bei den Männern eine beachtliche Menge an Waffen: insgesamt etwa 180 Patronenhülsen sowie fünf Langwaffen und mehrere Magazine des Kalibers .223, die üblicherweise für halbautomatische Gewehre des Typs AR verwendet werden. Diese Waffen hatten eines gemeinsam: Sie kamen aus den Vereinigten Staaten.

Waffenhandel eindämmen: Mexiko klagt 2021 gegen US-Hersteller

Das Massaker von Reynosa ist nur einer der jüngsten Einträge in einer langen Liste von Gewalttaten, die mit in den USA hergestellten Waffen auf mexikanischem Gebiet verübt wurden. Mindestens 70 Prozent der zwischen 2014 und 2018 an Tatorten in Mexiko sichergestellten Waffen wurden aus den Vereinigten Staaten ins Land geschmuggelt. Obwohl die genaue Zahl der über die Grenze geschmuggelten Waffen ungewiss ist, schätzt eine von der mexikanischen Regierung zitierte Studie, dass 2,2 Prozent der fast 40 Millionen jährlich in den Vereinigten Staaten hergestellten Waffen ihren Weg nach Mexiko finden, was mehr als einer halben Million Waffen pro Jahr entspricht. Versteckt in Fahrzeugen, Geräten und Möbeln oder auf dem Seeweg in versiegelten Containern bringen die in den USA hergestellten Waffen der mexikanischen Regierung zufolge die Gewalt von Norden nach Süden.

Im Jahr 2021 reichte Mexiko beim Bezirksgericht in Boston eine beispiellose Klage gegen US-Waffenhersteller und einen Schusswaffenhändler ein - die erste Klage einer ausländischen Regierung gegen die US-Waffenindustrie. Die Klage nennt Waffenhersteller wie Barrett Firearms Manufacturing, Colt‘s Manufacturing Company, Smith & Wesson Brands, Glock, Beretta und Century International Arms und will sie für die Erleichterung des Waffenschmuggels über die Grenze verantwortlich machen.

Die Klage wurde im September 2022 vom Bezirksgericht abgewiesen und Mexiko legte im März Berufung ein. Am 24. Juli forderte die mexikanische Regierung das US-Berufungsgericht in Boston auf, die Klage wieder aufleben zu lassen, mit dem Argument, dass ein US-Gesetz US-Waffenhersteller nicht davor schützt, wegen des Waffenhandels, der zu Gewalt in Mexiko führt, verklagt zu werden. Ein Urteil wird in den kommenden Monaten erwartet, aber diese Klage könnte möglicherweise einen Präzedenzfall für grenzüberschreitende Rechtsstreitigkeiten schaffen und den weltweiten Kampf gegen den illegalen Waffenhandel stärken. Die mexikanische Regierung fordert mindestens 10 Milliarden Dollar Schadensersatz für den wirtschaftlichen Schaden, doch das Hauptziel der Klage ist ehrgeiziger: Sie will den Waffenhandel eindämmen, indem sie Änderungen der Geschäftspraktiken von US-Waffenfirmen erzwingt und auf strengere Kontrollen ihrer Vertriebssysteme drängt.

Waffenschmuggel über Mexikos Grenze: Häufig kommen Strohleute zum Einsatz

Mexiko hat strenge nationale Waffengesetze. Es gibt nur ein einziges Geschäft im Land, in dem Privatpersonen legal eine Waffe kaufen können. Das Geschäft ist im Besitz des Militärs und wird von diesem betrieben. Jährlich werden weniger als 50 Waffengenehmigungen ausgestellt, hauptsächlich für prominente Geschäftsleute, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens oder Personen, die Opfer eines Verbrechens geworden sind und eine Schusswaffe zum Schutz benötigen, sagte Oberstleutnant Israel Martínez Valdés vom Bundesregister für Schusswaffen und Sprengstoffkontrolle, das für Waffengenehmigungen zuständig ist.



