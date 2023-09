Romney tritt nicht mehr an – Trump feiert: „Fantastische Nachrichten für Amerika“

Von: Christian Stör

Der republikanische US-Senator Mitt Romney strebt keine Wiederwahl an. © Win McNamee/afp

Senator Mitt Romney gilt als einer der schärfsten Kritiker von Donald Trump. Nun zieht sich der Republikaner zurück. Trump freut‘s.

Salt Lake City - Mitt Romney zieht sich offenbar aus der Politik in den USA zurück. Er habe jetzt 25 Jahre im Dienste der Öffentlichkeit gewirkt und genieße die Arbeit im Senat, beteuerte der Republikaner, der bei der Präsidentschaftswahl 2012 Amtsinhaber Barack Obama unterlegen war. Er werde aber im November 2024 nicht ein zweites Mal als Senator für den Bundesstaat Utah kandidieren.

Romney begründete seinen Rückzug mit seinem Alter. „Zum Ende einer weiteren Amtszeit wäre ich Mitte 80“, sagte der 76-Jährige in einem am Mittwoch (13. September) veröffentlichten Video. Auch eine Spitze gegen Präsident Joe Biden und dessen Vorgänger Donald Trump konnte er sich bei dieser Gelegenheit nicht verkneifen. „Ehrlich gesagt ist es Zeit für eine neue Generation von Führungskräften. Sie sind diejenigen, die die Entscheidungen treffen müssen, die die Welt, in der sie leben, prägen werden.“

Romney greift Biden und Trump an

Die alte Garde habe ausgedient: Weder Biden (80) noch Trump (77) würden ihre Parteien in wichtigen Zukunftsfragen zum Staatshaushalt und in der Außenpolitik angemessen führen. Konkret ging Romney dabei bei einem Thema scharf mit beiden ins Gericht. Während Trump den Klimawandel glattweg leugne, biete Biden nur „Wohlfühllösungen“, die nichts an der Erderwärmung ändern würden.

In den USA ist eine Debatte über das Alter einiger Demokraten und Republikaner in entscheidenden Positionen entbrannt. So haben zuletzt die Aussetzer des einflussreichen republikanischen Senators Mitch McConnell (81) für Aufregung gesorgt. Auch die schwerwiegenden gesundheitlichen Probleme der demokratischen Senatorin Dianne Feinstein (90) werden immer wieder thematisiert.

Trump bejubelt Romneys Rückzug

Romney gilt als einer der schärfsten innerparteilichen Kritiker von Donald Trump. Als Senator stellte sich der frühere Investmentunternehmer während Trumps Amtszeit immer wieder gegen die Politik des republikanischen Präsidenten. Zudem stimmte er zweimal für dessen Amtsenthebung. In beiden Fällen wurde die für eine Verurteilung Trumps notwendige Zweidrittelmehrheit im Senat verfehlt.

Kein Wunder also, dass Trump den Rückzug Romneys bejubelte. „Das sind fantastische Nachrichten für Amerika, den großartigen Bundesstaat Utah und für die Republikanische Partei“, schrieb Trump auf Truth Social. „Glückwunsch an alle.“ (cs/dpa/afp)