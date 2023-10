Geheimer Stützpunkt in israelischer Wüste: USA bauen „Site 512“ wohl aus

Von: Bettina Menzel

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin (links) mit dem Generaldirektor des israelischen Verteidigungsministeriums Eyal Zamir auf dem Luftwaffenstützpunkt Nevatim in Israel (Symbolbild vom 13. Oktober 2023). © IMAGO/Chad Mcneeley/Dod/ZUMA Wire

Die USA unterhalten einem nicht verifizierten Medienbericht zufolge eine geheime Militärbasis in Israel. Die überraschenden Terrorangriffe der Hamas sahen offenbar auch die US-Militärs nicht kommen.

Har Qeren – Als die Hamas in den Morgenstunden des 7. Oktober die Grenzzäune nach Israel stürmte, war ein Musikfestival eines der ersten Ziele. Das Festivalgelände lag nur wenige Kilometer von der Grenze zu Gaza entfernt in der Negev-Wüste, die Terrororganisation richtete dort kaltblütig ein Massaker an. Wie das Nachrichtenportal The Intercept berichtete, befindet sich ganz in der Nähe auch eine geheime US-Militärbasis. Doch der Stützpunkt mit dem Codenamen „Site 152“ hatte offenbar alle Augen auf die Überwachung des Iran gerichtet.

Krieg in Israel: Geheime US-Militärbasis „Site 152“ überwachte offenbar Iran statt Israel

Die geheime Militärbasis sah die Gefahr aus nächster Nähe offenbar zu spät kommen, wie aus einem Bericht des Portals The Intercept vom Freitag (27. Oktober) hervorgeht. Man habe wegen der Bedrohung Israels durch iranische Mittelstreckenraketen auf die Überwachung des Iran in über tausend Kilometern Entfernung abgezielt, hieß es. Die Angaben des Portals ließen sich nicht unabhängig verifizieren. Wie auch Satellitenbilder in Google Maps zeigen sollen, befindet sich die US-Basis nahe dem Berg Har Qeren rund 30 Kilometer hinter der Grenze zu Gaza in der Negev Wüste.

Angesichts des Kriegs in Israel verlegte die US-Regierung unter Joe Biden mehrere Flugzeugträger sowie Kampfflugzeuge in den Nahen Osten. Unter anderem liegt der größte Flugzeugträger der Welt, die USS Gerald R. Ford, nun im östlichen Mittelmeer. Die Verlegung [...] diene dazu, „feindliche Aktionen gegen Israel oder jegliche Bemühungen zur Ausweitung dieses Krieges abzuschrecken“, sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin der New York Times. Am Donnerstag kündigte der Pentagon-Sprecher Pat Ryder an, es würden auch 900 Soldaten in den Nahen Osten verlegt, allerdings nicht nach Israel direkt, hieß es.

Eine inoffizielle Militärpräsenz sei laut The Intercept auf der „Site 152“ allerdings bereits vor Ort. Zudem werde der Ausbau der Militärbasis von der US-Armee unauffällig weiter vorangetrieben, um eine Art Kaserne einzurichten. Das Portal bezieht sich in seinen Angaben unter anderem auf Vertragsankündigungen des Pentagon, in dem die Militärbasis „schemenhaft“ erwähnt werde. „Die Arbeiten werden in Israel durchgeführt und sollen bis zum 30. August 2026 abgeschlossen sein“, heißt es in dem Dokument, das den Wert der Anlage auf 36 Millionen US-Dollar (rund 34 Millionen Euro) beziffert. Öffentlich bestätigt haben die USA das Projekt nicht. Eine Anfrage des Portals an das Pentagon blieb zunächst unbeantwortet.

Bericht: Deshalb ist die US-Militärbasis in Israel geheim, aber kein Geheimnis

Bei der „Site 152“ könnte es sich um ein offenes Geheimnis handeln. „Manchmal wird etwas als offizielles Geheimnis behandelt, nicht in der Hoffnung, dass ein Gegner niemals davon erfährt, sondern [weil] die US-Regierung es aus diplomatischen oder politischen Gründen nicht offiziell anerkennen will“, sagte Paul Pillar, ein ehemaliger Chefanalytiker des US-Geheimdienstes CIA zu The Intercept. Der Stützpunkt werde womöglich zur Unterstützung von Operationen anderswo im Nahen Osten genutzt, „bei denen jedes Eingeständnis, dass sie von Israel aus inszeniert wurden oder eine Zusammenarbeit mit Israel beinhalteten, unangenehm wäre und wahrscheinlich mehr negative Reaktionen hervorrufen würde [...]“, so der Experte.

Die Geheimhaltung des mutmaßlichen US-Stützpunktes könnte auch ein Überbleibsel aus anderen Zeiten sein, vermutete der Professor für Anthropologie David Vine laut The Intercept. Dieses Vorgehen könne aus einer Zeit stammen, in der „die US-Präsidenten versuchten, den Anschein zu erwecken, in den israelisch-palästinensischen und israelisch-arabischen Konflikten nicht auf der Seite Israels zu stehen“, so Vine. Zuletzt hatte die US-Regierung Israel teils auch kritisiert und das Land etwa zu einer deutlichen Erhöhung der humanitären Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen aufgerufen. Der Nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, hatte die israelische Regierung außerdem dazu aufgefordert, bei seinem militärischen Vorgehen im Gazastreifen genau zwischen Zivilisten und militanten Hamas-Mitgliedern zu unterscheiden.