In der Klage der mexikanischen Regierung wird argumentiert, dass die US-Waffenhersteller nach dem Auslaufen des US-Verbots von Angriffswaffen im Jahr 2004 die Produktion erhöht haben, insbesondere von Angriffswaffen im militärischen Stil, die von den mexikanischen Drogenkartellen bevorzugt werden“. In der Klage wird behauptet, dass dies mit einem dramatischen Anstieg der Tötungsdelikte im Grenzgebiet nach 2004 einherging. Eine der häufigsten Arten des Waffenschmuggels über die Grenze zwischen den USA und Mexiko ist die Hormigas-Methode („Ameisen-Methode“), bei der Strohleute - Vermittler mit sauberem Führungszeugnis, die im Auftrag Dritter Waffen kaufen sollen - Waffen an Schmuggler weitergeben, die sie in kleinen Mengen schmuggeln.

Zulia Orozco Reynoso und Gerardo Hernández, Forscher an der Autonomen Universität von Baja California in Nordmexiko, erklärten, dass es bei lokalen Waffenausstellungen in den Vereinigten Staaten an Beschränkungen und Kontrollen mangelt, was es den Waffen leichter macht, die Grenze unentdeckt zu passieren. Laut der Klage der mexikanischen Regierung kaufen Händler große Mengen an Waffen von Händlern und verkaufen sie auf Waffenausstellungen weiter, ohne Papierkram und ohne Fragen zu stellen. Private oder nicht zugelassene Verkäufer auf Waffenmessen in den Vereinigten Staaten sind nicht verpflichtet, Hintergrundprüfungen durchzuführen oder Aufzeichnungen zu führen, die Waffen mit Käufern in Verbindung bringen, eine Tatsache, die als „Schlupfloch bei Waffenmessen“ oder „Ausnahme für Privatverkäufe“ bekannt ist. Waffenhändler können mehrere Waffen auf einmal kaufen und sie in Privatfahrzeugen schmuggeln, ohne von den US-amerikanischen oder mexikanischen Behörden überwacht zu werden.



Risiken beim Waffenhandel laut Forscherin für mexikanische Personen größer

Das Grenzgebiet zwischen Kalifornien und Baja California, das sich über 120 Meilen erstreckt, ist einer der am stärksten frequentierten Grenzübergänge der Welt. Während jedoch eine enorme Anzahl von Strafverfolgungsbehörden dafür sorgt, dass die Menschen nicht unbefugt von Süden nach Norden reisen, wird der Verkehr von Norden nach Süden weit weniger überwacht. Die Waffen kommen auf dem Landweg, auf dem Luftweg, auf dem Seeweg und durch die Tunnel entlang der Grenze“, so Hernández.



Ein Großteil dieses Handels wird von Personen mit doppelter Staatsbürgerschaft oder von Amerikanern betrieben, die von Drogenkartellen angeheuert werden. Mexikanischen Staatsbürgern drohen bis zu 10 Jahre Gefängnis für den Handel mit einer Waffe und bis zu 30 Jahre für den Handel mit Waffen, die ausschließlich für militärische Zwecke bestimmt sind. Ausländern, die zum ersten Mal eine einzige Waffe in das Land einführen, wird jedoch lediglich eine Geldstrafe auferlegt, so Orozco Reynoso, und die Waffe wird ihnen bei der Ausreise zurückgegeben.



„Die Risiken für Mexikaner sind größer, oder sie bekommen zumindest keine zweite Chance, im Gegensatz zu Amerikanern“, fügte Orozco Reynoso hinzu.



