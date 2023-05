Ministerin Touré wird als „Aufsteigerin des Jahres“ geehrt

Die Grünen-Politikerin Aminata Touré. © Frank Molter/dpa

Aminata Touré, Sozialministerin Schleswig-Holsteins, erhält den Politikaward für ihren besonderen Einsatz und Erfolg in der demokratischen Führung und Prägung des Landes.

Berlin/Kiel - Schleswig-Holsteins Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) wird heute in Berlin von der privaten Quadriga Hochschule und dem Magazin „Politik und Kommunikation“ als „Aufsteigerin des Jahres“ ausgezeichnet.

Sie ehren mit der Verleihung des sogenannten Politikawards Persönlichkeiten, die nach ihrer Einschätzung das Land mit besonderem Einsatz und Erfolg in demokratisch-verantwortlicher Weise führen und maßgeblich prägen. Zu der Veranstaltung am Abend im Tipi am Kanzleramt sind rund 400 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Medien, Kultur und Gesellschaft geladen.

Als „Politiker des Jahres“ wird NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) ausgezeichnet. FDP-Urgestein Gerhart Baum bekommt einen Ehrenpreis für sein Lebenswerk. Die Entscheidungen hat laut Veranstalter eine Jury getroffen. Der Politikaward wird seit 2003 vergeben. dpa