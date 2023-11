Union macht vor Migrationsgipfel Druck auf Scholz: „Keine Zeit mehr für Schlingerkurs“

Von: Nail Akkoyun

In Sachen Migration sucht Scholz den Dialog mit der Opposition – und den Ländern. Letztere haben klare Vorstellungen, was den Asylkurs betrifft.

Berlin – Während es bereits am Freitag zu einem Spitzentreffen zwischen Kanzler Olaf Scholz (SPD) und CDU-Chef Friedrich Merz kommen soll, blicken die Länder mit Spannung – und Forderungen – auf den kommenden Montag. Dann will Scholz mit den Ministerpräsidenten ebenfalls über eine Begrenzung der Zuwanderung sprechen. Für CSU-Fraktionschef Klaus Holotschek steht fest: „Wir haben keine Zeit mehr für einen weiteren Schlingerkurs.“

Im Gespräch mit der Augsburger Allgemeinen nahm Holotschek nicht nur Scholz, sondern auch die Ampel in die Pflicht und forderte eine Lösung „dieses zentralen Problems“. Dazu nannte er unter anderem Sachleistungen für Asylsuchende statt Geldzahlungen sowie mehr Tempo bei der Bearbeitung von Asylanträgen. Sollte das nicht gelingen, müssten daraus Konsequenzen gezogen werden – „heißt dann ganz klar: Neuwahlen“, so Holotschek.

Vor Migrationsgipfel mit Scholz: Länder pochen auf „Drei-Säulen-Modell“

Konkreter wurde da schon Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU), insbesondere die Finanzierung der Geflücheten stünde im Raum. Die Bundesländer wollen ihm zufolge eine Rückkehr zum sogenannten atmenden System: Je mehr Menschen kämen, desto mehr müsse der Bund zahlen. Rhein nannte der Deutschen Pressen-Agentur ein „Drei-Säulen-Modell“:

eine allgemeine Pauschale für unbegleitete minderjährige Ausländer in Höhe von 1,25 Milliarden Euro

eine pro-Kopf-Pauschale von mindestens 10.500 Euro (insgesamt rund 3,4 Milliarden Euro)

Übernahme der Unterkunftskosten in Höhe von etwa 1,4 Milliarden Euro

„Die Länder sind sich hier sehr einig“, betonte Rhein – obwohl es fünf verschiedene Parteibücher im Reigen der Länderchefs gebe. Wie auch schon von Holotschek erwähnt, werde am Montag zudem über eine Bezahlkarte für Asylsuchende anstelle von Bargeld diskutiert: „Das kann den Anreiz reduzieren, nach Deutschland zu kommen. Die Bezahlkarte hat aber nur dann Sinn, wenn sie bundeseinheitlich eingeführt wird“, erläuterte Rhein. Den Vorschlag hatte zuletzt auch die FDP mehrmals gemacht.

Darüber hinaus müsse die Bundesregierung mehr funktionierende Rückführungsabkommen mit anderen Staaten schließen. Am vergangenen Mittwoch hatte Rhein erklärt, alleine nach Hessen seien im Durchschnitt der vergangenen vier Wochen jeden Tag rund 180 Geflohene gekommen. „Natürlich sind wir uns unserer humanitären Verantwortung bewusst“, sagte der Ministerpräsident. Angesichts des Mangels von Wohnungen, Kita- und Schulplätzen ergänzte er aber, man sei „am Anschlag“.

Inoffizielles Treffen zwischen Scholz und Merz: Neuer Migrationskurs soll besprochen werden

Zuvor will Scholz am Freitag mit CDU/CSU-Fraktionschef Friedrich Merz und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt über das Thema Migration reden. Das Treffen ist nicht offiziell angekündigt worden. Beide Seiten haben Stillschweigen darüber vereinbart. Es ist daher davon auszugehen, dass keine Ergebnisse bekannt gegeben werden. Scholz will die Opposition in die Bemühungen um eine Begrenzung der irregulären Migration einbinden, weil er einen möglichst breiten gesellschaftlichen Konsens in dieser Frage anstrebt. Die Union knüpft ihr Mitwirken an Forderungen. (nak mit dpa/AFP)