Korruption in Mexikos Behörden: Schusswaffen gehen an kriminelle Organisationen

Gefährliche Waffen landen nicht nur in den Händen von Verbrecherkartellen. Auch Strafverfolgungsbehörden und Angehörige des mexikanischen Verteidigungsministeriums, des einzigen autorisierten Importeurs von Schusswaffen in Mexiko, haben mit in den USA hergestellten Schusswaffen Gräueltaten begangen. Ein Bericht der mexikanischen Kommission für die Verteidigung und Förderung der Menschenrechte aus dem Jahr 2018 bestätigt, dass legal importierte Schusswaffen von Polizei- und Militäreinheiten bei schweren Menschenrechtsverletzungen eingesetzt wurden. Die örtliche Polizei, die im September 2014 die 43 verschwundenen Studenten aus Ayotzinapa angriff, war mit legal importierten Colt AR-6530-Gewehren bewaffnet. Im Jahr 2011 wurde ein Mann in Tamaulipas verhaftet, weil er angeblich einer kriminellen Organisation angehörte; während er in Gewahrsam war, tötete ihn ein Marineleutnant mit einem 5,56 mm Colt M16-Gewehr.



Auch legal erworbene Schusswaffen aus Beständen des Militärs und der Strafverfolgungsbehörden werden in Zusammenarbeit mit korrupten Behörden abgezweigt. Zwischen 2006 und 2017 wurden nach Angaben des mexikanischen Verteidigungsministeriums mehr als 20.000 Schusswaffen als verloren oder gestohlen gemeldet. Letztes Jahr wurden durch die Hacker-Aktivistengruppe Guacamaya mehr als 4 Millionen vertrauliche Dokumente des Ministeriums veröffentlicht, aus denen hervorging, dass hochrangige Militärangehörige Gewehre, Granaten und taktische Ausrüstung an kriminelle Organisationen verkauft hatten.



Die mexikanische Regierung behauptet, die US-Waffenhersteller wüssten, dass ihre Marketing- und Vertriebspraktiken auf mexikanischem Gebiet Schaden angerichtet haben. Der Beschwerde zufolge haben die US-Waffenhersteller in ihren Vertriebssystemen keine Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit ergriffen, wie z. B. umfassende Schulungen für Händler und einen Verhaltenskodex, der von den Händlern verlangt, ihre Bestände besser zu überwachen. Mexiko behauptet, dass die US-Waffenhersteller halbautomatische Gewehre konstruieren, die leicht so modifiziert werden können, dass sie automatisch feuern - eine Eigenschaft, die bei den Kartellen sehr beliebt ist. Diese Praktiken „begünstigen die Tötung und Verstümmelung von Kindern, Richtern, Journalisten, Polizisten und normalen Bürgern in ganz Mexiko“, heißt es in der Klage.



USA verkaufen Waffen „in völliger Verantwortungslosigkeit“

Für Alejandro Celorio, Mexikos leitender Anwalt und Sprecher des Außenministeriums, erleichtert dieser „Mangel an Sorgfalt“ den illegalen Handel mit ihren Waffen. „Es ist nicht nur die Anzahl der Waffen, sondern auch die Art der Waffen, die in den Vereinigten Staaten in völliger Verantwortungslosigkeit verkauft werden“, sagte Celorio. In den Vereinigten Staaten „werden Waffen an jemanden verkauft, der Kinder in einem Kindergarten töten will, oder an jemanden, der mit dem organisierten Verbrechen zusammenarbeitet.“



Mexiko argumentiert, dass diese Unternehmen Zugang zu Daten über die Rückverfolgung von Schusswaffen haben, mit denen bestimmte Netzwerke von Verteilern und Händlern identifiziert werden können, die regelmäßig Drogenkartelle in Mexiko beliefern. Auf der Grundlage von Berichten des US-Justizministeriums (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives) hat die mexikanische Regierung aufgedeckt, dass über einen Zeitraum von vier Jahren Mitte der 2000er Jahre mehr als 500 ursprünglich in den Vereinigten Staaten gekaufte Century-Arms-Gewehre des Typs WASR-10 an Tatorten in Mexiko beschlagnahmt wurden. Dennoch lieferte Century Arms, wie in der Klage behauptet wird, seine Gewehre weiterhin an dieselben Vertriebsunternehmen und Händler. (Century Arms reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.)



Die US-Waffenhersteller reichten im Jahr 2021 einen gemeinsamen Antrag auf Abweisung der mexikanischen Klage ein und argumentierten, dass die Schädigung nicht auf die Waffenhersteller zurückzuführen sei, sondern vielmehr auf die von Kriminellen in Mexiko begangene Gewalt. Sie argumentieren weiter, dass die Anwendung ausländischen Rechts „andere Nationen dazu einladen würde, sich ebenfalls auf ihre eigenen Gesetze zu berufen, um die US-Feuerwaffenindustrie anzugreifen“.



USA: Waffenhersteller und -händler genießen weitgehende Immunität vor Klagen

„Der Umfang der Haftung, den die Klage vorschlägt, geht weit über das hinaus, was ein US-Gericht nach dem Gewohnheitsrecht zulassen würde, selbst im Rahmen der strengen Produkthaftung. Und ein solch umfassender Angriff auf die Feuerwaffenindustrie würde den Zugang der Zivilbevölkerung zu Feuerwaffen gefährden - ein Recht, das sowohl von der Verfassung der USA als auch von der des Bundesstaates Massachusetts garantiert wird“, heißt es in dem gemeinsamen Antrag.



Als Richter F. Dennis Saylor am 30. September 2022 die Klage Mexikos abwies, erklärte er, dass das Gericht zwar beträchtliches Mitgefühl mit dem mexikanischen Volk habe, die Ansprüche der mexikanischen Regierung jedoch nicht den Schutz aufwiegen, der Waffenherstellern durch das Gesetz zum Schutz des rechtmäßigen Waffenhandels (Protection of Lawful Commerce in Arms Act, PLCAA) gewährt wird. Seit 2005 gewährt der PLCAA Waffenherstellern und -händlern weitgehende Immunität vor Klagen, wenn mit ihren Produkten tödliche Verbrechen begangen werden. Saylor fügte hinzu, dass der PLCAA zwar mehrere Ausnahmen enthält, wie z. B. Ansprüche für Schäden, die durch eine defekte Feuerwaffe verursacht wurden, oder für das Anvertrauen einer Waffe an eine Person, von der der Händler weiß, dass sie ein hohes Risiko darstellt, dass aber keine davon in diesem Fall zutrifft.



In ihrer Berufung argumentiert die mexikanische Regierung jedoch, dass das US-Bundesrecht nicht anwendbar sei, da die Verbrechen auf mexikanischem Hoheitsgebiet begangen wurden; stattdessen sollte Mexiko die Möglichkeit haben, die Unternehmen wegen Verstößen gegen mexikanisches Recht zu verklagen. Wenn in den USA ansässige Unternehmen im Ausland Schaden anrichten, können andere Nationen nach der Verfassung und den Gesetzen der USA wegen Verstößen gegen ihre eigenen Gesetze verklagt werden, heißt es in der Klageschrift. Ferner wird argumentiert, dass die Beklagten gegen die Verbraucherschutzgesetze von Connecticut und Massachusetts verstoßen haben, indem sie ihre Produkte wissentlich an Kriminelle und Drogenkartelle vermarkteten.



Mexiko klagte erneut gegen fünf Waffenhändler in Arizona

Heidi Li Feldman, Juraprofessorin an der Georgetown University und Expertin für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Waffen, sagte, dass der Sandy-Hook-Vergleich ein Beispiel dafür sei, wie der PLCAA-Schutz durch Verbraucherschutzgesetze umgangen werden könne. In diesem Fall argumentierten die Familien der neun Opfer der Schießerei an der Sandy Hook Elementary School im Jahr 2012, dass Remington Arms, der Hersteller des halbautomatischen Gewehrs im AR-Stil, das bei der Schießerei verwendet wurde, gegen staatliche Gesetze verstoßen habe, indem er seine Bushmaster XM15-E2S an „gefährdete“ junge Männer als Kampfwaffe vermarktete und zuließ, dass die Waffe in Videospielen abgebildet wurde. Sie einigten sich 2022 mit Remington auf einen Vergleich in Höhe von 73 Millionen Dollar.



„Die Klage wird heftig um die Frage gestritten werden, ob der PLCAA überhaupt anwendbar ist“, sagte Feldman. Der PLCAA war nie dazu gedacht, extraterritorial anwendbar zu sein, sagte sie, und es wäre in den Vereinigten Staaten „politisch unpopulär“, ausländischen Regierungen zu erlauben, zu klagen.



Mexiko reichte im Oktober 2022 eine zweite Klage bei einem US-Bundesgericht ein, dieses Mal gegen fünf Waffenhändler in Arizona. Mit dieser Klage soll bewiesen werden, dass die Händler wissentlich Waffen an Strohkäufer verkauft haben.

Mexikos Regierung kann bei Klagen auf internationale Unterstützung bauen

Das komplexe und umfangreiche Netz von Schutzmaßnahmen für US-Waffenhersteller, das hauptsächlich durch das PLCAA geschaffen wurde, macht es Mexiko schwer, die Branche zu schlagen. Aber die Klagen haben internationale Unterstützung erhalten. Zu denjenigen, die unterstützende Amicus-Curiae-Schriftsätze eingereicht haben, gehören US-Staatsanwälte und Bezirksstaatsanwälte, Aktivisten, Opfer bewaffneter Gewalt auf beiden Seiten der Grenze sowie lateinamerikanische und karibische Länder, die argumentieren, dass Waffen, die über die Grenze zwischen den USA und Mexiko geschmuggelt werden, nicht nur in Mexiko landen - sie fließen weiterhin in andere Länder in der gesamten westlichen Hemisphäre, während noch mehr Waffen von den Vereinigten Staaten über Reedereien und kommerzielle Fluggesellschaften direkt in den Rest der Region transportiert werden.



„Wir haben einen weiten Weg zurückgelegt, und die Diskussion über den illegalen Waffenhandel wird immer mehr zu einer Frage der Verantwortungslosigkeit von Unternehmen“, so Celorio, der leitende Anwalt.



Wer macht US-Waffenhersteller für Gewalttaten im Ausland verantwortlich?

Ein neues Gesetz in den Vereinigten Staaten, das erste größere Bundesgesetz zur Waffensicherheit seit fast 30 Jahren, könnte ebenfalls die Schmuggelmuster verändern. Der im Juni 2022 unterzeichnete Bipartisan Safer Communities Act geht hart gegen Strohmänner vor und ermöglicht ihnen, mit bis zu 15 Jahren Gefängnis oder 25 Jahren Haft bestraft zu werden, wenn die Schusswaffen mit schweren kriminellen Aktivitäten wie Drogenhandel in Verbindung stehen. Im September 2022 fuhr ein 25-jähriger in Mexiko lebender US-Bürger mit 17 Handfeuerwaffen zum Hafen in Laredo, Texas. Er ist die erste Person, die nach dem neuen Gesetz verurteilt wurde. Nach Angaben des Justizministeriums hat der 25-Jährige zwischen dem 21. Januar 2020 und dem 11. Juli 2022 231 Handfeuerwaffen gekauft.



Der Erfolg der mexikanischen Klagen hängt jedoch weitgehend von der Aufhebung der allgemeinen Immunität ab, die das PLCAA der mächtigen Waffenindustrie und -lobby gewährt. Ein Sieg Mexikos könnte anderen ausländischen Regierungen die Möglichkeit eröffnen, US-Waffenhersteller wegen Gewalt in ihren Ländern zu verklagen. Wie auch immer der Rechtsstreit ausgeht, er wirft eine Frage auf, die die Vereinigten Staaten bisher nicht beantworten wollten: Wer wird die US-Waffenhersteller für die von ihnen verursachte Gewalt im Ausland verantwortlich machen?



Zur Autorin Chantal Flores ist eine freiberufliche Journalistin aus Mexiko, die über das Verschwindenlassen von Personen in Lateinamerika und auf dem Balkan berichtet. Sie berichtet auch über geschlechtsspezifische Gewalt, Menschenrechte und Einwanderung. Ihre Arbeiten wurden von The Verge, MIT Technology Review, Yes! Magazin, Rest of World und anderen veröffentlicht.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 24. Oktober 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.